La faible vaccination contre la rougeole arrive au parlement ; Nouvelle hausse des prix des carburants ; Crédit bancaire : l’encours augmente à 1.122,5 MMDH à fin novembre ; Commerce extérieur : baisse de l’indice des valeurs unitaires à l’importation de 1,6% ; Vienne : la Marocaine Khadija Bendam nommée 1ère vice-présidente du Conseil International des Sociétés Nucléaires ; L’opposition appelle le gouvernement à éclaircir les amendements proposés au Code de la famille… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce samedi:

Libération

Crédit bancaire : l’encours augmente à 1.122,5 MMDH à fin novembre

L’encours du crédit bancaire s’est établi à 1.122,5 milliards de dirhams (MMDH) durant les onze premiers mois de 2024, en hausse de 4,1% d’une année à l’autre, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Cet encours se répartit sur les agents non financiers avec 947 MMDH et les agents financiers (175,5 MMDH), précise BAM dans son récent tableau de bord « Crédits-Dépôts bancaires ». Le crédit aux entreprises non financières privées a marqué, en glissement annuel, une hausse de 1,8% recouvrant des accroissements de 7,9% des prêts à l’équipement, de 6,4% de ceux à la promotion immobilière et un repli de 1,3% des facilités de trésorerie.

Commerce extérieur : baisse de l’indice des valeurs unitaires à l’importation de 1,6% et hausse de l’indice à l’exportation de 0,5% au T3-2024

L’indice des valeurs unitaires à l’importation a reculé de 1,6% et celui à l’exportation a augmenté de 0,5% au 3ème trimestre 2024, selon le HCP. La baisse de l’indice des valeurs unitaires à l’importation résulte principalement de la diminution des valeurs unitaires de l’énergie et lubrifiants de 13,1%, des produits finis d’équipement industriel de 4%, de l’alimentation, boissons et tabacs de 4,5% et des produits bruts d’origine animale et végétale de 7,3%, explique le HCP dans une note d’information relative aux indices du commerce extérieur.

Al Akhbar

La faible vaccination contre la rougeole arrive au parlement

Majida Chahid, députée USFP, a interrogé le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, sur la propagation continue de la rougeole parmi les élèves des établissements scolaires du nord et du reste du Maroc. Elle a appelé le ministre, qui devrait répondre en détail sur le dossier, à révéler les mesures et procédures qui ont été prises au niveau des établissements hospitaliers publics et des centres de santé urbains et ruraux pour faire face à la propagation de la rougeole dans les établissements scolaires.

Annahar almaghribia

Nouvelle hausse des prix des carburants

Les prix des carburants au Maroc s’acheminent vers une augmentation. Selon les données disponibles, la hausse a commencé en début de la nouvelle année. Le prix du diesel a augmenté de 33 centimes le litre, tandis que celui de l’essence a augmenté de 28 centimes. Des sources du secteur de l’énergie ont expliqué cette augmentation par l’augmentation des cours sur les marchés internationaux et des coûts de transport et de distribution.

Des syndicalistes réclament une modification de la loi 13.00 pour protéger la profession d’opticien

Le Syndicat professionnel national des opticiens du Maroc a estimé que la loi 13.00 portant statut de la formation professionnelle privée a créé des vides juridiques et des déséquilibres qui ont exacerbé la crise des opticiens, à travers l’octroi aléatoire d’autorisations aux établissements de formation professionnelle dans le domaine de l’optométrie et l’obtention de diplômes d’opticiens pour exercer la profession sans tenir compte de l’offre et de la demande dans certaines régions. Il a souligné la nécessité pour le gouvernement d’intervenir pour modifier cette loi, lutter contre l’octroi aléatoire de l’autorisation d’exercice de la profession et protéger le principe de l’offre et de la demande au Maroc afin d’améliorer la qualité des prestations des opticiens.

Assahra almaghribia

L’opposition appelle le gouvernement à éclaircir les amendements proposés au Code de la famille

Les groupes d’opposition à la Chambre des représentants ont appelé le gouvernement à attacher plus d’attention à l’éclaircissement des amendements proposés au Code de la famille. Le MP, l’USFP et le PJD ont réclamé la tenue d’une séance parlementaire pour discuter des points inclus dans les prochains amendements.

Vienne : la Marocaine Khadija Bendam nommée 1ère vice-présidente du Conseil International des Sociétés Nucléaires

L’experte marocaine, Khadija Bendam, est devenue première Vice-Présidente du Conseil International des Sociétés Nucléaires (INSC), une organisation internationale fondée en 1990 et regroupant des sociétés nucléaires du monde entier. Bendam, représentante de « Women in Nuclear-Global », devient ainsi la première femme à occuper ce poste prestigieux au sein de l’INSC, qui représente plus de 80.000 professionnels du secteur.

Al Ittihad alichtiraki

Activité industrielle : baisse de la production et hausse des ventes en novembre 2024

L’activité industrielle au Maroc aurait enregistré, en novembre 2024, une baisse de la production et une hausse des ventes par rapport au mois précédent, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Par branche, la baisse de la production serait attribuable au repli enregistré dans la branche « chimie et parachimie » et plus particulièrement dans l’ »industrie chimique », indique BAM dans sa récente enquête mensuelle de conjoncture industrielle. En revanche, la production aurait augmenté dans l’ »électrique et électronique » et stagné dans les autres branches.

Rissalat Al Oumma

Royal Air Maroc lance une nouvelle ligne reliant Rabat à Dakhla

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé le lancement d’une nouvelle ligne aérienne reliant Rabat à Dakhla, et ce dans le cadre du renforcement de son réseau domestique. Ainsi, à partir du 15 janvier 2025, cette nouvelle route aérienne directe Rabat-Dakhla sera opérée à raison de deux fréquences par semaine (mercredi et vendredi), précise la compagnie dans un communiqué.