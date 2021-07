Oriental-INDH : des programmes sur mesure pour surmonter la crise, 543.057 nouveaux clients particuliers pour les banques, Bourita et le Pacte de Marrakech sur la migration, renforcement des mesures sanitaires et contrôles ce vendredi à partir de 23 h, le Crédit Agricole encourage l’entrepreuneriat agricole… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de vendredi:

Oriental-INDH : des programmes sur mesure pour surmonter la crise

•. La troisième phase de l’INDH ambitionne de poursuivre les acquis des étapes antérieures. Et ce, en recentrant ses programmes sur la promotion du capital humain, la prise en charge des jeunes générations et le soutien des groupes vulnérables, tout en s’appuyant sur une approche de gouvernance innovatrice visant à réaliser davantage de cohérence et d’efficacité. Pour la région de l’Oriental, les actions entreprises par les différents organes de gouvernance (CPDH), au titre des deux premières années 2019 et 2020 sont prometteuses. Au total, 693 projets ont été programmés d’un coût global de 512 millions deºDH, avec une contribution de l’INDH de l’ordre de 467 millions de DH. Selon le bilan présenté par les autorités, 499 projets sont réalisés, 170 projets en cours d’achèvement et 26 en phase de lancement.

Banques : 543.057 nouveaux clients particuliers en 2020

•. Près de 30 millions de comptes bancaires étaient ouverts dans les livres des banques à fin 2020, selon Bank Al-Maghrib. Les nouvelles ouvertures ont baissé à un peu plus de 2 millions en 2020 en raison notamment du confinement. Le secteur a recruté 543.057 nouveaux clients particuliers l’année dernière en baisse de 29%.ºLes comptes chèques (63%) et comptes sur carnet (30%) abritent l’essentiel des avoirs des clients.

ONU: Bourita souligne la contribution majeure du Pacte de Marrakech sur la migration

•. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a souligné que le Pacte de Marrakech sur la migration représente une contribution majeure au multilatéralisme pour relever les défis et exploiter les opportunités des migrations internationales et de la mobilité humaine, grâce à une approche globale et coopérative. Dans un discours prononcé au nom des pays champions de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM), dans le cadre du Forum Politique de Haut Niveau sur le Développement Durable du Conseil Économique et Social des Nations-Unies, Bourita a relevé que depuis l’adoption de ce Pacte en décembre 2018, le Secrétaire général de l’ONU a pris des mesures importantes, grâce à la création du Réseau des Nations-Unies sur les migrations, pour renforcer le soutien de l’ensemble du système onusien aux États et à toutes les parties prenantes concernées dans la poursuite de la mise en œuvre du Pacte de Marrakech.

Les représentants du Parquet appelés à veiller au bon déroulement des prochaines élections

•. Le président du Ministère public a appelé les procureurs généraux du Roi près les cours d’appel et les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance à veiller sur le déroulement des prochaines élections, dans un climat de probité et de crédibilité. Dans une circulaire relative aux prochaines échéances électorales, le président du Ministère public a insisté sur le rôle central de la justice dans l’accompagnement des élections et son déroulement dans des conditions libres et saines, de façon à consolider l’assurance et la confiance chez tous les citoyens et réaliser la « sécurité électorale ».

Les revenus des ventes directes au Maroc dépassent 1,2 milliard de dirhams

•. Les chiffres de la vente directe au Maroc ont enregistré, entre 2017 et 2020, une croissance de 2%, selon le rapport annuel de la Fédération mondiale des associations de vente directe (WFDSA). En 2020, les recettes du secteur de la vente directe au Maroc se sont élevées à environ 129 millions de dollars américains, soit l’équivalent d’un milliard et 227 millions, sur un milliard 624 millions de dollars US représentant les revenus du continent africain provenant de la vente directe, selon la même source. Le Maroc est ainsi classé au deuxième rang du continent en termes de revenus dans ce secteur.

Renforcement des mesures pour freiner la propagation de coronavirus

•. Vu la hausse dramatique, durant des semaines consécutives, de nouveaux cas d’infection au coronavirus, ainsi que de cas critiques et de décès, une série de mesures préventives prises par le gouvernement vont entrer en vigueur vendredi à partir de 23 heures en vue de lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus. Ces mesures portent notamment sur l’interdiction des déplacements nocturnes à travers tout le Royaume de 23h à 04h30, à l’exception des personnes exerçant dans les secteurs et activités vitaux et essentiels et celles représentant des cas médicaux urgents. En outre, les déplacements entre les préfectures et provinces sont conditionnés à la présentation du passeport vaccinal ou d’une autorisation administrative de déplacement délivrée par les autorités territoriales compétentes, en plus de l’interdiction des fêtes et mariages, ainsi que des obsèques, avec un maximum de 10 personnes lors des cérémonies d’enterrement. Ces mesures concernent également le respect d’un maximum de 50 % de la capacité d’accueil dans les cafés et restaurants, les transports publics et les piscines publiques.

Benabdellah au forum de la MAP

• Benabdellah au forum de la MAP: un environnement réconciliant les Marocains avec la chose publique, prélude à la réussite des prochaines élections. Le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), Mohammed Nabil Benabdellah a affirmé, mardi, que la création d’un environnement politique réconciliant les Marocains avec la chose publique est un prélude pour la réussite des prochaines élections. Benabdellah, qui était l’invité du Forum de la MAP sous le thème « Le PPS et les élections de 2021 : les préparatifs et les perspectives », a souligné que « la réussite des prochaines élections passe par l’établissement d’un espace et d’une atmosphère politiques qui puissent réconcilier les Marocains avec la politique et la gestion de la chose publique ».

Entreprenariat/Inclusion financière: Le Crédit Agricole du Maroc lance le CNEIF Rural

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a annoncé, lundi, le lancement du Centre national de l’Entreprenariat des jeunes et de l’Inclusion financière en milieu rural (le CNEIF Rural). « Inscrit dans son plan d’actions à destination du monde rural et visant à apporter une contribution active et efficace à la mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement, le Crédit Agricole du Maroc lance le Centre national de l’Entreprenariat des jeunes et de l’Inclusion financière en milieu rural: le CNEIF Rural », indique un communiqué du Groupe bancaire.