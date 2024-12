Exportations: le jus d’orange marocain bat des records dans l’UE ; 4e acompte de l’IS: une aubaine à saisir ; Pénurie de médicaments: urgence en santé pédiatrique ; E-commerce: Les mega-ambitions de Alibaba pour le Maroc ; Internet par satellite: Starlink prépare son arrivée au Maroc ; Ovins: malgré l’interdiction, l’abattage des femelles se poursuit… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi :

Les Inspirations éco

Exportations: le jus d’orange marocain bat des records dans l’UE

Le Maroc signe une performance exceptionnelle en 2024 sur le marché international du jus d’orange. Le Royaume en a exporté plus de 11.000 tonnes en seulement neuf mois, pour une valeur dépassant les 18 millions de dollars. Ce volume représente une hausse spectaculaire de 3,5 fois par rapport à la même période en 2023 et dépasse déjà de 9% le précédent record annuel établi en 2019. Cette croissance s’explique en grande partie par la baisse de la production brésilienne, principal exportateur mondial, ainsi que par les bouleversements du marché global liés à la crise économique. Les Pays-Bas, principal importateur mondial, figurent en tête des destinations, absorbant 8.200 tonnes des exportations marocaines, suivis de la Suisse, de la France, de l’Allemagne et du Sénégal.

4e acompte de l’IS: une aubaine à saisir

Trop d’entreprises continuent de «gâcher» leur trésorerie en versant des acomptes d’impôts. La date limite pour déposer la demande de dispense du 4e acompte de l’Impôt sur les Sociétés (IS), soit le 15 décembre, est dépassée de 5 jours. Une fenêtre d’opportunité vient donc de se refermer pour les entreprises éligibles qui n’ont pas saisi cette chance d’optimiser leur trésorerie. Cependant, cette échéance annuelle revêt une importance stratégique que les entreprises éligibles ne devraient pas négliger à l’avenir. Dans le contexte économique actuel, préserver sa trésorerie est en effet un enjeu majeur pour de nombreuses entreprises.

Souss-Massa: la BEI soutient 25 coopératives

La Banque européenne d’investissement (BEI), en partenariat avec le Conseil régional de Souss- Massa et Bank of Africa, ont apporté leur appui à 25 coopératives dans les domaines clés du marketing digital, l’e-commerce, l’exportation et la gestion financière dans le cadre du Programme «Grow & Pitch» financé par l’Union européenne. Ce dernier vise à renforcer l’économie locale et promouvoir l’accès des coopératives aux marchés internationaux.

Pénurie de médicaments: urgence en santé pédiatrique

La pénurie persistante de médicaments essentiels en pédiatrie et en réanimation suscite une vive inquiétude au sein de la communauté médicale. Face à une situation qui s’aggrave depuis plusieurs mois, la Société marocaine de pédiatrie tire la sonnette d’alarme. Elle revendique la nécessité d’actualiser la liste des médicaments essentiels, dont celle de la pédiatrie qui a été établie pour la première fois. Du côté des industriels, des solutions sont en gestation.

L’Opinion

E-commerce: Les mega-ambitions de Alibaba pour le Maroc

Lors d’un événement co-organisé avec la Confédération Marocaine des Exportateurs (ASMEX) et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) mercredi à Casablanca, le géant chinois Alibaba a annoncé son lancement officiel sur le marché marocain. Déjà implanté dans un très grand nombre de pays, Alibaba étend désormais ses services aux entreprises marocaines désireuses de s’ouvrir aux marchés internationaux et de promouvoir leurs produits à travers le monde. L’objectif principal est de soutenir les PME marocaines en quête d’ouverture vers de nouveaux marchés internationaux ou souhaitant consolider leur présence sur des marchés traditionnels, tels que l’Europe. Les entrepreneurs marocains bénéficieront d’un accompagnement sous forme de formations pour les aider dans leurs démarches. Cela s’adressera particulièrement à des secteurs clés comme le textile, l’artisanat et l’agroalimentaire.

Cancer de la prostate: réinventer le diagnostic au Maroc avec la biopsie ciblée

Le cancer de la prostate représente aujourd’hui un véritable défi pour la santé publique, touchant chaque année 5.000 hommes et causant 2.000 décès au Maroc. Conscient de l’enjeu, le gouvernement intensifie ses efforts pour garder la situation sous contrôle. Après le succès de la chirurgie robotique à distance, qui a permis de traiter un cancer de la prostate à Casablanca depuis Shanghai, c’est désormais la biopsie ciblée qui entre en jeu, notamment avec le système Koelis, qui permet de lutter contre le cancer de la prostate avec une exactitude sans précédent. Nos experts insistent, toutefois, sur le dépistage précoce, qui est la clé pour améliorer les chances de guérison.

