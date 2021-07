Les points à retenir du bilan 2020 de la CNSS, M. Abdennabaoui ne badine pas avec la discipline !, Automobile: les exportations dépassent 35 milliards de DH à fin mai, Finances publiques: un relatif soulagement conjoncturel…Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

Tel Quel

Les points à retenir du bilan 2020 de la CNSS

Le nombre de salariés déclarés en 2020 a augmenté d’à peine 0,6%, alors qu’il a évolué de 5,6% en 2019. L’année 2020 a été marquée par l’entrée en vigueur de la couverture médicale et sociale des indépendants et travailleurs non salariés dans le cadre du chantier de la généralisation de la couverture sociale. En 2020, le montant des prestations servies en indemnités pour perte d’emploi a enregistré une forte progression, passant de 15293 bénéficiaires en 2019 à 22906 en 2020. D’autre part, le montant des cotisations encaissées par la CNSS a baissé de 5% par rapport à 2019, pour se situer aux alentours de 30 milliards de dirhams.

Finances News Hebdo

Automobile: les exportations dépassent 35 milliards de DH à fin mai

Les exportations du secteur automobile se sont chiffrées à 35,4 milliards de dirhams au titre des cinq premiers mois de 2021, en augmentation de 49,5% par rapport à fin mai 2020, selon l’Office des changes. Cette évolution s’explique, principalement, par la hausse des ventes des segments de la construction (+44%), du câblage (+47,4%) et de l’intérieur véhicules et sièges (41%). Ces exportations sont égales à celles réalisées durant la même période en 2019.

La Vie éco

Finances publiques: un relatif soulagement conjoncturel

Les finances publiques se portent bien. Effet de base oblige, couplé à une reprise économique qui se dessine. A fin mai 2021, les recettes de l’Etat se sont améliorés de 8% à 93 milliards de dirhams par rapport à la même période de l’année dernière, exception faite des recettes IS qui ont diminué d’environ 9,5%, une baisse tout de même prévisible dans le sens où l’IS payé est assis sur les bénéfices réalisés en 2020, une année blanche pour la majorité écrasante des secteurs.

Le Reporter

M. Abdennabaoui ne badine pas avec la discipline !

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a émis des mesures disciplinaires à l’encontre de 13 magistrats, parmi 15 déférés devant le conseil. Ainsi, le Conseil a averti sept magistrats, averti et muté un autre, blâmé deux et suspendu pour une période d’un mois avec mutation un autre. Par ailleurs, le Conseil a prononcé la révocation à l’encontre de deux magistrats et innocenté deux autres.

Challenge

Vaccins: Le Maroc, futur hub africain

Si avec ces nouveaux métiers mondiaux, la destination Maroc est parvenue en quelques années seulement à placer sur les cartes mondiales ses secteurs de l’aéronautique et de l’automobile, elle est bien partie pour faire de même pour la biotechnologie. Et cette nouvelle ère devrait s’ouvrir par l’entrée du Royaume dans le club restreint des gros producteurs du vaccin anti-Covid 19 et autres vaccins. Le projet de fabrication et de mise en seringue du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins, présenté devant le souverain, est une concrétisation de la volonté du Souverain de faire du Royaume un hub continental de production et de distribution de vaccins.