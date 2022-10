PLF 2023: 5 milliards de DH supplémentaires pour la problématique de l’eau, Larache: construction d’un barrage pour plus de 460 MDH, finances locales: un excédent de 7,4 milliards de dirhams généré à fin août…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 20 octobre 2022:

L’Economiste

PLF 2023: 5 milliards de DH supplémentaires pour la problématique de l’eau

Depuis le discours royal, la priorité est de faire face à la problématique de pénurie des ressources hydriques. C’est dans ce sens que le PLF 2023 a réservé 5 milliards de DH supplémentaires. Il s’agit de prendre des mesures d’urgence pour l’approvisionnement en eau potable, particulièrement dans les zones rurales. L’idée aussi est de lancer une série de projets structurels pour que la population puisse faire face à cette crise, et qui consiste principalement dans le transfert de l’eau entre les bassins et la construction de stations de dessalement de l’eau de mer. Le PLF veut également élargir le champ de la réutilisation des eaux usées retraitées pour irriguer les espaces verts, les usages industriels et les besoins du secteur du tourisme.

Les Inspirations Éco

Larache: construction d’un barrage pour plus de 460 MDH

Le ministère de l’Equipement et de l’eau a lancé un appel d’offres pour la construction du barrage Ayacha dans la province de Larache. D’un investissement estimé à 464,7 millions de dirhams (MDH), il devra assurer l’alimentation en eau potable. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, l’aire du bassin versant naturel serait de 188 km2, et l’apport moyen annuel du barrage atteindrait les 53,63 millions de m3.

Aujourd’hui Le Maroc

Finances locales: un excédent de 7,4 milliards de dirhams généré à fin août

A fin août 2022, l’exécution des budgets des collectivités territoriales fait ressortir un excédent global de 7,4 milliards de dirhams contre 5,8 milliards de dirhams réalisé à la même période de l’année précédente. Cet excédent est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restants de l’année. C’est ce que l’on peut relever du bulletin des finances locales de la Trésorerie générale. A cet égard, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2022 et des années antérieures atteignent à fin août 2022 les 48,8 milliards de dirhams. «Ces excédents sont destinés à couvrir les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement», relève-t-on à ce propos.

Le Matin

La campagne agricole 2022-2023 lancée depuis la région de Fès-Meknès

Le coup d’envoi de la campagne agricole 2022-2023 a été donné hier dans la commune Aghbalou Akourar, province de Sefrou. «En vue de favoriser le bon déroulement de la campagne agricole 2022-2023, dans la poursuite des efforts de développement du secteur dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie Génération Green 2020-2030, le ministère a pris une série de mesures et dispositions, en matière notamment d’approvisionnement en facteurs de production (semences et engrais), de développement des filières agricoles, de gestion de l’eau d’irrigation, d’assurance agricole, de financement et d’accompagnement des agriculteurs», a indiqué le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, qui a présidé le lancement de cette campagne.

L’Opinion

Partenariat vert Maroc-UE: un chantier qui regorge de potentialités, confronté à des lacunes structurelles

Alors que le conflit géopolitique entre l’Occident et la Russie continue de perturber l’agenda de la transition énergétique fixé par l’Union européenne, Rabat et Bruxelles ont signé un mémorandum d’entente portant sur l’établissement d’un Partenariat vert. Un accord dont l’objectif est de répondre aux multiples défis imposés par les changements climatiques et les aléas conjoncturels, surtout que les deux partenaires ne disposent pas de ressources énergétiques fossiles et leurs économies dépendent des importations énergétiques qui conditionnent leur compétitivité économique. La mise en place de ce partenariat est donc stratégique pour le Royaume, tout comme l’UE, mais il risque de se heurter à plusieurs défis, d’ordre législatifs, financiers et infrastructurels.

Al Bayane

HCP: le moral des Marocains poursuit sa tendance baissière au T3-2022

Les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des ménages, menée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), montrent qu’au troisième trimestre de 2022 (T3-2022), le moral des Marocains continue sa tendance baissière pour atteindre son niveau le plus bas depuis le début de l’enquête en 2008. L’indice de confiance des ménages (ICM) s’établit à 47,4 points au lieu de 50,1 points enregistrés le trimestre précédent et 65,5 points une année auparavant, indique le HCP qui vient de publier une note d’information sur les résultats de cette enquête.

Maroc Le Jour

Chambre des représentants: adoption du projet de loi-cadre formant Charte de l’investissement

La Chambre des représentants a approuvé, lors d’une séance législative, le projet de loi-cadre N° 03-22 formant Charte de l’investissement, par 159 voix, avec deux abstentions, et sans aucune opposition. Présentant ce texte, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, a indiqué que « l’adoption d’un cadre juridique des investissements transparent, attractif, compétitif et clair, est devenu urgent afin que nous soyons au rendez-vous pour saisir les opportunités qui s’offrent à nous, et c’est précisément ce qu’apporte la nouvelle Charte de l’investissement ».

Al Ittihad Al Ichtiraki

Fès: session de formation sur la violence numérique faite aux femmes et aux enfants

Une session de formation sur les mécanismes de suivi et de documentation en matière de violence numérique à l’égard des femmes et des enfants, a été organisée, à Fès, à l’initiative du Centre des Droits des Gens-Maroc. Lors de cette session qui vise à définir les mécanismes et à élaborer des programmes en matière de lutte contre la cyberviolence, les participants ont passé en revue les différentes formes de violence numérique dans le contexte actuel marqué par des évolutions technologiques majeures, ainsi que certains cas de comportements violents sur Internet.

Libération

Des universitaires soulignent à Casablanca l’importance de la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud

Des universitaires ont mis en avant l’importance de la reconnaissance des Etats Unis d’Amérique de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de ses provinces du Sud. A l’occasion de l’inauguration des cours du Master des études maroco-américaines à la faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M’sik à Casablanca sous le thème « USA et souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud », ils ont passé en revue les dimensions multiples de cette décision. A cet égard, le professeur à l’Université Mohammed V de Rabat, spécialiste de l’histoire du Sahara marocain, Noureddine Belhaddad a évoqué la portée de cette décision, relevant que la position américaine puise sa force de la place des Etats Unis en tant que puissance mondiale.