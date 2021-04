Nouveau port Dakhla Atlantique : le Groupement SGTM–Somagec Sud retenu, Lutte antiterroriste: l’efficacité des services de sécurité dans la presse italienne, Amekraz appelle à la sensibilisation pour prévenir les maladies professionnelles, La Commune urbaine de Casablanca lance son « Guide des Services »… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de vendredi:

Le Matin

Décarbonation des entreprises : Le CRI Fès-Meknès lance un appel à manifestation d’intérêt

•. Le centre régional d’investissement (CRI) Fès-Meknès vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour appuyer techniquement et financièrement la décarbonation des toutes petites et moyennes entreprises industrielles. Selon le CRI, l’appui à la décarbonation touche aux projets portant sur l’optimisation des pratiques et des performances énergétiques des équipements (efficacité énergétique) et l’utilisation des énergies renouvelables, et les projets d’amorçage de filières industrielles vertes saisissant les nouvelles opportunités de marché (production d’équipement de recyclage industriel, production de chauffe-eaux solaires et photovoltaïques, produits d’isolation thermique).

L’Economiste

Avril 2021, c’est l’échéance fixée pour la stratégie agro-industrielle

• Élaborée par les départements de l’Agriculture et de l’Industrie, elle devait être déployée à travers le contrat-programme signé avec les professionnels en avril 2017. La convention cible principalement le développement de chaînes de valeur intégrées et compétitives à travers la valorisation des productions agricoles, notamment les fruits et légumes ainsi que les cultures industrielles. Dotée d’un investissement global de 12 milliards de DH dont 4 milliards à la charge de l’Etat (2,8 milliards par l’Agriculture et 1,2 milliard par l’industrie), le contrat-programme vise des objectifs ambitieux. En tête, la création de 38.000 emplois permanents et le double en termes de postes indirects. S’ajoutent aussi, la réalisation d’un chiffre d’affaires additionnel de 42 milliards de DH par an, un mieux à l’export de 12,5 milliards de DH et une valeur ajoutée annuelle en plus de 13 milliards de DH.

Casablanca lance son 1er guide pratique de services

•. La Commune urbaine de Casablanca vient de lancer la 1ère édition de son « Guide des Services ». Il s’agit d’une édition 100% numérique tenant compte des mesures de restriction liées à la crise sanitaire. Ce guide pratique met en avant l’ensemble des e-services disponibles sur son portail. Objectif: présenter dans un seul document l’ensemble des services et dispositifs relatifs à la gestion communale. Il se décline en plusieurs rubriques: services de proximité dans les domaines du transport, propreté, urbanisme et hygiène, services socio-culturels et des services dédiés aux professionnels…

Maroc Le Jour

Lutte antiterroriste: l’efficacité des services de sécurité marocains reconnue

• La revue italienne «Panorama » a consacré dans son dernier numéro un long article sur le rôle des renseignements marocains dans la lutte mondiale contre le terrorisme. «Efficaces et modernes, les services de renseignement marocains constituent un rempart contre l’intégrisme et leur rôle est stratégique pour prévenir de nouvelles attaques en Europe», souligne la revue, qui rappelle notamment la contribution marocaine au démantèlement d’une cellule terroriste en France à la veille des vacances de Pâques. Selon la revue italienne, «on parle trop peu des efforts déployés par le Maroc en Europe pour lutter contre le terrorisme islamiste. Cependant, Rabat joue un rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme international depuis des années, à tel point que le FBI et la CIA américains reconnaissent l’engagement du Royaume et les résultats atteints».

Amekraz appelle à la sensibilisation pour prévenir les maladies professionnelles

• Un environnement de travail sain et sécurisé nécessite la sensibilisation à l’importance de la prévention des maladies professionnelles, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre du travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz. S’exprimant à l’ouverture d’un colloque organisé par le ministère dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, qui coïncide avec le 28 avril de chaque année, Amkraz a relevé qu’à la lumière de la situation que connait le Maroc à cause de la pandémie de la Covid-19, l’effort pour fournir un environnement de travail sain et sécurisé est devenu une nécessité inévitable et urgente. Pour atteindre cet objectif, le ministre a appelé à renforcer les capacités de développement de la législation et des systèmes capables de gérer les nouveaux risques, de faire face aux crises et de répondre aux situations d’urgence.

Aujourd’hui Le Maroc

Nouveau port Dakhla Atlantique : le Groupement SGTM–Somagec Sud retenu

• Le Groupement SGTM–Somagec Sud est le seul concurrent admissible sans réserve suite à l’annonce mercredi des résultats de la présélection n°08/DPDPM/2020 relative à la réalisation des travaux de construction du nouveau port Dakhla Atlantique, dont les résultats ont été publiés par le ministère, conformément à la règlementation des marchés publics en vigueur. En lice parmi trois autres candidats ayant déposé un pli, le Groupement SGTM –Somagec Sud est le seul concurrent admissible sans réserve suite à l’appel d’offres publié par la Direc-tion des ports et du domaine public maritime en tant que maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux de construction du nouveau port Dakhla Atlantique, et qui constitue un méga-projet phare du modèle de développement des provinces du Sud, dans le droit fil des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.