Opel bientôt produite au Maroc ?, Covid-19 : nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle hausse des cas, Rabat-Salé: deux nouvelles trémies en prévision, Domiciliation d’entreprises: enfin un peu d’ordre…Voici les principaux titres développés par la presse nationale de vendredi:

Aujourd’hui le Maroc

Opel bientôt produite au Maroc ?

Après Renault, Dacia, Peugeot, la marque allemande Opel serait-elle la prochaine sur la liste des constructeurs produisant au Maroc? La presse mondiale spécialisée notamment dans l’actualité automobile ne parle depuis quelques jours que de la décision du constructeur allemand, propriété du Groupe Stellantis (PSA et Fiat Chrysler) de mettre sur le marché la Rocks-e, une copie de l’ultra-citadine électrique de Citroën. Les Allemands veulent aller très vite puisque les commandes seront possibles en Allemagne dès l’automne prochain. «Comme la petite Citroën, l’Opel Rocks-e devrait être produite au Maroc dans l’usine de Kénitra, où une capacité de 20 000 unités par an était installée au lancement de l’AMI. En 2020, Citroën a vendu 2.814 unités. En marge de ce lancement, le constructeur promet également l’ouverture d’autres marchés en 2022», croit savoir un site français spécialisé dans l’actualité automobile.

Le Matin

Covid-19 : nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle hausse des cas

«La situation épidémiologique au Maroc connaît une certaine stabilité au cours des deux dernières semaines avec un nombre de contaminations variant entre 6.000 et 9.000 nouveaux cas par jour. Cela signifie que la courbe de l’épidémie semble avoir atteint un «plateau». Mais cette stabilité risque d’être trompeuse, car dans la pratique, un plateau ne peut durer très longtemps et ne peut être le prélude qu’à une nouvelle chute ou, malheureusement, à une nouvelle hausse». C’est ce qu’a expliqué le professeur Tayeb Hamdi, médecin chercheur en politiques et systèmes de santé et vice-président de la Fédération de santé, dans une déclaration accordée au journal. De ce fait, Tayeb Hamdi souligne l’importance d’infléchir la courbe en urgence afin d’alléger la pression sur les structures hospitalières.

L’Opinion

Rabat-Salé: deux nouvelles trémies en prévision

La société de Développement Local (SDL) de Rabat Région Aménagements a lancé deux appels d’offres relatifs à la construction de deux trémies. Le premier appel d’offres correspond à la réalisation d’une trémie d’un passage souterrain sur deux voies, deux trottoirs, deux rampes d’accès et deux “dalots sous le giratoire”, selon les termes techniques employés par la SDL, et ce, à l’intersection de l’avenue Abderrahman Bouabid avec l’avenue Al Boustane à la ville de Rabat. Le budget alloué à ce projet est de 47,5 millions de dirhams. Quant au second appel d’offres, il correspond aux travaux de réalisation d’une trémie à l’intersection de la route Ain Houalla et l’avenue Ouali Al Aahd Sidi Mohamed à la ville de Salé. L’enveloppe budgétaire pour ce chantier est de 58,6 millions de dirhams.

L’Economiste

Domiciliation d’entreprises: enfin un peu d’ordre

Comme le prévoit la loi 87-19 publiée au Bulletin officiel n°6788, les sociétés exerçant l’activité de domiciliation d’entreprises disposent d’un an à compter de la date de publication de l’ensemble des textes d’application pour se conformer. Il se trouve que le dernier décret attendu, définissant le contenu du contrat de domiciliation et de la déclaration d’exercice de l’activité, a été publié au Bulletin officiel n°7011 du 9 août 2021. Par conséquent, les structures concernées ont jusqu’au 9 août 2022 pour se conformer aux dispositions prévues par la loi pour éviter de s’exposer à des amendes variant entre 10.000 et 20.000 DH.

Diversité politique dans les médias: la décision de la HACA au B.O

La décision de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) relative à la garantie de la diversité politique dans les médias audiovisuels a été publiée à la dernière édition du Bulletin officiel. Elle fixe les règles de couverture des activités des partis et du temps d’antenne, notamment dans le cadre des émissions de débats lors de la période de la campagne électorale. L’Objectif est de garantir la représentativité des différents courants politiques, avec le respect et la participation féminine durant cette période.

Al Bayane

Agriculture: homologation brésilienne pour Morocco Foodex

L’homologation par le Brésil de Morocco Foodex, l’établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations du Maroc, à certifier à la source certains produits marocains, constitue une opportunité pour encourager les exportateurs marocains et renforcer leur compétitivité auprès de la première économie sud-américaine. L’exportation notamment de boissons, d’huiles d’olive et d’huiles de grignons d’olive vers le Brésil n’est plus tributaire d’une homologation par un laboratoire du pays sud-américain, après l’inclusion de Morocco Foodex au Système brésilien d’enregistrement des organismes et laboratoires étrangers (SISCOLE), a appris la MAP auprès de la Chambre de commerce arabo-brésilienne et de l’ambassade du Maroc au Brésil.