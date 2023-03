La revue de presse du jeudi 2 mars

Procédure judiciaire: l’arme fatale anti-faux témoins, avocats, médecins: l’incroyable paradis fiscal, développement portuaire: Tanger Med met le cap sur l’international…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 2 mars 2023:

L’Économiste

Procédure judiciaire: l’arme fatale anti-faux témoins

Le ministère de la Justice veut mettre un terme à un phénomène qui pollue le système judiciaire national: celui des faux témoins. La Direction de modernisation et des systèmes d’information vient de mettre au point une plateforme électronique centralisée, destinée à répertorier les témoins. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a adressé une note aux présidents des cours d’appel et des tribunaux de première instance, les informant du lancement du nouveau dispositif destiné à l’usage exclusif des magistrats. L’application s’inscrit dans le cadre de l’exploitation des moyens technologiques à l’usage des juges des différents tribunaux du Royaume dans toutes les affaires correctionnelles. En effet, le dispositif servira à effectuer des recherches par le moyen du numéro de la carte d’identité nationale, le nom et le prénom en rapport avec les différents dossiers, procès-verbaux et autres plaintes dans lesquels une personne pourrait avoir témoigné. Ce qui permettra aux magistrats de débusquer les « professionnels » qui tirent profit de cette activité.

Les inspirations Éco

Avocats, médecins: l’incroyable paradis fiscal!

En moyenne, les robes noires paient moins de 10.000 dirhams d’IR par an, selon les données officielles. Même si tous “ne roulent pas sur l’or”, ce chiffre témoigne de l’ampleur de l’évasion fiscale dans la profession. Pareil pour les médecins du secteur privé. Un salarié qui émarge à 7.500 DH par mois paierait donc plus d’impôts qu’un avocat ou un médecin du secteur libéral. Par ailleurs, sur les 16.000 avocats qui exercent au Maroc, 10.000 sont hors du radar de l’administration fiscale mais étrangement, pas de celui des barreaux.

Le Matin

Les propriétaires des cafés et restaurants optimistes après l’annonce d’un dialogue avec les différents départements gouvernementaux

En grogne depuis plusieurs mois, les propriétaires de cafés et de restaurants viennent enfin de souffler après une première réunion, tenue mardi dernier, avec le ministre de l’Industrie et de commerce, Ryad Mezzour. Une réunion que les professionnels qualifient de fructueuse. À cette occasion, le président de l’Association des propriétaires de cafés et restaurants a salué l’engagement du ministre qui s’est montré compréhensif au sujet des contraintes et difficultés rencontrées par le secteur et a promis d’engager un dialogue avec les départements concernés afin d’identifier des solutions aux problématiques soulevées.

L’Opinion

Développement portuaire: Tanger Med met le cap sur l’international

Après avoir réussi à faire de Tanger Med un hub de classe mondiale, l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) se lance dans des projets de développement portuaire et logistique à l’international. Son expertise est sollicitée dans plusieurs pays du continent, désireux de s’inspirer de la success-story de Tanger Med. Les experts sont unanimes sur le “plus” que cette plateforme marocaine peut apporter pour le développement des ports africains. Il reste à savoir par quels moyens TMSA décidera d’y aller: en proposant uniquement ses services d’expertise ou en créant une filiale capable de racheter ou de mobiliser des financements pour mener à bien ses activités au Sud du Sahara.

Al Bayane

Une délégation médicale palestinienne d’Al-Qods salue le soutien constant de SM le Roi à la Ville Sainte et à la cause palestinienne

Les responsables du réseau des hôpitaux d’Al Qods-Est ont salué le soutien constant de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, à la Ville Sainte en particulier et à la cause palestinienne de manière générale.Dans une déclaration à la presse, le médecin-chef des cliniques de la Mosquée Al-Aqsa, Mohamed Jadallah, s’est félicité de l’appui continu du Royaume du Maroc à la cause palestinienne et de son soutien constant au peuple palestinien. De son côté, le médecin interniste à l’hôpital « Al-Mutlaa », Haytham Al Oumla, a exprimé sa gratitude à SM le Roi pour le soutien apporté par le Souverain à la Ville Sainte, à travers l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, tandis que le Secrétaire général du Réseau des hôpitaux d’Al Qods-Est, Fadi Al Atrash, a salué la compétence des cadres de santé au Maroc, ainsi que la qualité des infrastructures hospitalières dans le Royaume.

Al Ahdath Almaghribia

Lois: Lahjoui met les points sur les i

Le Secrétariat général du gouvernement s’est enfin retiré de sa coquille. Il a pris l’initiative de communiquer sur ses missions, tout en révélant les contraintes auxquelles il est confronté dans la préparation, l’élaboration et la mise en application des lois. Dans ce cadre, Il a tenu mardi une rencontre d’information sur la « rédaction de la loi dans la législation marocaine, entre élaboration et mise en application » avec la commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme à la Chambre des Représentants. Invité à commenter certaines opinions qui qualifient le Secrétariat général du gouvernement comme « cimetière des lois », le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, a affirmé que cette mésentente est aujourd’hui dépassée puisque tout le monde sait qu’il y a une différence entre le temps juridique et le temps politique, estimant que ce genre de rencontres permettent à tous de se rendre compte des difficultés dans l’élaboration ds lois, étant donné qu’il existe plusieurs étapes formant le temps juridique que personne ne peut maîtriser.

Al Alam

Transport ferroviaire: plus de 45,9 millions de voyageurs transportés en 2022

L’activité voyageurs a enregistré une croissance exceptionnelle avec plus de 45,9 millions de passagers qui ont choisi le train pour leurs déplacements durant l’année 2022 et un chiffre d’affaires record de plus de 2 milliards de dirhams (MMDH), indique l’Office dans un communiqué, précisant que l’activité voyageurs a évolué de 42% comparativement à 2021 pour marquer une reprise remarquable de tous les indicateurs. Quatrième anniversaire d’Al Boraq, 2022 a enregistré plus de 4,16 millions de voyageurs transportés, contre 3 millions en 2019 année de référence avant la pandémie et un chiffre d’affaires annuel de 554 millions de dirhams (MDH), en amélioration de 61% par rapport à 2021.