Les professionnels de santé optimistes pour la « carte de santé intelligente », 552 radars fixes haute technologie installés dès 2022, Les stocks de sang ne couvrent que 3 jours!, opportunités « énormes » aux investisseurs étrangers au Maroc, Marrakech- Ménara élu 7e meilleur aéroport du monde en 2021… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de vendredi :

Le Matin

552 radars fixes haute technologie installés dès 2022

• En 2022, 552 nouveaux radars seront mis en place afin de lutter contre l’excès de vitesse, qui constitue l’une des principales causes de mortalité sur les routes. Ces radars se basent sur la technologie Laser Lidar, qui utilise un laser rotatif permettant de créer en temps réel une image du trafic routier incluant la position, la vitesse et le gabarit des véhicules, et cela même en cas de trafic dense. «L’Agence nationale de la sécurité routière a hérité de ce projet important lié à l’installation de nouveaux radars pour surveiller la vitesse. Ces équipements très avancés sur le plan technologique sont dotés d’un ensemble de caractéristiques particulières et font partie d’un système intégré afin de faire face à la problématique de la sécurité routière dans notre pays», explique Benacer Boulaajoul, directeur de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA).

L’Economiste

Statut des enseignants-chercheurs: piqûre de rappel du Snesup

• Le syndicat national de l’enseignement supérieur (Snesup) appelle sa tutelle à accélérer la concrétisation des projets ayant fait l’objet d’un accord avec l’ancienne équipe du ministère. A leur tête, le nouveau statut des enseignants-chercheurs. Le Sensup revient à la charge, également, concernant la question de l’introduction du grade exceptionnel. Il réclame, en outre, la reprise des travaux des commissions mixtes chargées du projet de loi régissant l’enseignement supérieur, et des centres des métiers de l’éducation et de la formation (CR-MEF) qui réclament leur affiliation à l’université.

Étudiants marocains : 150 bourses d’études au Sénégal et 44 pour la Russie

• Le Sénégal accorde 150 places pédagogiques avec bourses aux étudiants marocains souhaitant s’inscrire dans ses établissements d’enseignement supérieur. Les bacheliers de 2020 ou 2021, avec une moyenne supérieure ou égale à 13/20, peuvent postuler en ligne pour l’une des 5 disciplines couvertes par le programme (Médecine générale/dentaire, pharmacie, ingénierie et agriculture). Le dernier délai pour candidater est le 20 octobre 2021. La Russie, quant à elle, offre 44 bourses (26 en licence, 9 en master et l en doctorat) pour 2022-2023. Les candidatures, exclusivement en ligne sont ouvertes jusqu’au 1er novembre 2021. L’Irlande, pour sa part, octroie des bourses en master, doctorat et postdoctorat. La date limite pour postuler est le 21 octobre 2021.

Aujourd’hui Le Maroc

Les stocks de sang ne couvrent que 3 jours!

• Les stocks de sang sont toujours à un niveau critique au niveau national. Selon le Dr. Khadija Lahjouji, directrice du Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie du Maroc (CNTSH), «à la date du jeudi 14 octobre, les stocks de produits sanguins au niveau national sont de 2.954 poches de sang, ce qui est l’équivalent d’une consommation de seulement 3 jours. Nous avons besoin de 1.000 donneurs par jour en moyenne au niveau national. Ce chiffre est difficile à atteindre. Nous comptons 600 à 700 donneurs par jour». La directrice du CNTSH rappelle que l’OMS recommande un stock de sécurité de 7 jours. Dans les villes de Casablanca et de Rabat, la situation est toujours aussi alarmante. Ces deux villes font toujours face à une grosse pénurie de sang alors que la demande ne cesse d’augmenter.