Royal Air Maroc relance la liaison directe Casablanca-Pékin

En prévision du rétablissement de la ligne directe Casablanca-Pékin le 20 janvier 2025, Royal Air Maroc (RAM) a signé plusieurs conventions avec de grandes agences de voyages chinoises lors d’une cérémonie organisée mercredi soir à Pékin. Au total, 16 conventions ont été conclues par Abderrahman Brahimi, directeur Maroc, Maghreb, Moyen-Orient et Asie à la RAM, et Adil Khalloufi, représentant de la RAM en Chine, avec des consolidateurs et des agences de voyages spécialisées dans la destination Maroc. «Nous avons signé des contrats pour des allotements de longue durée en termes de sièges sur nos vols directs Casablanca-Pékin, ce qui permettra de renforcer nos partenariats avec le réseau des agences de voyages chinoises et garantir un bon taux de remplissage à même de renforcer la ligne Casablanca- Pékin», a indiqué Brahimi.

Le Matin

Gestion durable des ressources en eau: les projets de connexion entre bassins hydrauliques revêtent une importance majeure

Dans le cadre des efforts pour garantir une gestion durable des ressources en eau, le Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027 accorde une importance capitale aux projets de connexion entre bassins hydrauliques. Ces initiatives, en ligne avec les objectifs stratégiques du Royaume, visent à répondre aux besoins croissants en eau potable et agricole, tout en renforçant la résilience face aux défis liés au changement climatique.

Infrastructures durables : le Maroc au cœur de la Stratégie 2025-2029 de la BERD

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement vient d’approuver une nouvelle stratégie pour les infrastructures, couvrant la période 2025-2029. Entre transition climatique, connectivité et résilience, ce plan entend transformer durablement les infrastructures dans ses régions d’opération. Le Maroc, où 56% du portefeuille de la BERD sont dédiés aux infrastructures durables, occupe une place centrale dans cette nouvelle feuille de route, notamment pour les secteurs de l’eau, l’énergie, l’agriculture et les villes.

Les oulémas africains en conclave à Fès pour promouvoir la paix et le juste milieu

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, la ville de Fès accueille du 18 au 20 décembre 2024 la sixième session annuelle ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation. Réunissant 300 oulémas, dont 50 femmes alimate, représentant les 48 sections de la Fondation à travers le continent africain, cet événement majeur a permis de faire le bilan des activités 2023-2024 et de tracer les perspectives pour 2025, dans un esprit de partage et de coordination des efforts au service des nobles valeurs de l’Islam.

Al Bayane

Internet par satellite: Starlink prépare son arrivée au Maroc

SpaceX, dirigée par Elon Musk, aurait annoncé l’ouverture d’une filiale au Maroc pour son service d’internet par satellite Starlink, destiné à fournir un accès haut débit via des satellites en orbite basse (LEO). Ce service vise particulièrement les zones rurales et isolées, où les infrastructures classiques sont insuffisantes. L’objectif principal de cette initiative est de réduire la fracture numérique et de renforcer l’accès à une connectivité fiable pour soutenir des secteurs clés comme l’éducation, la santé et les entreprises. Ce développement s’inscrit également dans les ambitions marocaines de transformation numérique et pourrait générer des opportunités économiques, notamment en termes d’emplois techniques et logistiques. Cette initiative témoigne de l’attractivité du Maroc pour les investissements technologiques internationaux et s’aligne sur les efforts du gouvernement pour promouvoir un développement équitable et durable dans les télécommunications.

Al Ahdath almaghribia

Ovins: malgré l’interdiction, l’abattage des femelles se poursuit

Malgré une circulaire conjointe des ministères de l’Agriculture et de l’Intérieur, qui interdisait l’abattage des ovins femelles et leur entrée dans les abattoirs, 700 brebis et agnelles sont abattues quotidiennement à Casablanca. Selon des sources bien informées, ce chiffre risque d’augmenter inévitablement si l’on compte celles abattues dans le reste du Royaume. Cet abattage a entraîné une baisse significative du nombre de brebis et agnelles, qui a affecté et affecte toujours le cheptel ovin, qui a déjà été touché par la sécheresse.

Le changement climatique menace l’agriculture

La chaleur inhabituelle observée au Maroc après les récentes précipitations a exacerbé les inquiétudes et les doutes sur la campagne agricole 2024-2025. Les professionnels estiment que le changement climatique est plus sévère que la sécheresse elle-même, étant donné que cette dernière peut être palliée par l’irrigation et le dessalement de l’eau de mer, alors que les effets du réchauffement climatique restent difficiles à contenir. Cette situation survient après 6 années consécutives de sécheresse au Maroc, qui s’est reflétée dans de nombreuses cultures largement consommées telles que les céréales, les légumes et l’huile d’olive, ainsi que dans des dizaines de milliers d’emplois perdus dans les zones rurales.