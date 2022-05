Réforme des retraites: le gouvernement dans les starting-blocks, étude: 12% de défaillances chez les entreprises en 2022 ou encore l’hydrogène vert, ce nouveau souffle pour l’industrie marocaine…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 19 mai 2022:

L’Economiste

Réforme des retraites: le gouvernement dans les starting-blocks

S’exprimant devant les conseillers parlementaires, la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah Alaoui a tiré la sonnette d’alarme sur la situation délicate des caisses des retraites. Si le gouvernement a opéré une réforme paramétrique, aujourd’ hui, il est nécessaire et important de la compléter par la dernière phase qui consiste à augmenter l’âge de départ à la retraite des salariés comme ce qui est en vigueur dans les régimes des retraites civiles. Et cela comme première étape qui sera suivie par l’introduction de réformes paramétriques parallèles aux autres régimes qui sont dans une situation financière moins catastrophique. L’objectif est de créer deux pôles, l’un public, l’autre privé, selon le scénario arrêté par la Commission nationale des retraites.

Aujourd’hui le Maroc

Etude: 12% de défaillances chez les entreprises en 2022

Les défaillances d’entreprises croîtront de 12% au Maroc en 2022. Le taux est précisé par Allianz Trade, le leader mondial de l’assurance-crédit, qui fixe ces défaillances à 10% à l’échelle mondiale pour la même année et à 14% en 2023, approchant ainsi leur niveau d’avant-crise Covid-19. Ces défaillances portent sur les « perturbations prolongées des chaînes d’approvisionnement, goulots d’étranglement affectant les transports, hausse du prix des matières premières, pénuries de certains intrants, voire de main-d’œuvre, etc ». En parallèle, les entreprises doivent également faire face à une hausse des coûts de financement dans un contexte d’accélération de l’inflation et de resserrement des politiques monétaires.

L’Opinion

Hydrogène vert, un nouveau souffle pour l’industrie marocaine

La production d’hydrogène vert au Maroc figure parmi les chantiers majeurs de la stratégie énergétique. Pour le Royaume, c’est une manière de préserver l’environnement tout en donnant un nouveau souffle à la production industrielle. Ľ’hydrogène fait également l’affaire de nombreux géants nationaux de l’industrie, à commencer par l’OCP qui pourrait ainsi réduire considérablement ses importations en ammoniac. Mais pour le Maroc, l’objectif n’est pas seulement de produire pour son industrie locale, à terme, le but est de devenir un exportateur mondial. Le potentiel est bien là et les investisseurs commencent à se manifester. À l’horizon 2030, on estime à environ 90 milliards de dirhams les investissements nécessaires pour faire du Maroc un acteur phare dans l’exportation d’hydrogène.

Maroc Le Jour

Agriculture: inauguration d’une nouvelle banque de gènes

Une nouvelle banque de gènes relevant du Centre International de Recherche Agricole dans les Zones Arides (ICARDA), a été inaugurée en présence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki. S’inscrivant dans le cadre des efforts de préservation des ressources génétiques pour faire face aux défis de sécurité alimentaire et menaces liées aux changements climatiques, cette banque de gènes est mise en place pour collecter, conserver et développer des ressources génétiques vitales pour protéger l’agro-biodiversité dans les zones arides.

Les Inspirations Éco

Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme: l’AMMC met en ligne une rubrique dédiée

L’Autorité marocaine des marchés de capitaux (AMMC) a annoncé, mercredi, avoir mis en ligne une nouvelle rubrique « lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme » (LBC-FT) sur son site internet. Cette interface, destinée aux professionnels du marché des capitaux et au grand public, présente le cadre normatif et pratique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; Cet espace est structuré autour de plusieurs thématiques couvrant les textes légaux et réglementaires, guides et lignes directrices, normes internationales et liens utiles.

Libération

Crédit bancaire: l’encours augmente à 989,7 MMDH à fin mars 2022 (BAM)

L’encours du crédit bancaire s’est établi à 989,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2022, en hausse annuelle de 4,1%, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Dans le détail, l’encours du crédit bancaire aux agents non financiers s’est élevé à 847,6 MMDH (+2,9%) et celui aux agents financiers à 142,1 MMDH (+11,9%), précise BAM dans son tableau de bord « crédits-dépôts bancaires » du mois de mars 2022. L’augmentation annuelle de 4,7% à 409,7 MMDH des crédits aux entreprises non financières privées recouvre des hausses de 8,1% des facilités de trésorerie et de 2,7% des prêts à l’équipement ainsi qu’une baisse de 3,3% des prêts immobiliers, relève la même source.

Al Massae

Mariage d’une mineure: un agent d’autorité et des fonctionnaires incarcérés pour faux et usage de faux

Le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Youssoufia a ordonné la détention d’un agent d’autorité, de fonctionnaires communaux et d’un mari, et la libération d’un médecin après paiement d’un cautionnement pour leur implication présumée dans la falsification de documents relatifs au mariage d’une mineure. L’affaire a éclaté après l’admission de la femme mariée, encore mineure, au service de maternité de l’hôpital Lalla Hasnaa à Youssoufia, où elle a donné naissance à un nouveau-né. La situation de la mineure a été découverte en raison de son accouchement, qui a eu lieu deux mois seulement après l’établissement de son acte de mariage, qui comporte également une contradiction entre le date de sa naissance figurant sur sa carte nationale d’identité et l’acte de mariage.

Al Yaoum Al Maghribi

Chantier de la protection sociale: généralisation de la couverture maladie obligatoire, un pilier important

La généralisation de la couverture maladie obligatoire figure parmi les importants piliers des chantiers de protection sociale d’ici fin 2022 , car elle permettra à 22 millions de bénéficiaires supplémentaires de bénéficier d’une assurance maladie obligatoire qui couvre les frais de traitement, de médicaments et d’hospitalisation, a affirmé le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, à la Chambre des représentants. Répondant à une question orale à la Chambre des représentants, sur le financement des chantiers de généralisation de la protection sociale, Lekjaa a indiqué que ce pilier comprend également la généralisation des allocations familiales au cours des années 2023 et 2024, dont bénéficieront environ sept millions d’enfants en âge scolaire ainsi que l’élargissement de la base des adhérents aux systèmes de retraite et la généralisation de l’indemnité des pertes d’emploi au cours de l’année 2025.