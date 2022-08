Espagne: 45% des tomates importées sont marocaines, interconnexion des bassins hydrauliques: le projet de corridor hydrique activé ou encore le marché des clims qui a le vent en poupe…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 18 août 2022:

L’Economiste

Espagne: 45% des tomates importées sont marocaines

Au cours de la dernière année 2021, l’Espagne a importé 178,16 millions de kilos de tomates, selon les données du service statistique Estacom. Les importations espagnoles de tomates ont augmenté de 7,59% par rapport à l’année 2020, au cours de laquelle le nombre total de tomates achetées à d’autres pays était de 165,58 millions de kilos. Près de la moitié (45,34%) des tomates importées par l’Espagne en 2021 provenaient du Maroc, 32,09% du Portugal et 11,51% des Pays-Bas. Par provinces, le classement est mené par Madrid, suivi de Barcelone, Almeria, Murcie et Grenade.

Aujourd’hui Le Maroc

Immobilières cotées en Bourse : Le plan comptable uniformisé

Avis aux sociétés immobilières cotées en Bourse. Un nouveau plan comptable entre en vigueur. C’est ce qui ressort de la décision du Conseil national de la comptabilité. Selon les responsables, il a été constaté que lors de l’analyse des états de synthèse des promoteurs immobiliers cotés à la Bourse par les établissements de crédit, les modalités de comptabilisation du chiffre d’affaires et des stocks ainsi que leurs règles d’évaluation divergent d’un promoteur à un autre, ce qui ne permet pas de disposer d’une information comptable et financière uniforme. Cette problématique a été soulevée lors d’une réunion du Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques, consacrée à l’examen des risques émanant du secteur immobilier. Ce Comité est composé de Bank Al Maghrib, de la Direction du Trésor et des finances extérieures, de l’Autorité marocaine du marché des capitaux et de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale.

Les Inspirations Éco

Interconnexion des bassins hydrauliques: le projet de corridor hydrique activé

Si le Maroc entend affronter la succession des années de sécheresse et les effets accélérés des changements climatiques, ce n’est que par une combinaison de solutions ingénieuses qu’il pourra y arriver. Parmi elles, le transfert des eaux depuis les bassins excédentaires vers les bassins déficitaires. Une option qui figurait déjà dans le schéma national de transfert des eaux. Ce corridor hydrique s’ajoutera ainsi à la politique de construction de barrages au même titre que le recours aux ressources non conventionnelles, notamment le dessalement d’eau de mer et la réutilisation des eaux usées. Dans ce sens, la Direction de la recherche et de la planification de l’eau relevant du ministère de l’Equipement vient de lancer une consultation pour la désignation d’un cabinet qui sera chargé d’élaborer une étude d’impact sur l’environnement naturel et socio-économique et de rentabilité économique du projet d’interconnexion des bassins du Sebou-Bouregreg, Oum-Er-Rbia et Tensift.

Le Matin

Réforme de la santé: «le dialogue social vise à réduire les charges supportées par les familles», selon Dr Hamdi

Selon Dr Tayeb Hamdi, président de l’Union nationale de médecine publique du secteur privé au Maroc et vice-président de la Fédération nationale de la santé, le dialogue social entre les syndicats représentant le secteur médical privé, les ministères de tutelle, les caisses d’assurance maladie, et l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) a principalement pour objectif de réduire la charge des dépenses de santé supportées par les ménages, contrairement aux informations relayées dans certains médias, qui disent qu’il s’agirait de décisions prises dans le sens d’une hausse des prix des prestations médicales. Le dialogue social vise à faciliter l’accès aux soins pour tous les assurés, dans le cadre d’une approche participative, et à assurer les équilibres financiers de l’assurance maladie pour plus d’efficience et en assurer la pérennité, a-t-il assuré.

L’Opinion

Vagues de chaleur: le marché des clims a le vent en poupe!

La climatisation au Maroc est passée en quelques décennies d’un équipement onéreux accessible aux plus fortunés à un produit de première nécessité dont les prix sont de plus en plus abordables. Une aubaine pour les Marocains qui vivent des étés caniculaires où les assauts du mercure peuvent parfois devenir dangereux pour les plus vulnérables. Une étude de la Banque Mondiale prédit par ailleurs le maintien de la tendance haussière des ventes et installations de climatisation au niveau national et souligne la nécessité de mettre en place une filière de récupération et de traitement des fluides frigorigènes qui peuvent avoir un impact environnemental néfaste.

Libération

Les recettes douanières grimpent de 24,9% à fin juillet

Les recettes douanières nettes se sont établies à près de 48,88 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de cette année, en croissance de 24,9% comparativement à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces recettes, qui comprennent les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 173 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques de juillet 2022.

Al Bayane

Souss-Massa: Présentation à Agadir des opportunités d’investissement aux Marocains du monde

Les opportunités d’investissement dans la région Souss-Massa ont été au centre d’une rencontre, organisée à Agadir, en faveur des Marocains du Monde. Initié par le Centre Régional d’Investissement Souss-Massa (CRI/SM), à l’occasion de la Journée Nationale du Migrant, sous le thème « La Région Souss Massa se mobilise pour Ouled Leblad », ce conclave vise à présenter à cette communauté, les différents atouts économiques et les les potentialités d’investissement qu’offre la région Souss-Massa.

Maroc Le Jour

Patrimoine: une foire de l’artisanat à Midelt

Une foire de l’artisanat est organisée dans la ville de Midelt sous le signe « la valorisation du patrimoine, entre authenticité et modernité », à l’initiative de la Chambre d’artisanat de la région de Drâa-Tafilalet. Cette manifestation socio-économique, dont l’ouverture s’est déroulée en présence du gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Ennouhi, a pour objet de contribuer à la dynamisation de la vie économique locale et à la mise en valeur des produits de l’artisanat de cette région du Royaume. Cette foire, qui se poursuit jusqu’au 21 août courant, est organisée en partenariat avec les Conseils de la province et de la commune de Midelt, dans le cadre des efforts visant à valoriser les métiers de l’artisanat et le savoir-faire artisanal de la région de Drâa-Tafilalet.