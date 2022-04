La crise de l’eau aux portes de Marrakech, un second Musée amazigh à Agadir en projet, 240 millions de dollars de la Banque mondiale pour l’écosystème autour du port Nador West Med…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 14 avril 2022:

L’Économiste

La crise de l’eau aux portes de Marrakech !

Le déficit au niveau des apports aux barrages s’élève à 74%. Il s’agit du plus bas niveau enregis­tré par rapport à une année hydrologique normale. Une situation extrême qui, selon le journal, nécessite des mesures urgences. D’ailleurs, l’Agence de l’hydraulique a lancé une campagne anti gas­pillage de l’eau potable dans la région Marrakech-Safi, sous l’égide du comité de vigilance de la préfecture de Marrakech. Immobilier, tourisme, irrigation, ménages…, les bonnes pratiques pour sauver la mise.

Aujourd’hui le Maroc

Un second Musée amazigh à Agadir en projet

La Société Agadir Souss Massa Aménagement lance un concours pour la réalisation des études architecturales, muséographiques et le suivi des travaux de construction d’un second Musée du patrimoine amazigh de la ville d’Agadir. Le Musée du patrimoine amazigh d’Agadir sera un équipement emblématique au service du patrimoine et de la culture amazighs, et dont la construction s’inscrit dans le cadre du Programme de développement urbain (PDU) de la ville d’Agadir 2020-2024. L’édifice se trouve en arrière du Mur du Souvenir sur la façade nord de la place de l’Hôtel de ville d’Agadir. Le projet s’inscrit dans le développement culturel et touristique du centre-ville d’Agadir.

Le Matin

240 millions de dollars de la Banque mondiale pour l’écosystème autour du port Nador West Med

Bailleur de fonds majeur pour le Maroc, la Banque mondiale est pratiquement de tous les chantiers stratégiques du pays. Selon nos informations, le gouvernement et l’institution de Bretton Woods ont convenu de signer un partenariat pour le développement des infrastructures de connectivité ainsi qu’un écosystème entrepreneurial et industriel autour de Nador West Med (NWM). La Banque mondiale envisage ainsi d’accorder un financement de 240 millions de dollars, soit environ 2,4 milliards de DH, en faveur du ministère de l’Equipement et de l’eau. Le Conseil des administrateurs de la Banque doit l’approuver en juin 2022. Ce partenariat se concentrera sur trois domaines d’intervention. Le premier a pour objectif d’accompagner le développement d’activités industrielles compétitives s’appuyant sur Nador West Med. Le deuxième porte sur un appui au développement des activités socio-économiques valorisant le potentiel existant dans la zone du projet.

L’Opinion

Incident au Sahara : le gouvernement mauritanien discrédite les accusations algériennes contre le Maroc

Le gouvernement mauritanien a réagi à la dernière sortie de la diplomatie algérienne qui a accusé une nouvelle fois, et sans la moindre preuve, le Maroc d’avoir assassiné, dimanche, des civils de pays voisins par « une frappe meurtrière ». Lors d’une conférence de presse, le Porte-parole du gouvernement mauritanien, Mohamed Mae El Eneine Ould Ayeh, a démenti les accusations algériennes en faisant savoir que la Mauritanie n’est guère visée par l’attaque qui, semble-t-il, aurait eu lieu dimanche et qui aurait fait deux blessés de nationalité mauritanienne. « Si cet incident avait mérité une sortie médiatique, le ministère des Affaires étrangères aurait publié un communiqué officiel », a-t-il indiqué, faisant part de ses condoléances, au nom de son gouvernement, aux familles des défunts. Ces propos vont dans le même sens que ceux d’un haut gradé de l’Armée mauritanienne cités par la presse locale. Ce dernier a nié toute attaque ou violation du territoire mauritanien, et ce, contrairement aux rumeurs colportées par les médias algériens.

Les Inspirations Eco

Fitch Ratings distille ses notes

Le quotidien économique révèle en Une les appréciations de l’agence de notation Fitch Ratings sur le système bancaire marocain. En effet, écrit le journal, l’agence rassure sur le niveau de rentabilité qui reste dans les normes. Mais il y a des inquiétudes sur la concentration des prêts. Autre préoccupation relayée par le journal celle de la rechute de la croissance.

Al Bayane

Grève des distributeurs de gaz butane

Pour protester contre la hausse vertigineuse des prix du gasoil, la Fédération des distributeurs de gaz butane de la région Fès-Meknès annonce une grève d’une durée de 48 heures. L’interruption du travail se déroulera les 18 et 19 avril prochains, d’après un communiqué du collectif des distributeurs. La colère monte du côté des distributeurs de gaz butane. Et pour cause, le prix du carburant à la pompe, où le gasoil dépasse la barre des 14,30 dirhams le litre, est en hausse constante.

Maroc Le Jour

Festival du film arabe de Malmö: quatre productions marocaines en compétition officielle

Quatre productions marocaines sont en compétition officielle du Festival du film arabe de Malmö (MAAF), en Suède, dont la 12ème édition se tiendra du 4 au 9 mai prochain. Il s’agit, dans la catégorie des longs métrages de fiction, de « Life Suits Me Well » (La vie me convient) du réalisateur Al Hadi Ulad Mohand (Maroc, France), et de « Femmes Suspendues », de la réalisatrice Meriem Addou (Maroc, France, Qatar), dans la catégorie des longs métrages documentaires, indique un communiqué des organisateurs. Il s’agit, en outre, de « Ashes » (Cendres) de Mustapha Farmati (Maroc), et de « Tender Threads » (Fils de tendresse) de Ouijdane Khallid (Maroc), dans la catégorie des courts métrages, poursuit la même source.