Les dossiers chauds du dialogue social, ces contraventions qu’il faut payer avant de vendre sa voiture ou encore l’éolien et le solaire qui constituent 17,1% de l’électricité nationale en 2021…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 15 septembre 2022:

L’Economiste

Les dossiers chauds du dialogue social

Les dossiers chauds du dialogue social A quelques semaines de la présentation du projet de loi de finances 2023, les partenaires sociaux reprennent les réunions du dialogue social. Le chef du gouvernement a entamé le processus hier mercredi 14 septembre en recevant les trois syndicats représentatifs et la CGEM (chaque partie à part)…

Aujourd’hui Le Maroc

Vous vendez votre voiture ? Payez d’abord les contraventions !

Si le Maroc fait le choix de mettre des radars fixes de contrôle de vitesse, la dissuasion ne semble pas toujours suivre. Et pour cause: le paiement des amendes tourne au ralenti et les impayés se chiffrent en dizaines de millions de dirhams. Le ministère de la justice songerait ainsi à prendre de nouvelles mesures pour faciliter le paiement des contraventions relevées par les radars fixes. L’idée est de demander à toute personne désirant vendre sa voiture de payer auparavant la ou toutes les contraventions relevées par les radars fixes, notamment pour les excès de vitesse réglementaire sur les routes ou bien les autoroutes. Pour le moment, la décision n’est pas entrée en vigueur mais le ministère de la justice promet des mesures pour la rendre effective dans les meilleurs délais.

Les Inspirations Éco

Garantir des dépôts: Pas une assurance tous risques!

La contribution des banques au fonds de garantie des dépôts a augmenté de 4,4% à 1,8 MMDH en 2021. L’encours des cotisations atteint 24,5 MMDH. Ce mécanisme est censé protéger, à hauteur de 80.000 DH, les avoirs des clients en cas de défaillance d’un établissement. Mais, les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les déposants des banques d’importance systémique, révèlent les stress tests menés par la Société de gestion des fonds de garantie. L’idée de la banque centrale est de fixer un taux standard qui sera modulable en fonction du profil de risque de l’établissement. Cela dit, la meilleure protection des avoirs en banque des ménages et des entreprises reste la qualité de la réglementation prudentielle

Le Matin

Une première, l’éolien et le solaire à l’origine de 17,1% de l’électricité nationale en 2021

Une première au Maroc. L’éolien et le solaire ont généré 17,1% de l’électricité nationale en 2021. Soit 1,1 point de pourcentage de plus qu’en 2020 et 2019, où la contribution des énergies renouvelables, hors hydraulique, dans la satisfaction de la demande nationale avait atteint 16%. C’est ce qui ressort des derniers chiffres publiés par l’ONEE-Électricité. Cette performance dépasse la moyenne mondiale. Le solaire et l’éolien ont ainsi généré plus d’un dixième (10,3%) de l’électricité mondiale l’année dernière, contre 9,3% en 2020 et 4,6% en 2015, selon le centre de réflexion international Ember. Autre bonne nouvelle, et c’est officiel, pour la première fois au Maroc, la puissance installée en énergies renouvelables (y compris hydraulique) dépasse la barre des 4.000 MW pour atteindre 4.067 MW, contre 3.951 en 2020.

L’Opinion

Baisse des taux de fret maritime: Opportunité en or pour le Royaume?

Après les Etats-Unis, dont la pression a permis de baisser les coûts du fret maritime, c’est au tour de l’Union Européenne (UE) de réfléchir à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles des armateurs maritimes. Ces derniers ont réalisé des bénéfices record, profitant de la crise du Covid-19 et une flambée inédite des prix du transport maritime. Si l’UE mettait fin aux pratiques anti-concurrentielles des armateurs, ce serait une bonne nouvelle pour le Maroc, qui en perdra moins en devises. Car l’absence d’un pavillon national crée une grande dépendance envers les armateurs mondiaux et donc un manque à gagner important pour le Royaume.

Al Bayane

Gazoduc Maroc-Nigeria: Plusieurs accords en vue

Le projet du gazoduc Nigeria-Maroc a été au centre des discussions, mardi à Abuja, entre le président-directeur général de la Compagnie pétrolière nationale nigériane (NNPC Ltd), Mele Kyari, et le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Omar Alieu Touray. «Dans le cadre du mandat du gouvernement fédéral de conduire l’exécution du projet de gazoduc Nigeria-Maroc (NMGP) de 7000 km, le DG de la NNPC Ltd, Mele Kyari, a rendu aujourd’hui une visite de courtoisie au président de la Commission de la CEDEAO Omar Alieu Touray», a indiqué mardi soir la NNPC Ltd dans un communiqué.

Maroc Le Jour

Maroc-Japon: renforcer la coopération parlementaire

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu avec l’ambassadeur du Japon au Maroc, Kuramitsu Hideaki, sur la coordination et l’action parlementaire commune. Un communiqué de la Chambre des représentants rapporte que Talbi Alami s’est félicité de cette entrevue qui représente une occasion privilégiée de passer en revue toutes les questions concernant les relations parlementaires maroco-nippones et les moyens de booster la coordination et la coopération entre les parlements des deux pays, à travers notamment l’échange des visites, des bonnes pratiques et des expériences.

Al Massae

Faux contrats de travail à l’étranger: une association de malfaiteurs arrêtée pour escroquerie

Sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, des éléments de la brigade régionale de la police judiciaire de Fès ont réussi, en début de semaine, à arrêter trois personnes, en l’occurrence une cheffe d’agence de voyage, son associé et un médiateur, pour leur implication présumée dans la constitution d’une association de malfaiteurs spécialisée dans la fraude et l’escroquerie, qui prétendait procurer des opportunités d’emploi à l’étranger. Les services de la sûreté nationale avaient reçu des plaintes de plusieurs victimes accusant les employés de cette agence située dans la ville de Taza, d’offrir de faux contrats de travail dans des pays étrangers en échange des sommes d’argent allant de 70 000 à 100 000 dirhams.