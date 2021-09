Plus de 80% des 12-17 ans vaccinés d’ici la fin d’octobre, Droits de l’Homme : La CNDIH lance son site électronique, une campagne à New York pour promouvoir l’offre exportable du Maroc, Cet été le tourisme a retrouvé des couleurs, Le Maroc à l’assaut des bornes de recharge électrique, L’ambassadeur Hilale reçu par le président de la République Centrafricaine… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de vendredi :

Le Matin

Saïd Afif : plus de 80% des 12-17 ans vaccinés d’ici la fin d’octobre

•. La campagne de vaccination des 12-17 ans contre la Covid-19 monte en cadence, et ce une semaine avant la rentrée scolaire prévue en présentiel le 1er octobre 2021. À ce jour, ce sont plus de 1.700.000 élèves qui ont reçu la première dose du vaccin et près de 80.000 élèves qui se sont vu administrer la deuxième dose. «Ces chiffres témoignent des efforts déployés à l’échelle nationale pour immuniser cette tranche d’âge et assurer une rentrée scolaire en présentiel», souligne Pr Saïd Afif, membre du Comité scientifique et technique de la vaccination. À cet égard, notre interlocuteur confirme que plus de 100.000 actes de vaccination de cette catégorie sont accomplis par jour. “Si cette cadence est maintenue, on aura plus de 80% de la population cible (3 millions), entièrement vaccinés d’ici la fin d’octobre”, précise-t-il.

Droits de l’Homme : La CNDIH lance son site électronique

•. La Commission Nationale du Droit International Humanitaire (CNDIH) a lancé son site électronique (www.cndih.ma), partant de l’idée qu’elle se fait de la place des nouvelles technologies de la communication et des sites électroniques, dans la diffusion à grande échelle de ce droit, pour développer l’intérêt des milieux officiels pour les dispositifs du droit international humanitaire. Ce site électronique qui marque l’ouverture de la CNDIH sur son environnement extérieur, se veut aussi un portail de communication qui devra permettre aux secteurs gouvernementaux, aux institutions nationales, aux chercheurs, aux spécialistes et aux journalistes ainsi qu’à l’ensemble du public, d’accéder aisément aux informations relatives aux dispositifs du droit international humanitaire.

L’Économiste

Formation du gouvernement : le processus s’accélère

•. En moins d’une quinzaine de jours après sa nomination par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour constituer l’Exécutif, Aziz Akhannouch est parvenu à constituer sa majorité politique composée de trois partis, le sien le RNI, le PAM et l’Istiqlal. C’est un véritable exploit réalisé en un temps record, là où ses prédécesseurs prenaient des mois pour le faire. En effet, les consultations préliminaires avec les partis représentés au Parlement, à part le PJD et le PSU ayant décliné l’invitation, ont pris trois jours seulement. Une méthodologie qui a permis à Aziz Akhannouch de clarifier l’échiquier politique et accéléré l’émergence d’une coalition gouvernementale. Les trois partis de la majorité représentent près de 70% des députés de la Chambre des représentants, soit 269 sièges. Une majorité confortable qui facilitera l’adoption du programme gouvernemental et le vote de confiance pour l’investiture de l’Exécutif.

Cet été le tourisme a retrouvé des couleurs

•. Les indicateurs du secteur touristique se sont redressés durant les mois de juin et juillet, suite à la réouverture progressive des frontières nationales à partir du 15 juin et aux dispositifs particuliers mis en place dans le cadre de l’opération Marhaba, mais sans parvenir à regagner les niveaux d’avant la crise. Les recettes touristiques se sont appréciées de 90,1% au cours des mois de juin et juillet 2021, après une baisse de 77% un an auparavant, incorporant une hausse de 15,2% durant le mois de juin et de 144,2% durant le mois de juillet 2021, relève la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) dans sa note de conjoncture du mois de septembre 2021. Compte tenu de ces évolutions, le retrait de ces recettes s’est atténué à -42,8% à fin juillet 2021, après -62,7% à fin mai 2021 et-45% un an plus tôt.

Aujourd’hui Le Maroc

Enseignement supérieur : une capacité d’accueil globale de 521.187 places

•. La capacité d’accueil globale en termes de places physiques dans les universités marocaines est de 521.187 dont 349.184 places pour les établissements à accès ouvert et 172.003 pour les établissements à accès régulé. L’année précédente, cette capacité était de 518.896 places dont 353.116 pour les établissements à accès ouvert et 165.780 pour les établissements à accès régulé. Parmi les universités qui ont les plus grandes capacités d’accueil figure en tête l’Université Ibn Zohr d’Agadir avec une capacité de 77.496 places. On retrouve ensuite l’Université Hassan II de Casablanca (70.005 places), l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès (60.680), l’Université Mohammed V de Rabat (58.488), Cadi Ayyad de Marrakech (46.121), Tétouan (44.468), Moulay Ismail de Meknès (43.122).

