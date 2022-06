Conseil de la concurrence: dernier sifflet, fini le Bachelor: Place au pacte ESRI 2030 ou encore tourisme: Inquiétant manque de main-d’oeuvre…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 2 juin 2022:

L’Economiste

Conseil de la concurrence: dernier sifflet

Le Conseil de la concurrence s’engage dans une course contre la montre. Il faut bien rattraper le temps perdu depuis au moins 2013. Il réitère ses appels d’ouverture envers le monde économique et juridique. Rétablir une certaine confiance induit aussi l’application de la loi. Il en va de la crédibilité de l’institution et de l’Etat de droit. Les opérateurs vont devoir jouer le jeu. L’histoire avance puisqu’un guide de conformité à la concurrence a été mis à leur disposition en 2022. Sans compter avec la récente sanction de Sika AG et les enquêtes en cours sur les Ordres des experts-comptables et des architectes.

Aujourd’hui Le Maroc

Fini le Bachelor : Place au pacte ESRI 2030

C’est une véritable course contre la montre pour le lancement effectif de cette nouvelle réforme inspirée, selon les responsables, du nouveau modèle de développement. La tutelle fait depuis quelque temps le tour des régions du pays pour associer les territoires au façonnement de la réforme. Sur les douze Assises annoncées, le ministère de l’enseignement supérieur est déjà arrivé à la 10ème étape. En effet, les Assises régionales du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI 2030) viennent d’avoir lieu il y a quelques jours à Rabat en présence d’acteurs de divers horizons et de la société civile de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Ce rendez-vous vise à doter le Royaume d’une université rénovée, durable et adaptée aux besoins des étudiants et des territoires.

Al Bayane

Efficacité énergétique: l’AMEE et RCREEE établissent une base formelle de coopération

L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique (AMEE) et le Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency (RCREEE) ont conclu un mémorandum d’entente pour la promotion de l’efficacité énergétique. Ce mémorandum a pour but d’établir une base formelle de coopération et un cadre de collaboration dans des domaines d’intérêt et d’avantage mutuels à savoir notamment l’encouragement de la formation professionnelle et la certification personnelle des professionnels dans le domaine de la gestion de l’énergie, notamment en établissant le « Pan Arab Certified Energy Management Program » (PA-CEMP) au Maroc.

Le Matin

Satisfecit de la Banque mondiale pour le Fonds Innov Invest

À l’issue d’une mission de revue mi-parcours, menée en collaboration avec le ministère des Finances, la Banque mondiale s’est réjouie des réalisations du Fonds Innov Invest. Selon la Banque mondiale, qui finance ce fonds géré par «Tamwilcom» pour le compte de l’État, à travers un prêt de 50 millions de dollars, «Innov Invest reste un projet satisfaisant, qui a permis de mobiliser 47,3 millions de dollars de capitaux privés auprès de 15 investisseurs locaux et inter- nationaux au profit de startups marocaines», dépassant même l’objectif de 30 millions de dollars fixé pour 2023.

L’Opinion

Tourisme: Inquiétant manque de main-d’oeuvre

C’est l’un des secteurs qui ont le plus subi les effets du Covid-19. Conséquence : son personnel l’a déserté face à la précarité qui s’y est installée. Aujourd’hui, malgré la reprise annoncée, les professionnels du tourisme national peinent à trouver de bons profils. Ce qui ne serait pas sans retombées sur la haute saison, et bien au-delà. Pour les acteurs du secteur, il faudrait redorer le blason des métiers du tourisme et de la restauration. Ce qui commence d’abord par un travail d’accompagnement au niveau des écoles de formation, mais aussi par des mesures fortes en cas de chocs, afin d’éviter que la perte des compétences et des ressources qualifiées ne soit une nouvelle menace à la compétitivité du tourisme national.

Les Inspirations Éco

Automobile: les exportations se portent bien à fin avril

Les exportations du secteur de l’automobile ont affiché un accroissement de 12,9% à près de 32 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2022, contre 28,34 MMDH durant la même période une année auparavant, selon l’Office des changes. Ce niveau dépasse ceux enregistrés durant la même période entre 2018 et 2021, souligne l’Office des changes dans sa récente note sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, précisant que la part de ces ventes dans le total des exportations a reculé de 4,3 points à 23% à fin avril.

Maroc Le Jour

La Présidence du ministère public participe à la 27e édition du SIEL

La Présidence du ministère public participera, pour la deuxième édition consécutive, au 27ème Salon international de l’édition et du livre (SIEL) qui se tiendra du 2 au 12 juin à Rabat sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI. Dans un communiqué, la présidence du ministère public a affirmé sa participation à cette 27ème édition, organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, avec un programme intense sous le signe : « un ministère public citoyen ». Ce programme sera chapeauté par des juges et des cadres de la Présidence du ministère public à travers un stand dédié pour l’occasion et dans les autres espaces du Salon, le but étant de présenter les rôles et les missions de la Présidence dans le domaine de la justice.

Al Yaoum Al Maghribi

Chami plaide pour un partenariat plus solidaire en Méditerranée pour surmonter les effets de la crise pandémique

Un partenariat plus solidaire et plus innovant entre les deux rives de la Méditerranée s’avère nécessaire pour surmonter les effets de la crise de la pandémie de la Covid-19 et relancer des secteurs vitaux des économies de l’espace euro-méditerranéen, a souligné mardi le président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), Ahmed Réda Chami. Intervenant lors de l’édition 2022 du Sommet euro-méditerranéen des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, Chami a insisté également sur « la nécessité de définir une orientation stratégique plus ambitieuse et plus audacieuse pour l’avenir de nos relations avec l’Union européenne (UE) pour réussir la relance et le développement durable dans le pourtour méditerranéen ».

Al Massae

Un syndicat paralyse l’activité des aéroports du Royaume

Concomitamment au lancement de l’opération « Marhaba » et à l’accueil des Marocains de l’étranger, les bureaux communs des sapeurs-pompiers, des techniciens et des cadres administratives et financières de l’Office National des Aéroports (ONDA), affiliés au syndicat national des aéroports ont annoncé une grève nationale d’une durée de 5 jours, renouvelable, à partir du mercredi 15 juin jusqu’au lundi 20 juin. Ils réclament notamment l’augmentation des salaires et le règlement de tous les points qui restent du protocole d’accord signé avec le syndicat en 2019, dont la généralisation des indemnités du transport à tout le personnel de l’établissement. Le syndicat dit attribuer à l’ONDA toute la responsabilité des perturbations de la navigation aérienne et de l’exploitation aéroportuaire que pourrait générer cette grève, qui coïncide avec le lancement de Marhaba et la grande reprise de l’activité aéroportuaire.