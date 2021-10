Union africaine: Le Maroc insiste sur l’impératif de l’intégration régionale; Médecine de reproduction : un premier examen en ligne bientôt lancé, Dernière ligne pour les élections de la Chambre des conseillers, Formation continue : la plateforme “e-takwine” lancée, Rentrée scolaire : le présentiel pour tous les élèves qu’ils soient vaccinés ou pas, Décision du tribunal de l’UE : le gouvernement andalou « très préoccupé », Rabat : une journée sans voitures pour sensibiliser à la pollution de l’air… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de vendredi :

Union africaine: Le Maroc insiste sur l’impératif de l’intégration régionale

•. Le Maroc a insisté, à Addis-Abeba, sur l’impératif de l’intégration régionale en tant que prérequis à l’intégration continentale. L’ambassadeur, Représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, qui présentait un exposé sur la vision du Royaume pour favoriser l’intégration au niveau du continent devant la 42ème session du Comité des représentants permanents de l’Union africaine (COREP) qui poursuit ses travaux par visioconférence, a souligné le rôle crucial des Communautés économiques régionales (CER) dans l’intégration continentale, tel que clarifié dans le rapport de la Commission, dans l’esprit du traité d’Abuja et des objectifs socio-économiques de l’agenda 2063.

El Khattat Yenja : La décision du Tribunal de l’UE revêt « un caractère politique » et n’a « aucune portée juridique »

• La décision du Tribunal de l’Union européenne (UE) au sujet des accords agricole et de pêche signés avec le Maroc revêt « un caractère politique » et n’a « aucune portée juridique », a affirmé le président du conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja. « Le Sahara marocain abrite des représentations diplomatiques des pays d’Afrique et d’autres continents. La position de Washintgon de reconnaître la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud est claire.. Comment l’Europe peut-elle prendre cette position à caractère politique et qui n’a aucune portée juridique?’’, a souligné Yanja dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP. « En tant qu’élus et représentants des provinces du Sud, nous sommes convaincus que l’Europe redressera la situation en appel », a-t-il poursuivi.

Dernière ligne pour les élections de la Chambre des conseillers

`• La campagne électorale bat son plein pour ce scrutin indirect, qui devra permettre la finalisation du renouvellement de la composition des instances élues. Dans ce scrutin, le trio RNI, PAM et l’Istiqlal semble favori, vu les scores réalisés au niveau des élections locales et des chambres professionnelles, qui constituent une grande partie du corps électoral pour la 2ème Chambre. Ce scrutin aura lieu le 5 octobre prochain, soit 3 jours avant l’ouverture officielle de la session d’hiver du Parlement.

Médecine de reproduction : un premier examen en ligne bientôt lancé

• Le tout premier examen en ligne en médecine de reproduction, organisé à l’échelle nationale et internationale, sera lancé le 10 octobre prochain par l’association IRIFIV-AISRG, spécialisée dans ce domaine. Il donnera la possibilité aux médecins gynécologues et biologistes intéressés de décrocher un certificat d’accréditation validé par le collège Diana INTL et par l’EACCME – filiale de l’Union européenne des médecins spécialistes.

Rentrée scolaire : le présentiel pour tous les élèves qu’ils soient vaccinés ou pas

•. La rentrée scolaire qui aura lieu ce vendredi 1er octobre s’effectuera selon le mode présentiel dans tous les établissements scolaires publics et privés, les universités, les centres de formation professionnelles et les missions étrangères. Dans un communiqué, le ministère de l’Éducation nationale précise que le présentiel sera adopté pour tous les élèves qu’ils soient vaccinés ou pas. Toutefois, le ministère donne la possibilité de bénéficier de l’enseignement à distance pour les personnes qui le souhaitent. Cette décision du ministère a été prise suite à l’amélioration de la situation épidémiologique au Maroc et au vu du bon déroulement de la campagne de vaccination des élèves scolarisés âgés de 12 à 17 ans et des personnes âgées de 18 ans et plus.

Les professionnels touristiques de Tétouan veulent renforcer la connectivité aérienne

•. Pour pouvoir contribuer au développement du transport aérien, les opérateurs touristiques, à leur tête le Conseil provincial du tourisme (CPT) de Tétouan, appellent les habitants, en particulier les MRE originaires de la province, à voyager vers et depuis l’aéroport international Saniat R’mel. « Cela va créer une nouvelle dynamique permettant de maintenir le nombre de vols avec d’autres destinations et d’encourager les compagnies aériennes à programmer plusieurs autres entre Tétouan et d’autres villes », affirme Abdellatif El Arras, membre du CPT de Tétouan et représentant de l’Association des agences de voyages de Tétouan. La colombe blanche a connu, grâce à la mobilisation des efforts du Conseil provincial du tourisme et les autorités concernées, la création de liaisons aériennes entre l’aéroport international Saniat R’mel et des destinations à l’étranger.

Décision du tribunal de l’UE : le gouvernement andalou « très préoccupé »

•. Le gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie se dit « très préoccupé » suite à la décision en 1ère instance du Tribunal de l’Union européenne (UE) concernant les accords agricole et de pêche avec le Maroc. La décision du tribunal européen « est une source de grande préoccupation pour nous », a souligné le président de l’exécutif régional andalou, Juan manuel Moreno dans des déclarations à la presse. « Une grande partie de nos pêcheurs pêchent au Maroc » et « en Andalousie tout ce qui est en lien avec les accords entre l’Union européenne et le Maroc, nous affecte directement et de manière profonde », a relevé le responsable régional espagnol.

Formation continue : la plateforme “e-takwine” lancée

• Un dispositif de cours en ligne destiné à l’autoformation continue des cadres pédagogiques et administratifs au titre de l’année 2021-2022 a été lancé sur la plateforme virtuelle « e-takwine », par le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce dispositif, lancé en collaboration avec le Millenium Challenge Account au niveau des établissements d’enseignement secondaire, des directions provinciales, des académies régionales d’éducation et de formation (AREF) et des centres régionaux des métiers d’éducation et de formation ainsi qu’au plan central, s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie de la formation continue au profit des cadres éducatifs et administratifs, indique le ministère dans un communiqué.

Rabat : une journée sans voitures pour sensibiliser à la pollution de l’air

• Le dimanche 3 octobre 2021 aura lieu à Rabat la 4ème édition de la Journée sans voitures, désormais rebaptisée « Rabat, sans ma voiture ». Organisée par l’Association des Jeunes du 21ème siècle en partenariat avec les autorités locales, cette manifestation vise à sensibiliser les Rbatis à l’importance de la protection de l’environnement et à la nécessité d’agir contre la pollution atmosphérique générée par les véhicules de transport. De 9h à 18h, l’Avenue Mohammed V sera donc exclusivement ouverte aux voitures électriques, aux vélos et aux véhicules de secours. « Ce genre d’évènements permet de réduire de 30 à 40% de la production de gaz à effet de serre de la journée », a déclaré Aziz El Fekkaki, président de l’Association des Jeunes du 21ème siècle.

