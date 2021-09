Enseignement à distance: le ministère de l’Éducation nationale fixe les règles, L’huile d’olive conditionnée marocaine à la conquête du marché anglais, grogne contre le plafonnement des prix des tests covid, Près de sept millions DH pour un nouveau centre socio-sportif à Tétouan, Parking et stationnement : les “gilets jaunes” resserent leur emprise sur Casablanca, L’APCE salue “la transparence » qui a caractérisé les législatives du 8 septembre”… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de vendredi :

Le Matin

Enseignement à distance: le ministère de l’Éducation nationale fixe les règles

• La Covid-19 a entraîné la plus grande perturbation du mode d’enseignement imposant la formation en distanciel comme une alternative viable. C’est la raison d’être le décret n° 2.20.474 relatif à l’enseignement à distance publié au dernier Bulletin officiel n° 7019. Ce décret détermine les conditions et modalités d’enseignement à distance, notamment la création d’une instance d’encadrement, de suivi et de surveillance pédagogique. Pour les bénéficiaires de la formation en distanciel, le décret insiste sur le respect des règles de bonne conduite lors des cours et invite les familles et associations de parents d’élèves à renforcer ce mode d’enseignement à distance.

L’Economiste

Tests Covid: grogne contre le plafonnement des prix

•. Une association de biologistes vient de publier un communiqué dans lequel elle affirme que la grille tarifaire des tests PCR, fixée par le ministère de la Santé, «est en déconnexion avec la réalité du marché et risque de porter atteinte à la crédibilité des résultats. Les tarifs proposés ne pouvant être consentis par les biologistes sans le concours de l’ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs. Par conséquent, l’association réclame «la tenue d’urgence d’une rencontre avec les instances professionnelles et les pouvoirs publics pour étudier les différents leviers pour traduire sur le terrain la décision des autorités».

Bachelor: enfin une sélection contrôlée dans les facs!

• Seulement 45% des inscrits en licence dans une fac à accès ouvert finissent par obtenir leur diplôme. 16,5% abandonnent dès la première année (27% dans les facs de sciences). Cette rentrée, avec le bachelor, les universités expérimentent pour la première fois la sélection «active», autrement dit «contrôlée», des étudiants de l’accès ouvert. La généralisation du bachelor est prévue pour la rentrée 2022-2023. Le diplôme est doté de 240 crédits (60 par an), dont 24 pour les compétences transversales et 36 pour les langues. En accélérant la réalisation des 240 crédits les étudiants ont la possibilité de décrocher leur diplôme en moins de 4 ans.

Aujourd’hui Le Maroc

L’huile d’olive conditionnée marocaine à la conquête du marché anglais

•. L’huile d’olive marocaine est réputée pour sa bonne qualité. En effet, ce produit a un fort potentiel de développement à l’export et dispose d’opportunités au niveau de plusieurs marchés. Dans ce sens, l’Agence de développement agricole (ADA) travaille actuellement sur une étude relative au marché anglais pour le développement des exportations de l’huile d’olive conditionnée. Pour assurer l’opération de séduction destinée au marché anglais, le projet en cours devrait comprendre la proposition d’un plan d’action. Celui-ci vise à mettre en adéquation l’offre du Maroc en huiles d’olives avec les caractéristiques du marché de l’Angleterre et du profil de ses consommateurs. De ce fait, une liste d’opérateurs de ce marché sera proposée pour renforcer ce projet et afin aboutir à des partenariats avec leurs homologues marocains.

Près de sept millions DH pour un nouveau centre socio-sportif à Tétouan

•. Contribuer à la lutte contre l’exclusion sociale, l’amélioration des conditions de la femme et de l’enfant, tout en aidant à favoriser l’intégration des jeunes dans le cadre des projets de développement. Tel est l’objectif d’un nouveau centre socio-sportif à Tétouan. D’une enveloppe budgétaire globale de près de sept millions de dirhams, ce nouveau projet vient renforcer les infrastructures sociales et sportives de la ville afin de favoriser l’épanouissement des citoyens et la promotion des talents sportifs. En se basant sur les dispositions de ce partenariat, ce nouveau centre vient répondre aux besoins des Tétouanais de différentes catégories d’âge, compte tenu que l’INDH reflète la volonté de lutter contre la pauvreté, l’exclusion sociale et permet de créer une dynamique en faveur du développement humain durable.

Maroc Le Jour

L’APCE salue “la transparence » qui a caractérisé les législatives du 8 septembre”

• . Les observateurs de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) ont qualifié de « succès » les élections législatives organisées le 8 septembre avec « intégrité » et « transparence » à travers l’ensemble du territoire national, simultanément avec les élections communales et régionales. Mandatée pour observer le scrutin législatif, la délégation, conduite par le député italien Alberto Ribolla, a félicité le peuple marocain pour ces élections « paisibles » sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, saluant le « professionnalisme » des autorités qui ont organisé ces élections. Elle s’est, en outre, réjouie de l’augmentation du taux de participation qui a atteint plus de 50%, soit sept points de plus par rapport aux législatives de 2016, soutenant que ce chiffre, qui ne concerne que les électeurs inscrits sur les listes électorales, ne reflète pas le potentiel électoral dans son ensemble.

Législatives 2021: le PAM a réalisé des résultats « très positifs »

•. Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) a réalisé des résultats « très positifs » lors des élections législatives organisées mercredi, a affirmé le secrétaire général de cette formation politique, Abdellatif Ouahbi. Intervenant lors d’un point de presse après l’annonce des résultats partiels des Législatives après dépouillement de 96% des voix exprimées, Ouahbi a souligné que les résultats du parti sont « très positifs », estimant que le PAM, qui vient de traverser une période marquée par des problèmes et différends d’ordre organique, a pu préserver sa 2ème position réalisée lors des dernières législatives. Il a saisi cette occasion pour présenter ses vives félicitations aux militantes et militants du parti pour leurs sacrifices, leur contribution à l’opération électorale et leur engagement partisan.

L’Opinion

Parking et stationnement : les “gilets jaunes” resserent leur emprise sur Casablanca

•. Malgré les nombreuses campagnes de boycott des Casablancais et les appels à lordre des communes, « les gilets jaunes » continuent de mener la vie dure aux automobilistes et à exiger des tarifs beaucoup plus élevés que ceux fixés par les autorités. Les gardiens de voitures, ou « les gilets jaunes » comme ils sont désormais appelés, contrôlent toujours les plus grandes rues de la ville de Casablanca. A cet effet, des centaines de milliers de personnes ont participé, depuis plusieurs mois, sur les réseaux sociaux à une campagne de boycott. Cependant, celle-ci, ne semble pas suffisante pour la régulation de ce phénomène qui a la peau dure.

Al Bayane

Ryanair lance trois nouvelles liaisons vers le Maroc depuis l’Espagne

•. La compagnie irlandaise Ryanair a annoncé le lancement de trois nouvelles liaisons entre l’Espagne et le Maroc à partir de novembre prochain. Ainsi, Ryanair a décidé de relier l’aéroport de Barcelone-El Prat avec ceux de Rabat, Agadir et Oujda, indique la compagnie dans un communiqué, publié jeudi. Les dessertes seront effectuées deux fois par semaine, précise la même source. Le lancement de ces nouvelles dessertes s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la compagnie de renforcer sa présence au Maroc.