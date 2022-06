Les charges des subventions atteindront 32,840 milliards de DH, paiement mobile : nouveau coup de pouce de BAM, stockage de combustible: dernière ligne droite pour la centrale à charbon de Jorf Lasfar…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 16 juin 2022:

L’Economiste

Les charges des subventions atteindront 32,840 milliards de DH

Le gouvernement a décidé d’ouvrir des crédits supplémentaires de 16 milliards de DH pour couvrir les dépenses de compensation jusqu’ à la fin de cette année. Ce montant sera pris dans la rubrique des charges communes. Et cela conformément à l’article 60 de la loi organique des finances, qui dispose qu’ en cas de nécessité impérieuse et imprévue d’intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret en cours d’année conformément à l’article 70 de la Constitution. Les commissions parlementaires chargées des finances en sont préalablement informées. Selon les prévisions du ministère des Finances, les dépenses de compensation à la fin de cette année devront atteindre 32,840 milliards de DH.

Aujourd’hui Le Maroc

Paiement mobile : nouveau coup de pouce de BAM

La banque centrale décrète de nouveaux assouplissements pour que les M-wallets et avec eux les nouveaux établissements de paiements atteignent leur vitesse de croisière. Désormais, les établissements de paiement peuvent mandater des personnes morales ou physiques désignées comme agents de paiement, en vue d’offrir à la clientèle, sous leur responsabilité et pour leur compte, les services de paiement pour lesquels ils ont été agréés. De même, les établissements de paiements sont aujourd’hui obligés de veiller à ce que les clients disposant de plusieurs comptes de paiements ne dépassent pas les plafonds préfixés par les autorités monétaires du pays. Toutefois, explique BAM, les plafonds de 200, 5000 et 20 000 DH, trois catégories de comptes de paiements autorisés actuellement au Maroc, ne s’appliquent pas aux comptes de paiements ouverts au nom des agents et commerçants acceptant des paiements mobiles domestiques.

Les Inspirations Éco

Stockage de combustible: dernière ligne droite pour la centrale à charbon de Jorf Lasfar

Afin de sécuriser le stock stratégique pour les centrales thermiques à charbon, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) se mobilise cette année pour mettre en service le parc à charbon de Jorf Lasfar. En effet, ce projet représente une des plus grandes infrastructures de stockage de charbon dans le pays. D’une capacité de 410.000 m3, soit environ l’équivalent de 3 mois de réserve pour les centrales de l’ONEE fonctionnant au charbon, cette infrastructure hautement stratégique est en phase finale de réalisation. C’est ce qui a été annoncé suite à la visite de terrain effectuée par Abderrahim El Hafidi, DG de l’Office, au parc à charbon de l’ONEE à Jorf Lasfar pour s’enquérir de l’achèvement des travaux.

L’Opinion

Monkeypox: le Maroc dispose des unités médicales nécessaires«Aujourd’hui, des unités sont installées à tous les points de passage marocains pour diagnostiquer le virus avec facilité et alerter le ministère pour prendre des mesures au niveau régional», a indiqué le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, à la deuxième Chambre du Parlement. Le ministre a fait savoir qu’il existe quatre laboratoires qualifiés pour effectuer des tests de confirmation de présence de Monkeypox, considérant que le pays “n’a pas besoin d’agréer d’autres laboratoires, car la maladie n’est pas répandue et les choses sont en ordre”.

Al Bayane

Tourisme: Lahcen Haddad reçoit à Malte le prix de « la meilleure réalisation avec un impact à vie »

L’ancien ministre du tourisme Lahcen Haddad a reçu, à Malte, le prix de « la meilleure réalisation avec un impact à vie » dans le domaine touristique, qui lui a été remis par le président maltais, George Vella, en marge de la 7ème édition du Forum méditerranéen du tourisme (13-14 juin). Pour Haddad, membre de la Chambre des représentants et président de la commission parlementaire mixte Maroc-UE, ce prix est un hommage aux efforts de tous les professionnels du secteur qui œuvrent pour faire du Maroc une destination de référence dans la région méditerranéenne.

Al Massae

La police judiciaire appelée à traiter sans délai les plaintes

Le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du ministère public, El Hassan Daki, a indiqué que plus de 28.000 plaintes électroniques ont été reçues par les parquets compétents via la plateforme électronique, depuis sa mise en service en février 2020. Intervenant lors d’une conférence nationale organisée par son département sous le thème « Accès à l’information et assistance juridique », Moulay El Hassan Daki, a souligné que le ministère public a mis en place la plainte en ligne afin de faciliter l’accès à la justice pénale, notamment aux Marocains résidant à l’étranger, qui peuvent déposer leurs plaintes par voie électronique où qu’ils se trouvent, de les suivre et d’obtenir toutes les informations nécessaires dans des délais adéquats sans se déplacer.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Sahara: le soutien de Madrid au Maroc, une « bonne décision pour l’Espagne et pour la Méditerranée »

Le soutien du gouvernement espagnol à l’initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara constitue une « bonne décision pour l’Espagne et l’ensemble de la région méditerranéenne », a souligné la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles. En soutenant l’autonomie comme étant « la base la plus sérieuse, réaliste et crédible » pour la résolution de ce différend, le gouvernement « a pris la meilleure décision pour l’Espagne », a relevé Robles qui était l’invitée d’une émission sur la chaîne de télévision « Trece ». « Lorsqu’une décision de ce genre est prise, tous les éléments de jugement nécessaires sont en place. Dans ce contexte, le président du gouvernement, Pedro Sanchez, a pris la meilleure décision pour l’Espagne », a-t-elle assuré.