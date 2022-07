Hausse du ciment: les entreprises de BTP craignent l’effet boule de neige, Ligne à Grande Vitesse : après Marrakech, Fès, Transport public: le Conseil de la Concurrence recommande de régionaliser la mobilité urbaine…, voici les principaux titres de presse nationale parue ce jeudi 14 juillet 2022:

L’Economiste

Hausse du ciment: les entreprises de BTP craignent l’effet boule de neige

Une bien mauvaise nouvelle attend les entreprises de BTP. Un Cimentier majeur annonce officiellement une hausse de ses tarifs à partir du samedi 16 juillet. Les augmentations varient entre 37 DH et 40 DH HT la tonne selon le produit. Un réajustement auquel il faudra évidemment appliquer la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la taxe de solidarité sur le ciment qui est de 150 DH la tonne (majorée de TVA, le montant final s’élève à 180 DH), supportée par les utilisateurs. La Fédération nationale du BTP redoute que d’autres cimentiers de la place n’emboîtent le pas à leur confrère. Certains membres croient déjà savoir que c’est juste une question de temps.

Aujourd’hui Le Maroc

LGV : Après Marrakech, Fès

Il semble que les autorités veulent aller à la vitesse grand V en matière du transport ferroviaire. Après l’inauguration de la ligne à grande vitesse (LGV) Casa-Tanger et le projet de la LGV Casa – Marrakech – Agadir, un autre projet tout aussi titanesque et important fait l’objet d’études. Il s’agit bien évidemment d’une ligne à grande vitesse reliant la capitale à la ville de Fès. Il faut préciser que ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale à moyen et long terme de l’ONCF pour connecter l’ensemble du territoire national au réseau ferroviaire avec l’objectif d’atteindre à terme un réseau global de 1300 km et de desservir 43 villes contre 23 actuellement.

Les Inspirations Éco

Généralisation de la couverture sociale: 87 millions d’euros de la BAD au Maroc

Forte mobilisation des banques et des agences internationales de développement pour soutenir le Chantier Royal de généralisation de la protection sociale. Après la Banque mondiale (500 millions de dollars) et l’Agence française de développement (150 millions d’euros), la Banque africaine de développement s’apprête à accorder au Maroc 87 millions d’euros en faveur de cette réforme stratégique. Il s’agit d’un appui budgétaire sectoriel dont l’objectif principal est d’accompagner le gouvernement dans son Programme de renforcement et consolidation des fondements de l’«État social». Ceci à travers l’extension accélérée de la couverture sociale inclusive et durable et la généralisation de la couverture médicale, tout en réorganisant l’offre de services de santé et en améliorant la gouvernance et l’efficacité du système.

Al Bayane

Transport public: le Conseil de la Concurrence recommande de régionaliser la mobilité urbaine

Le Conseil de la Concurrence a recommandé, dans son avis relatif aux fonctionnement concurrentiel de la gestion déléguée du transport public urbain et interurbain par autobus au Maroc, de régionaliser la Stratégie nationale de la mobilité urbaine. « Pour mieux réussir la régionalisation avancée dans le secteur du transport public urbain et interurbain, il est de l’avis du Conseil de la concurrence de régionaliser la Stratégie Nationale de la Mobilité Urbaine et d’accorder plus de pouvoirs aux autorités délégantes dans la gestion déléguée du transport public urbain et interurbain en termes de planification, de contrôle et de financement », indique le Conseil dans cet avis n°A/2/22.

Libération

ANP: Émission obligataire ordinaire de 350 MDH

L’Agence Nationale des Ports (ANP) a réalisé une émission obligataire ordinaire par placement privé d’un montant de 350 millions de dirhams (MDH). « Dans le cadre de son plan de financement, l’ANP a réalisé une émission obligataire ordinaire, par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés, pour un montant global de 350 MDH », indique l’Agence dans un communiqué, précisant que cette nouvelle opération vise à financer le programme de développement de l’Agence au titre de la période 2022-2024 et à diversifier ses sources de financement.

L’Opinion

Recherche scientifique : L’INH et la Fondation MAScIR signent une convention de partenariat

L’Institut national d’hygiène (INH) et la Fondation MAScIR ont procédé, au siège de la fondation à Rabat, à la signature d’une convention cadre de partenariat. La convention fixe les conditions d’un partenariat stratégique entre les deux institutions visant une collaboration sur le long terme pour l’innovation, la recherche scientifique et le développement de technologies, indique MAScIR dans un communiqué. « Il s’agit d’un rapprochement entre les deux établissements qui fait suite à leur conviction partagée sur la pertinence de mutualiser les ressources dont ils disposent pour mieux contribuer aux réponses de notre pays aux éventuelles menaces épidémiologiques qui peuvent le toucher », fait savoir la même source.

Al Massae

Assaut de migrants contre Melilia: les forces de l’ordre marocaines n’ont pas eu recours aux tirs par balles

Les forces de l’ordre marocaines n’ont pas eu recours aux tirs par balles, lors de l’assaut des migrants devant le point de passage entre Nador et Melilia, a assuré à Rabat la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, affirmant que les décès enregistrés ont été causés par asphyxie mécanique consécutive à la bousculade. « Les autorités, les associations non gouvernementales ainsi que les migrants blessés hospitalisés ont tous unanimement soutenu qu’il n’y a pas eu de recours aux balles et que les forces de l’ordre ont utilisé des matraques et du gaz lacrymogène », a-t-elle affirmé lors d’un point de presse pour la présentation du rapport préliminaire de la mission d’information mandatée par le CNDH sur l’incident tragique devant le point de passage entre Nador et Melilia.

Al Ahdath Al Maghribia

HCP: Commerce extérieur: hausse des indices au T1-2022

Les indices des valeurs unitaires à l’importation et à l’exportation ont augmenté, en glissement annuel, respectivement de 26,7% et de 25,2% durant le premier trimestre de cette année, ressort-il d’une note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative aux indices du commerce extérieur (ICE). L’évolution de l’indice des valeurs unitaires à l’importation résulte principalement de l’augmentation des valeurs unitaires de l' »énergie et lubrifiants » de 62,1%, des « demi-produits » (36,8%), de l' »alimentation, boissons et tabacs » (28,4%), des « produits finis de consommation » (13,2%), des « produits bruts d’origine minérale » (65,9%) et des « produits finis d’équipement industriel » (8,3%), précise le HCP.

Al Alam

La Marine Royale porte secours à 257 candidats à la migration irrégulière, à majorité des Subsahariens

Des Gardes-côtes de la Marine Royale, en patrouille maritime en Méditerranée et en Atlantique, ont porté secours, durant la période d’El Aïd du 9 au 12 juillet, à 257 candidats à la migration irrégulière, ayant tenté une traversée périlleuse à bord d’embarcations de fortune, de kayaks et même à la nage, a-t-on appris de source militaire. Les personnes secourues, à majorité des Subsahariens, dont des femmes et des enfants, un Afghan et un Yéménite, ont été acheminées saines et sauves vers les ports les plus proches du Royaume, après avoir reçu les soins nécessaires à bord des Unités Combattantes de la Marine Royale, a-t-on précisé de même source.