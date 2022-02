Faillites: des risques plus élevés pour les entreprises en 2022?, Dakhla s’inspire du modèle de la station de dessalement de Chtouka, La Bourse de Casablanca adhère à Data-Tika, ONMT/Opérateurs espagnols: Les partenariats pour la relance du tourisme s’enchaînent, Gestion côtière: le Maroc cité en exemple par la Banque mondiale, Haute Commission mixte maroco-qatarie : signature de six accords et mémorandums d’entente, L’État du Qatar réitère son soutien total à l’intégrité territoriale du Maroc, Baisse des prix de 22 médicaments… Voici les principaux titres développés par la presse nationale parue mercredi:

L’Economiste

Faillites: des risques plus élevés pour les entreprises en 2022?

Le tsunami a sans doute été évité grâce aux mesures de soutien mais, les défaillances d’entreprises ont dépassé la barre de 10.000 unités en 2021 pour s’établir à 10.556 selon Inforisk. Ce chiffre intègre un effet rattrapage, les faillites en 2020 étant anormalement basses en raison du confinement et de la faible activité au niveau des tribunaux de commerce et de la perfusion des mesures du CVE. «Le niveau des défaillances n’est pas très alarmant. s’agit en quelque sorte d’un retour à la normale», relève Mehdi Arifi fondateur, directeur général de AssurTradel) et ex DG assurance crédit du Maghreb chez Coface Maroc. Cependant, les risques sont orientés à la hausse avec la persistance de la crise sanitaire et les incertitudes entourant la croissance économique. Cette dernière est attendue autour de 3%.

CIMR/Covid: Nouveau soutien

La Caisse interprofessionnelle marocaine des retraites (CIMR) accorde un nouveau dispositif de soutien à ses adhérents impactés par la crise sanitaire. Ils auront droit à un taux d’intérêt spécial de 5% au titre des contributions de 2020 et 2021 et d’un échéancier de 48 mois maximum. Pour cela, ils doivent justifier de certaines conditions. Près de 650 entreprises adhérentes ont cumulé des retards de paiement des contributions sur les exercices 2020 et 2021.

Aujourd’hui Le Maroc

La Bourse de Casablanca adhère à Data-Tika

La Bourse de Casablanca adhère au programme Data-Tika de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP). Les deux parties ont conclu, mardi, une convention de partenariat. Ce rapprochement d’une durée de 4 ans vise à accompagner la mise en conformité de la Bourse de Casablanca et de son écosystème en matière de protection des données à caractère personnel. L’adhésion au programme Data- Tika du CNDP s’est imposée naturellement à la Bourse de Casablanca pour qui la technologie et la digitalisation sont des actifs stratégiques majeurs qui permettent de maintenir la performance opérationnelle de l’ensemble du marché boursier, indique un communiqué conjoint de la Bourse de Casablanca et du CNDP, ajoutant qu’à travers Data-Tika, la Bourse de Casablanca s’engage à intégrer la protection des données à caractère personnel dans l’ensemble de ses projets.

Le modèle de la station de dessalement de Chtouka dupliqué à Dakhla

Le ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts s’apprête à concrétiser le projet de la première station de dessalement basé sur une approche nexus eau-énergie-alimentation au niveau des provinces du Sud, et qui a fait l’objet d’une visite de terrain effectuée lundi par Mohamed Sadiki, ministre de tutelle. La visite a porté sur la visite du lieu d’installation d’une unité de dessalement d’eau de mer pour l’irrigation agricole et la production d’eau potable au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab, la visite d’une unité de production et de valorisation de couscous et la visite de l’Institut des techniciens spécialisés en agriculture de Dakhla. Le ministre a visité le lieu d’installation de l’unité de dessalement de l’eau de mer prévue dans la province d’Oued Eddahab.