Maroc Le Jour

Rabat: Lancement de « l’Université ouverte pour la citoyenneté »

• « L’Université ouverte pour la citoyenneté », une initiative qui vise à renforcer l’engagement des citoyens dans la vie civique, a été lancée à Rabat. Initiée par l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Rabat, par le biais de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et mise en œuvre par l’Institut marocain d’analyse des politiques (MIPA), cette Université s’inscrit dans le cadre de la troisième composante du programme d’Education civique inclusive, auquel l’USAID a alloué deux millions de dollars sur une période de 30 mois (2021-2023). Elle a pour but de promouvoir la participation et l’engagement des citoyens dans la vie civique, en se concentrant particulièrement sur les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap. De même, le programme se veut un outil d’améliorer la capacité des institutions politiques marocaines à répondre de manière inclusive aux besoins des citoyens.

Un escroc et ses complices devant la justice à Béni Mellal

•. Le Bureau national de lutte contre les crimes économiques et financiers relevant de la Brigade Nationale de la Police Judiciaire (BNPJ) a déféré mardi devant le parquet public à la Cour d’appel de Béni Mellal quatre prévenus âgés entre 21 et 59 ans dont une personne ayant des antécédents judiciaires sur le registre des crimes financiers et escroquerie ainsi que son fils et deux policiers dans les préfectures de Béni Mellal et Casablanca, accusés d’appartenir à une association de malfaiteurs active principalement en escroquerie, vol qualifié, corruption, divulgation du secret professionnel et non-dénonciation d’une personne recherchée et complicité, rapporte mercredi un communiqué de la Direction Générale de Sûreté Nationale (DGSN). Les premiers éléments de l’enquête révèlent que le principal prévenu a perpétré avec l’assistance de son fils de nombreuses opérations d’escroquerie à travers la constitution d’une société écran, multipliant les méfaits et les victimes en vendant des biens immobiliers fictifs et autres opérations avec des commerçants qui ont subi de grosses pertes se chiffrant à plusieurs millions de dirhams, outre l’utilisation de chèques en bois et de bons commerciaux sans provision, précise-t-on de même source.

L’Opinion

Le Maroc à l’assaut des bornes de recharge électrique

•. Baptisée « iSmart », la nouvelle ligne de production de bornes de recharge pour véhicules électriques, est le fruit d’un projet de recherche développé par la plateforme Green Energy Park conjointement avec L’entreprise marocaine EDEEP, pour répondre aux enjeux de la mobilité électrique. D’une capacité de production de 300 bornes mensuellement, cette ligne de production permettra de générer, la première année, une vingtaine d’emplois directs au niveau de Benguerir, ainsi que plus d’une centaine d’emplois indirects à travers l’écosystème qui a été créé avec différents industriels nationaux dans les secteurs de l’électronique, de la mécanique et de la distribution.

L’ambassadeur Hilale reçu en audience par le président de la République Centrafricaine

•. L’ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à New York, Omar Hilale, en sa qualité de président de la Configuration République Centrafricaine (RCA) de la Commission de la Consolidation de la Paix de l’ONU, a été reçu en audience par le président de la République Centrafricaine, Faustin Archange Touadera, en marge de sa participation à la semaine de Haut niveau de la 76ème session de l’Assemblée générale. Le président centrafricain a chargé l’ambassadeur Hilale de transmettre ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour Sa Haute sollicitude et le soutien constant et multiformes du Royaume en faveur de son pays.

Al Bayane

Campagne à New York pour promouvoir l’offre exportable du Maroc

• Une vaste campagne de communication placée sous le thème “Morocco, Kingdom of Taste”, aura lieu, du 25 au 29 septembre à New York, dans le but de promouvoir l’offre exportable marocaine. Prévue dans le prestigieux quartier de Hudson Yards Public Square & Gardens, cette manifestation sera accompagnée d’un showroom haut en couleurs, selon les organisateurs. Lors de ce rendez-vous, les New-Yorkais sont invités à “venir visiter et déguster, parfois +à l’aveugle+ les fines bouchées spécialement conçues par la Cheffe marocaine Yasmina Ksikes », indique-t-on de même source. La thématique adoptée pour cette action de promotion est : « Morocco, Kingdom of Taste » et cinq filières sont mises en valeur sous forme d’îlots, à savoir : Filière fruits et légumes, Filière agrumes, Filière oléicole, Filière Produits du terroir et Filière Produits de la pêche.