Une seconde ENCG dédiée aux provinces du Sud sur les rails

• Après la région de Dakhla/Oued Eddahab, Guelmim/Oued Noun sera dotée de la seconde Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) au niveau des provinces du Sud pour un coût total de 50 millions DH. Bonne nouvelle pour les étudiants de la région de Guelmim-Oued Noun. En effet, dans le cadre de la diversification et l’enrichissement de son offre de formation académique, l’Université Ibn Zohr projette la réalisation d’une Ecole nationale de commerce et de gestion à Guelmim, et qui a pour vocation la formation de cadres supérieurs dans les métiers de l’entreprise. La création d’une ENCG Gestion à Guelmim permet le rapprochement de la structure universitaire du lieu de résidence des étudiants et la participation à l’animation socio-économique et culturelle de la région de Guelmim-Oued Noun.

Maroc Le Jour

Laâyoune-Sakia El Hamra: avortement de deux tentatives d’immigration clandestine

• Les autorités locales et les services de sécurité de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra ont mis en échec, mardi, deux tentatives d’immigration clandestine vers les Iles Canaries. Ainsi, une opération menée au nord de la commune de Foum El Oued (province de Laâyoune) a permis l’avortement d’une tentative d’émigration irrégulière impliquant 50 ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne, apprend-on auprès des autorités locales. Dans la commune de Jrifia à 110 km au sud de la ville de Boujdour, les services de sécurité ont intercepté une embarcation artisanale avec à bord 55 candidats à l’immigration clandestine, tous des Marocains.

Al Bayane

Le Maroc offre des opportunités « énormes » aux investisseurs étrangers

• Le Maroc possède de grands potentiels en matière d’affaires et offre d' »énormes » opportunités pour les investisseurs étrangers, a affirmé, mercredi, le Directeur Général de Casablanca Finance City (CFC), Saïd Ibrahimi. Intervenant lors d’une conférence organisée par le CFC sous le thème « le Maroc en tant que hub commercial et financier pour l’Afrique », M. Ibrahimi a souligné qu’investir au Maroc et en Afrique constitue une opportunité pour les investisseurs, au regard des potentialités du continent en matière des affaires et de ses perspectives de croissance. Ces opportunités, a-t-il poursuivi, sont liées à plusieurs domaines, notamment à l’accélération de la digitalisation de l’économie, aux ressources industrielles et aux développement des énergies renouvelables.

L’Opinion

Marrakech- Ménara élu 7e meilleur aéroport du monde en 2021

•. L’aéroport Marrakech-Menara a été choisi comme étant le septième meilleur aéroport du monde par le magazine américain Conde Nast Traveler, référence mondiale des loisirs et des voyages basée à New York. « En tant que porte d’entrée vers l’une des destinations touristiques les plus populaires d’Afrique du Nord, l’aéroport international de Marrakech est une digne introduction au Maroc », souligne Conde Nast Traveler dans sa rubrique « Readers’ Choice Awards ». « Au moment de l’atterrissage, vous savez que vous avez été transportés en Afrique du Nord. L’aéroport est le reflet direct de la culture », se félicite le magazine, ajoutant que les voyageurs ne tarissent pas d’éloges sur « son design époustouflant ».

Assahra Al Maghribia

Les professionnels de santé optimistes pour la « carte de santé intelligente »

• Le gouvernement a décidé de créer une “carte à puce” dans le domaine de la santé comportant les données de santé et médicales des patients, qui sera exploitée dans l’étude des dossiers d’AMO et permettra de bénéficier des services de santé dans le cadre du projet de la couverture sanitaire universelle et du suivi du parcours thérapeutique ou chirurgical des personnes concernées. Il s’agit d’une carte numérique que le gouvernement a programmée pour chaque Marocain d’ici 2024, qui sera notamment dans le remboursement des frais de soins, de médicaments et d’hospitalisation, ainsi que dans la prise des rendez-vous. Certaines sources ont jugé cette carte comme l’un des meilleurs projets du gouvernement, qui sera bénéfique pour le patient et pour le développement du système de santé au Maroc.