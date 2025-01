Santé : les objectifs d’Amine Tahraoui, chasse aux médicaments vendus en ligne, reconstruction d’Al Haouz : des entrepreneurs dans le viseur de l’Intérieur, Amnistie: le pari réussi pour l’administration fiscale, les risques d’un dollar fort en 2025… Voici les dernières informations développées par la presse nationale ce vendredi:

Santé : 45 professionnels pour 10.000 habitants à l’horizon 2030

Lors de sa première intervention en tant que ministre de la Santé et de la protection sociale à la Chambre des conseillers, Amine Tahraoui a exposé les ambitions du gouvernement pour redresser une situation sanitaire jugée «préoccupante». Pour lui, le cap est clair : renforcer les effectifs et améliorer l’offre de soins afin d’atteindre, d’ici 2030, le seuil de 45 professionnels de santé pour 10.000 habitants, en ligne avec les standards internationaux fixés par l’OMS. «En 2022, nous comptions à peine 18 professionnels pour 10.000 citoyens. Cette réalité est un obstacle majeur pour la santé publique et pour répondre aux besoins croissants de nos concitoyens», a souligné Tahraoui. Une insuffisance qui s’ajoute aux disparités régionales criantes en termes d’accès aux soins.



Chasse aux médicaments vendus en ligne

Le gouvernement se dit plus que jamais déterminé à faire la chasse aux circuits parallèles de vente de médicaments sur Internet. C’est ce qu’a assuré le ministre de la Santé mardi dernier à la Chambre des conseillers, relevant que le phénomène était dangereux et prenait de l’ampleur. Il a rappelé à cet égard qu’une circulaire adressée récemment par le président du ministère public aux procureurs généraux du Roi près des Cours d’appel exhortait ces derniers à mener des actions judiciaires contre ces réseaux de distribution illégale de médicaments en ligne.



Reconstruction d’Al Haouz : des entrepreneurs dans le viseur de l’Intérieur

Alors que chaque pierre posée dans les zones sinistrées d’Al Haouz symbolise un espoir de renaissance, le gouvernement semble bien déterminé à faire mener les opérations de reconstruction dans le strict respect des lois et à les mettre ainsi à l’abri de toute forme d’abus. Dans ce cadre, le ministère de l’Intérieur s’évertue à détecter et sanctionner les pratiques frauduleuses. Cette mobilisation s’est traduite par des actions concrètes, dont l’arrestation d’un entrepreneur accusé d’avoir abusé de bénéficiaires des aides à la reconstruction et l’ouverture d’enquêtes sur des cas similaires.



Amnistie fiscale: pari réussi pour l’administration fiscale

Le fisc a frappé fort. En moins d’une semaine, l’opération d’amnistie fiscale a permis de régulariser des avoirs atteignant un total impressionnant de 100 milliards de dirhams, soit bien au-delà des attentes initiales. Ce montant, représente selon les dernières statistiques de Bank Al Maghrib, environ 23,5% de la circulation de la monnaie fiduciaire au Maroc, estimée à 425,9 milliards de dirhams. Cette forte affluence relève l’ampleur des fonds jusque-là dissimulés. Mais c’est sans rappeler la portée économique de ce type d’opération dont la finalité est d’assurer une «mise en conformité du circuit invisible de l’économie souterraine», confie-t-on de source informée. La forte participation inédite témoigne également d’un changement d’attitude envers la régularisation et d’une adhésion croissante aux mécanismes formels.



Boulangeries-pâtisseries: les recettes du nouvel An étouffées par l’inflation

Les célébrations du Nouvel An sont généralement une période faste pour les boulangeries, pâtisseries et restaurateurs. Cette année, hélas, les professionnels constatent avec amertume que l’affluence attendue n’a pas été au rendez-vous. À l’unanimité, ils attestent d’un recul palpable. Du côté des pâtisseries, la demande a été atone en comparaison avec les années précédentes, témoignent les professionnels, citant plusieurs paramètres, dont principalement le pouvoir d’achat.



