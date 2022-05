Marchés publics/Index des prix: les entreprises réclament une refonte du système, gouvernement : A peine six mois et un bilan déjà très chargé, les associations d’agences de location de voitures mettent en garde contre l’escroquerie…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 12 mai 2022:

L’Economiste

Marchés publics/Index des prix: les entreprises réclament une refonte du système

Le ministère de l’Intérieur vient de diffuser une note sur l’application des dispositions prises par le chef du gouvernement pour venir en aide aux entreprises de BTP impactées par la flambée des prix et la pénurie des matières premières. A l’évidence, elle vient en réponse à la requête de la Fédération nationale du BTP qui suggérait que chaque département ministériel diffuse sa propre circulaire pour décliner le mode opératoire de l’aide exceptionnelle dédiée aux entreprises liées à l’Etat, aux entreprises et établissements publics par un marché. La circulaire d’Abdelouafi Laftit s’adresse aux walis, gouverneurs et autres présidents de collectivités territoriales. L’objectif étant d’assurer une déclinaison unifiée au niveau de l’ensemble des démembrements du ministère de l’Intérieur.

Aujourd’hui Le Maroc

Gouvernement : A peine six mois et un bilan déjà très chargé

Emploi, investissements, résilience et reprise étaient au centre de l’intervention du chef du gouvernement devant les conseillers parlementaires. Intervenant lors de la séance mensuelle des questions à la Chambre des conseillers, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a souligné que les efforts entrepris par l’Exécutif ont permis, dans les six mois qui ont suivi sa formation, de surmonter de nombreuses conséquences de la crise sanitaire, qui ont paralysé la dynamique d’un ensemble de secteurs productifs. Selon lui, le nombre de chômeurs a diminué de 68 mille personnes entre le premier trimestre 2021 et le même trimestre 2022. Il a également affirmé que le Maroc a un taux d’investissement élevé qui s’élève à 30% du PIB, contre une moyenne mondiale qui ne dépasse pas 25%. S’agissant de l’activation de la stratégie «Made in Morocco», Akhannouch a annoncé 918 projets d’une valeur totale d’investissement de 39,4 milliards de DH et 197.000 emplois directs et indirects.

Le Matin

Préservation de l’arganier: l’ONU salue la contribution « essentielle » du Maroc

Les Nations Unies ont mis en avant les efforts et la contribution « essentielle » du Maroc en matière de sauvegarde et de préservation de l’arganier, “une source d’inspiration pour la réalisation des objectifs de développement durable”. Elle a relevé que l’arganier, arbre endémique du Maroc, « représente une source d’inspiration et de motivation alors que nous œuvrons ensemble pour parvenir à la réalisation de l’agenda du développement durable d’ici 2030”, notant que cet arbre « contribue à des paysages et à des moyens de subsistance résilients face aux conditions météorologiques extrêmes ». “Il s’agit également d’un pilier des économies rurales qui génère des revenus pour nombre de personnes, notamment les femmes et les jeunes”, a indiqué la responsable onusienne.

Les Inspirations Éco

Phytothérapie: La FMIIP et l’ANPMA veulent développer de nouveaux médicaments

La Fédération marocaine de l’Industrie et de l’innovation pharmaceutique (FMIIP) et l’Agence nationale des plantes aromatiques et médicinales (ANPMA) ont signé une convention de collaboration pour le développement de nouveaux médicaments à base de plantes. « En marge des travaux des assises régionales de Casablanca-Settat du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur (PACTE ESRI 2030), la FMIIP s’est associée à l’ANPMA, pour investir le volet de la recherche scientifique et de la transformation industrielle des plantes médicinales, un capital naturel dont le potentiel demeure largement sous-exploité », indique un communiqué de la FMIIP.

Al Alam

Akhannouch: la Charte de l’investissement vise à porter la part du privé à 350 milliards

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a déclaré que la nouvelle Charte de l’investissement devrait inverser la tendance actuelle où l’investissement privé représente seulement près d’un tiers de l’investissement total, tandis que l’investissement public représente les deux tiers, dans le sens où elle vise à porter la part de l’investissement privé à 350 milliards de dirhams à l’horizon 2035, soit les deux tiers de l’investissement total. Akhannouch, qui s’exprimait lors de la séance des questions à la Chambre des conseillers, a également souligné que l’investissement privé dans le Royaume, dont le montant est estimé à près de 100 milliards de dirhams par an, est actuellement concentré dans des secteurs qui n’ont pas assez d’impact social et économique.

Al Massae

Les associations d’agences de location de voitures mettent en garde contre l’escroquerie

Des associations actives dans le domaine de la location de voitures ont mis en garde contre les pratiques frauduleuses qui pourraient cibler certains Marocains résidant à l’étranger lors de la réservation de voitures sur Internet. Les associations des agents de location de voitures de plusieurs villes du Royaume ont appelé les Marocains établis à l’étranger à prendre les précautions nécessaires pour ne pas succomber à la tentation des locations de voitures répandues dans les cafés et les espaces publics, expliquant qu’il n’y a pas de documents légaux disponibles pour les protéger en cas de recours en justice. Dans un communiqué, ces associations ont souligné que ces services offerts sur les cafés ne sont que des tentatives d’escroquerie, expliquant que des personnes usurpent l’identité d’agents de location de voitures afin d’inciter les citoyens à louer des voitures illégalement et à bas prix.

L’Opinion

Coopération sécuritaire: Hammouchi et son homologue néerlandais se donnent la main

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire et le directeur de la Police des Pays-Bas ont signé une « lettre d’intention » définissant les volets et les formes de la coopération bilatérale dans divers domaines sécuritaires d’intérêt commun. Cet accord, qui émane de la volonté commune de consolider les relations de coopération entre les services de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire national, d’une part, et ceux la Police des Pays-Bas, d’autre part, vise à valoriser et à renforcer cette collaboration, de sorte à faire face avec fermeté et efficacité aux défis découlant de la criminalité transnationale organisée et aux menaces liées au danger terroriste et à l’extrémisme violent, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Al Ahdath Al Maghribia

L’investissement au Maroc, une équation déficiente

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a mis en garde contre l’inadéquation de l’investissement au Maroc. Il a estimé que les efforts de l’Etat en matière d’investissement n’atteignent pas leurs objectifs et que les résultats se révèlent encore modestes. Akhannouch, qui s’exprimait lors de la séance mensuelle des questions à la Chambre des conseillers, a précisé que malgré tous les efforts fournis et les atouts stratégiques et structurels, les résultats des investissements restent en deçà de l’ambition donnée par ces réalisations et en dessous du niveau atteint par certains pays qui font des efforts similaires ou même plus faibles.

Libération

Maroc-Espagne: la Déclaration conjointe ouvre de nouveaux horizons pour les relations bilatérales

La Déclaration conjointe adoptée au terme des discussions entre SM le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a ouvert de nouveaux horizons pour les relations bilatérales, a souligné mardi le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, Nasser Bourita. Lors d’un point de presse conjoint avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, à l’issue de leurs entretiens, Bourita a indiqué que la déclaration conjointe a identifié une série d’étapes et de mesures qui devraient être mises en œuvre afin de donner une forte impulsion aux relations bilatérales, faisant savoir que la nouvelle étape des relations entre les deux pays voisins est « basée sur la coopération, la coordination, l’ambition et le respect mutuel ».