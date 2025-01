Taxis vs VTC: les syndicats ouverts au dialogue ; Les importations de pommes explosent ; Génération Green: 58 MMDH d’investissements mobilisés en 3 ans ; Flambée des produits de grande consommation ; Des médecins et notaires dans le viseur du fisc… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce vendredi:

Le Matin

Génération Green 2020-2030 : 58 milliards de DH d’investissements mobilisés en 3 ans!

Le processus de mise en œuvre de la stratégie Génération Green (2020-2030) est sur la bonne voie. En dépit d’un contexte climatique difficile, cette feuille de route joue le rôle de véritable catalyseur des investissements dans un secteur hautement stratégique pour le Royaume. Ainsi, entre 2021 et 2023, pas moins de 58 milliards de dirhams ont été mobilisés dont 55% d’investissements portés par le public et 45% par le secteur privé. Les subventions accordées dans le cadre du Fonds de développement agricole sont montées, quant à elles, à 13,7 milliards de DH. Les données fournies en exclusivité au journal « Le Matin » par le département de l’Agriculture font état d’un bilan plutôt « positif » de cette stratégie.

Hydrogène vert: le PtX Development Fund lance son 2e appel à manifestation d’intérêt, le Maroc parmi les pays éligibles

Le 8 janvier 2025, le Fonds allemand « PtX Development Fund », doté d’un financement initial de 270 millions d’euros, a lancé son deuxième appel à manifestation d’intérêt pour soutenir le développement de projets industriels à grande échelle dans la chaîne de valeur de l’hydrogène vert. Le Maroc figure parmi les sept pays éligibles. Les candidatures pour des subventions non remboursables doivent être soumises avant le 5 mars 2025, et un projet sélectionné peut recevoir jusqu’à 30 millions d’euros.

L’Opinion

Taxis vs VTC: les syndicats ouverts au dialogue

Lors de leur conférence à Casablanca ce 7 janvier, les syndicats du secteur des taxis ont appelé à un forum national pour résoudre les conflits liés aux applications de VTC « non régulées ». Ils ont insisté sur la nécessité de réformer un secteur confronté à l’absence de cadre juridique, à l’anarchie organisationnelle et à la prolifération des plateformes étrangères. En réclamant une révision des circulaires ministérielles et l’introduction d’applications nationales supervisées par l’État, les syndicats visent à moderniser le secteur, protéger les droits des professionnels et garantir un service de qualité pour les citoyens et les touristes.

Droit de grève: Younes Sekkouri en course contre la montre pour obtenir un consensus syndical

Le projet de loi sur le droit de grève est encore loin de faire l’unanimité, bien que la version adoptée par les députés soit le fruit d’une longue consultation nationale. Soumis aux Conseillers, le texte devrait encore faire l’objet d’amendements substantiels, selon le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, qui multiplie les gestes de bonne volonté à l’endroit des syndicats récalcitrants qui s’opposent toujours à la version actuelle sur fond de désaccords sur des aspects techniques. Engagée dans une course contre la montre, la tutelle se dit prête au dialogue. Les réunions s’enchaînent dans l’espoir d’aboutir à un consensus avant les discussions en séance plénière, prévues normalement le 15 janvier.

Les Inspirations éco

Les importations de pommes explosent

Au cours des dix premiers mois de l’année 2024, le Maroc a importé 9.300 tonnes de pommes d’une valeur de plus de 65 millions de dollars, marquant un record depuis 2011. La dynamique des importations au cours des cinq dernières années montre une augmentation quasi annuelle du volume de pommes introduites dans le pays, à l’exception de 2023, où les chiffres d’importation ont légèrement diminué. Par rapport à 2020, les importations de pommes au Maroc en 2024 ont augmenté de près de 50%. Les pommes sont principalement importées depuis l’Italie qui représente 46% des importations, suivie par l’Espagne (27%) et la Pologne (13%).

Aviculture: cap sur le développement de l’amont

Le modèle économique de la filière avicole est scruté de près par les acteurs du secteur. Toute l’attention est dirigée vers le développement de l’amont de l’écosystème, à savoir les grands parentaux. Cette solution, bien qu’onéreuse, permettrait de stabiliser un marché toujours en proie à la spéculation des intermédiaires. « Pour réduire notre dépendance aux parentaux importés, il s’avère important d’investir dans une production locale. C’est loin d’être une mince affaire, dans la mesure où peu de pays disposent de cet amont de l’écosystème. L’ambition est justement d’installer des unités de production de grands parentaux au Maroc, en partenariat avec ces entreprises », soutient Youssef Alaoui, président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc.

Les prix exorbitants des produits destinés à la consommation entrent au Parlement

Le groupe PPS à la Chambre des représentants a adressé une question écrite au ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts sur les prix excessifs des produits de grande consommation, y compris ceux de la viande de volaille, estimant que malgré les assurances données par le gouvernement concernant le contrôle des prix et la lutte contre le monopole et la spéculation, les prix des produits de première nécessité atteignent des niveaux records dans notre pays. La correspondance a également souligné que la première et dernière victime est le citoyen, notant que la viande de volaille est parmi les viandes les plus consommées dans le Royaume.

Al Ahdath almaghribia

Certificat de vie: préoccupations et questions parlementaires

L’inquiétude et l’expectative règnent parmi les professionnels du transport en taxi en raison du compte à rebours concernant l’entrée en vigueur de la décision annoncée par la DGSN d’obliger les exploitants d’agréments de taxi de première et de deuxième catégories de présenter un certificat de vie récent du titulaire de l’agrément, ou un document attestant sa survie, avant le 31 janvier 2025. Vu les multiples interrogations que cette question a soulevées, le groupe RNI à la Chambre des représentants a pris l’initiative d’écrire au ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, en soulignant que bien que cette initiative vise à renforcer la transparence pour réguler le secteur des transports et améliorer ses services, elle a semé la confusion chez les professionnels et les acteurs du secteur.

Al Massae

Des médecins et notaires font l’objet de contrôles fiscaux

De nombreux médecins, notaires, ingénieurs, avocats et adouls, en plus d’autres professionnels indépendants, font l’objet de contrôles fiscaux, selon des informations obtenues par Al Massae auprès de sources bien informées. Des rapports établis par des inspecteurs de la Direction générale des impôts ont révélé que les professionnels concernés ont fait de fausses déclarations sur leurs transactions financières concernant les profits et les dépenses, lors des déclarations fiscales habituelles. La DGI a récemment commencé à dresser une liste de noms d’un nombre important de fraudeurs, dont les transactions bancaires ont révélé la vérité sur les revenus qu’ils ont obtenus et la valeur des dépenses qu’ils ont effectuées. Les personnes accusées de fraude ont produit aux autorités fiscales des déclarations loin des transactions financières réelles.