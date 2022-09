La généralisation de la protection sociale en mode accéléré, la dynamique du crédit ne sauvera pas la croissance ou encore les perspectives du tourisme s’annoncent prometteuses…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 1er septembre 2022:

L’Économiste

Smig/Pouvoir d’achat: Le coup de pouce

Négociée en avril dernier, la hausse du salaire minimum légal dans le secteur privé interviendra en septembre. Le projet de décret sera examiné ce jeudi 1er septembre par le Conseil de gouvernement ouvrant ainsi la voie à la concrétisation d’une des principales mesures entérinées par le dialogue social…

Aujourd’hui le Maroc

La généralisation de la protection sociale en mode accéléré

Le chantier royal pour la généralisation de la protection sociale atteint sa vitesse de croisière. En effet, le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a présidé, mercredi 31 août 2022, une réunion ministérielle consacrée au déploiement du chantier de la protection sociale, à laquelle ont pris part le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit ; la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah ; le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb ; le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa ; ainsi que le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Hassan Boubrik et le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Assurance maladie, Khalid Lahlou.

Les Inspirations Éco

La dynamique du crédit ne sauvera pas la croissance

L’encours du crédit secteur privé a atteint 812 MMDH à fin juillet, en hausse de 5,6% sur un an après 4,8% le mois précédent. La dynamique est surtout tirée par les entreprises dont les besoins en fonds de roulement se sont creusés face aux goulots d’étranglement apparus dans les chaînes d’approvisionnement et au renchérissement des matières premières. L’incertitude économique et le manque de confiance qui l’accompagne continuent d’affecter les investissements des entreprises et des ménages.

Le Matin

Librairies : retard dans l’approvisionnement en manuels et flambée des prix des cahiers

Approvisionnement difficile en manuels scolaires, hausse des prix des cahiers, concurrence des écoles privées… Comme pour les parents, cette rentrée scolaire s’annonce mouvementée pour les libraires. En pleine préparation de la haute saison, les librairies alertent sur une insuffisance de l’offre et une augmentation substantielle des prix des fournitures scolaires. Plus de la moitié des manuels scolaires destinés aux établissements d’enseignement public ne sont pas encore disponibles sur le marché marocain, alerte Hassan El Kamoun, vice-président de l’Association des librairies indépendantes au Maroc. Cette situation s’explique, selon lui, par le retard accusé par les imprimeurs et les éditeurs de ces manuels, mais également par les difficultés qu’ils ont à s’approvisionner en papier, dont le prix est monté en flèche.

Al Bayane

Tourisme: les perspectives s’annoncent prometteuses

Dans le cadre de l’esprit de collaboration qui anime les relations entre le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, ses organismes sous tutelle et les professionnels du tourisme, Mme Ammor, a tenu une réunion avec la Confédération Nationale du Tourisme (CNT) et ses principales associations et fédérations membres, ce mardi, en présence du Directeur général de l’office national marocain du tourisme (ONMT), Adil El Fakir et le Directeur général de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), Imad Barrakad, a indiqué un communiqué du ministère (département du Tourisme).

L’Opinion

Généralisation de l’AMO aux Ramedistes : l’Exécutif passe à la vitesse supérieure

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, ce mercredi 31 août, une réunion ministérielle consacrée au déploiement du chantier de la protection sociale. La réunion s’est focalisée également sur l’avancement de la mise en œuvre de ce chantier, notamment dans son volet relatif à la généralisation de la couverture maladie. A cet égard, le Chef du gouvernement a précisé que 22 décrets d’application ont été promulgués jusqu’à présent, ce qui a permis l’accès à l’assurance maladie obligatoire aux travailleurs non-salariés ainsi que leurs ayants – droits. En outre, il a également adressé ses orientations aux membres du gouvernement en vue d’accélérer l’élaboration des décrets et des textes restants, afin de permettre la généralisation de l’assurance maladie obligatoire aux bénéficiaires actuels du régime « Ramed » avant la fin de l’année 2022.

Libération