Budget-balance commerciale: les risques d’un dollar fort en 2025

Avec 46 % de transactions commerciales libellées en dollar contre un peu plus de 50% en euro, le poids de la devise américaine dans le commerce extérieur marocain reflète la géographie des débouchés internationaux de ses opérateurs économiques. La devise américaine pèse 40% dans le panier de cotation du dirham. Son appréciation, prévue par les marchés, impactera surtout la facture énergétique et le budget de la compensation. Face à un «dollar fort» attendu en 2025, le Maroc se prépare à des impacts multiples, allant de l’alourdissement de la facture énergétique à des pressions accrues sur le budget de la compensation. Mais cette hausse pourrait aussi profiter à certains secteurs clés.



Le français NGE décroche un nouveau contrat au Maroc

Le groupe français de construction et d’ingénierie NGE (Nouvelles générations d’entrepreneurs) réalise une avancée majeure en décrochant un contrat ferroviaire au Maroc. Après un appel d’offres très disputé, l’Office national des chemins de fer (ONCF) a confié à l’entreprise un projet d’une valeur de 293,2 millions de dirhams. Ce projet comprend le doublement de la voie ferrée entre Moghora et Aïn Dalia, ainsi que le remaniement complet de la gare de Ksar Sghir.



Loi sur le droit de grève: l’UMT dénonce “le discours illusionniste” du gouvernement

La bataille sera si rude au niveau de la Chambre des conseillers entre le gouvernement et les centrales syndicales qui affûtent déjà toutes leurs armes pour contrer ce projet de loi. En fait, lors de la réunion qui s’est déroulée mardi entre une délégation de l’UMT et le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi, Younes Sekkouri, suite à la demande de ce dernier, le syndicat a fait part de son rejet catégorique de ce projet de loi, tel qu’il a été approuvé par les députés, le qualifiant de contraignant. “Le discours du gouvernement faisant l’éloge de ce texte, tout en prétendant avoir éliminé les dispositions privatives de liberté, n’est en réalité qu’une grande illusion”, indique la Centrale syndicale dans un communiqué.



Mohammed Berrid reçoit le Conseiller de l’Emir du Qatar aux affaires de défense

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu le Général de Corps d’Armée, Hamad Ben Ali Al Attiyah, Conseiller de Son Altesse l’Emir du Qatar aux affaires de défense. Lors de cette entrevue, les deux parties ont mis en exergue les relations de fraternité et d’amitié qui lient les Forces Armées Royales et leurs homologues qataries, marquées par la confiance, le respect mutuel et la volonté commune de consolider ces liens à l’avenir, selon un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

HCP: la demande intérieure progresse de 6,3% au T3-2024

La demande intérieure a enregistré une augmentation de son taux d’accroissement de 6,3% au troisième trimestre 2024 au lieu de 4,2% la même période de l’année 2023, selon le HCP. La contribution de cette demande à la croissance économique nationale s’est élevée à 6,9 points, précise le HCP dans une note d’information sur la situation économique nationale au troisième trimestre 2024.



Les médecins internes et résidents continuent de manifester

Face à ce qu’elle a qualifié de «mépris systématique» de leurs revendications, la Commission nationale des médecins internes et des résidents du Maroc a annoncé l’organisation de manifestations le 8 janvier, afin d’attirer davantage l’attention sur les conditions dont ils souffrent. La commission a appelé les responsables à «intervenir d’urgence pour remédier à cette crise qui menace la stabilité du système de santé», appelant à un «dialogue sérieux et responsable qui ramène la situation à la normale, garantissant les droits des professionnels et contribuant à améliorer les conditions de travail pour le bénéfice de tous».



Début du repos biologique pour les sardines dans la zone entre Agadir et Dakhla

Les sardines des côtes méridionales sont entrées dans la période de repos biologique, qui devrait durer entre 45 jours et une année complète, au cours de laquelle il est interdit de capturer ce type de poisson ou de le cibler avec des filets dans les pêcheries désignées. Le département de tutelle a eu recours à l’adoption d’une période de repos biologique pour les poissons pélagiques, en particulier les sardines, en raison de l’état des réserves, qui ont atteint des niveaux d’épuisement alarmants. Cette situation a incité l’Institut national de recherche halieutique à tirer la sonnette d’alarme, suite aux faibles débarquements des bateaux de pêche côtière dans plusieurs ports nationaux depuis près de deux ans.