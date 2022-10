Télécoms: du non-sens économique dans les infrastructures, réforme des retraites : les actions et le timing ou encore le tourisme marocain à la conquête du Japon…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 13 octobre 2022:

L’Économiste

Télécoms: du non-sens économique dans les infrastructures

Les opérateurs télécoms s’engagent à investir massivement dans les infrastructures réseau. L’enjeu est d’accélérer le haut et très haut débit ainsi que le déploiement de la fibre optique, un peu partout au Maroc, y compris dans les zones peu rentables. En tout cas, c’est la promesse que les trois acteurs (IAM, Orange et Inwi) font valoir par presse interposée. Dans le détail, les trois opérateurs s’engagent à investir chacun dans des programmes ambitieux à coups de milliards de DH. Orange a annoncé 5,7 milliards de DH sur 3 ans (horizon 2025) afin de poursuivre le développement de ses infrastructures télécoms, renforcer le réseau fixe et mobile, la fibre.. Pour l’opérateur historique, le montant global est plus conséquent. Il s’élève à 16 milliards de DH d’ici 2025. Enfin, Inwi s’engage sur quelque 7 milliards de DH.

Aujourd’hui Le Maroc

Réforme des retraites : les actions et le timing

La commission de réforme des retraites travaillera dès ce mois d’octobre à la mise à jour des données et le diagnostic de la situation des caisses des retraites. Les mois de novembre et décembre seront réservés au débat sur les conclusions de l’étude commandée par le gouvernement alors que la période allant du mois de janvier au mois de mars est consacrée aux orientations stratégiques, l’élaboration d’une vision de réforme et d’une feuille de route. Les scénarios définitifs concernant la réforme devraient être adoptés en avril 2023 avant le démarrage de la mise en œuvre au mois de mai. La mise en place de la commission de réforme des retraites vise à mettre en œuvre, comme indiqué dans l’accord du 30 avril, une vision commune et intégrée pour les pôles « public » et « privé » dans des délais raisonnables tenant compte des enjeux et des contraintes.

Les Inspirations Éco

Tourisme: à la conquête du Japon

La ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, vient d’entamer une visite de travail au Japon. Cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts entrepris pour conquérir de nouveaux marchés. A noter que le Japon a représenté, en 2019, 13% des arrivées touristiques en provenance d’Asie. La ministre compte tenir des rencontres avec les grands acteurs touristiques du pays dans le but de conclure des partenariats permettant de renforcer l’attraction de la destination Maroc.

Al Bayane

Prêt espagnol de 20 millions d’euros au Fonds de financement marocain Jaïda

Le Conseil des ministres espagnol a adopté un accord autorisant l’octroi d’un prêt d’un montant maximum de 20 millions d’euros au Fonds de financement des organismes de microfinance au Maroc, Jaïda. Le prêt, attribué à travers l’Agence espagnole de coopération internationale au développement (AECID), vise à financer l’expansion du portefeuille du Fonds Jaïda.

Le Matin

Banque mondiale: 200 millions de dollars pour appuyer la transition climatique du Maroc

Suite à de nouvelles négociations avec le gouvernement, la Banque mondiale prépare un nouveau prêt de 200 millions de dollars pour appuyer la transition climatique du Maroc. Ce financement, via l’instrument «prêt-programme pour les résultats», a pour objectif d’intégrer les considérations climatiques dans la gestion des finances publiques. Il vise également à aider le Maroc à mettre en œuvre certaines actions prioritaires dans le cadre de sa «Contribution déterminée au niveau national» (CDN) relative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin de rendre les zones rurales plus résilientes et les villes sobres en carbone.

L’Opinion

Lutte contre le blanchiment de capitaux: malgré les réformes, le bout du tunnel est encore loin

Dans l’édition 2022 de la « Basel Anti-Money Laundering Index », indice anti-blanchiment de la « Basel Institute on Governance », le Royaume a amélioré son classement de 13 places, passant du 51ème au 64ème rang mondial. Si c’est un bon signal pour le Maroc, son objectif principal est de sortir de la liste grise du GAFI, sur laquelle il figure depuis 2019. Depuis des années, le Royaume s’est efforcé de mettre en œuvre un cadre législatif adéquat, avec l’adoption de la loi n°43-05, et organisationnel, avec la création de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier. Cependant, plusieurs défis restent à relever, notamment face à la prépondérance de l’économie informelle qui facilite le blanchiment.

Maroc Le Jour

Maroc-Luxembourg: une volonté commune de promouvoir la coopération économique

La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, et SAR le Grand-Duc Héritier de Luxembourg le Prince Guillaume ont affirmé leur volonté commune de promouvoir la coopération bilatérale en vue d’exploiter le potentiel économique existant dans les deux pays. Lors d’une rencontre entre Fettah et SAR le Prince Guillaume, les deux parties ont passé en revue les questions d’intérêt commun et échangé sur les voies et moyens possibles devant permettre de développer les relations économiques bilatérales. Cette rencontre intervient dans le cadre de la visite de travail effectuée au Maroc par Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier à la tête d’une délégation d’hommes d’affaires représentant des entreprises spécialisées opérant dans différents secteurs économiques.

Al Massae

Contrôle routier : 120 radars remis à la gendarmerie royale et à la DGSN

La Gendarmerie Royale a reçu 120 radars mobiles de contrôle routier pour un coût de 9,1 millions de dirhams et 36 véhicules utilitaires pour le déploiement des unités de radars mobiles (5,8 millions DH). De son côté, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a reçu 110 cyclomoteurs 750 CC et 20 cyclomoteurs 1250 CC en plus de 13 véhicules utilitaires pour un coût total de 24.255.847 DH. Cette opération s’inscrit notamment dans le cadre de l’amélioration des indicateurs de comportement des usagers de la route et l’élargissement du parc d’équipements de contrôle routier.