L’Opinion

Institution du Médiateur: importants acquis sur les plans national et international

Le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, a affirmé que l’Institution du Médiateur a réalisé d’«importants acquis », aux niveaux national et international, à travers ses différents réseaux d’activité. Benalilou s’exprimait lors d’une rencontre avec l’ambassadrice de Jordanie au Maroc, Jumana Souleiman Ali Ghneimat, indique un communiqué de l’Institution. A cette occasion, le Médiateur du Royaume a mis en exergue le choix de proximité adopté par l’Institution dans de nombreuses questions, à travers des initiatives qui dépassent le traitement des doléances, selon la même source. Les deux parties ont également échangé autour des consultations menées par l’Institution du Médiateur en partenariat avec la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) sur « la relation du service public avec les plateformes commerciales de Metadata ».

ONMT/Opérateurs espagnols: Les partenariats pour la relance du tourisme s’enchaînent

Les autorités ont maintenu la fermeture des frontières aériennes en vigueur jusqu’ à ce que le Maroc ait été relativement confiant en sa capacité à contenir Omicron. Et avec la reprise des vols internationaux le 7 février, les contours de la relance se dessinent, ceux des défis aussi. Les opérateurs touristiques, durement éprouvés, accueillent cette reprise avec de nouveaux packagings qui répondent aux attentes et aspirations des touristes, mais restent quand même prudents, étant donné le flou et l’incertitude imposés par la conjoncture, Dans cette même logique, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) vient de sceller des partenariats avec des acteurs touristiques espagnols pour donner un nouveau souffle à un secteur à genoux.

Le Matin

Gestion côtière: le Maroc cité en exemple par la Banque mondiale

La gestion côtière dans la région de Rabat- Salé-Kénitra a valu au Maroc d’être cité en exemple par la Banque mondiale dans un rapport qu’elle vient de publier sur la pollution de l’air, la pollution marine par le plastique et l’érosion des côtes dans la région MENA. Ce rapport indique notamment que la pollution atmosphérique et la dégradation des mers et des littoraux de la région engendrent un coût humain et économique considérable pouvant dépasser 3% du PIB dans certains pays de la région.

Libération

Haute Commission mixte maroco-qatarie : Signature de six accords et mémorandums d’entente

Le Maroc et le Qatar ont signé, lundi à Doha, six accords et mémorandums d’entente dans différents secteurs à l’occasion de la tenue dans la capitale qatarie de la 8ème session de la Haute commission mixte. Ces accords, signés lors de cette rencontre présidée par le Premier ministre qatari et ministre de l’Intérieur Cheikh Khalid Bin Khalifa Al Thani, et le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, concernent des mémorandums d’entente sur la coopération dans les domaines des Habous et des Affaires islamiques, le Tourisme et des Activités commerciales entre l’État du Qatar et le Royaume du Maroc, ainsi que le contrôle financier entre le Bureau d’audit de l’État du Qatar et la Cour des comptes marocaine. Les accords signés concernent également le 5ème programme exécutif de l’accord de coopération culturelle et artistique (2022-2025), le 3ème programme exécutif dans le domaine de la jeunesse (2023-2024) ainsi que le 2ème programme exécutif de coopération dans le domaine des Sports (2022-2023).

L’État du Qatar réitère son soutien total à l’intégrité territoriale du Maroc

L’État du Qatar a réitéré son soutien total à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à l’Initiative d’autonomie comme base pour le règlement du conflit artificiel autour du Sahara marocain. Toute solution à cette question ne peut être envisagée que dans le cadre de la souveraineté du Maroc, de son intégrité territoriale et de son unité nationale, a souligné Doha, qui a réaffirmé son soutien à la marocanité du Sahara à l’occasion de la 8ème session de la Haute Commission mixte maroco-qatarie, tenue sous la coprésidence du Premier ministre et ministre de l’Intérieur du Qatar, Cheikh Khalid bin Khalifa Al-Thani, et du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. A l’ouverture de cette réunion, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au niveau distingué atteint par les relations bilatérales dans différents domaines, affirmant leur détermination à donner un nouvel élan à leur coopération au profit des deux peuples frères.

Al Alam

Baisse des prix de 22 médicaments, y compris des médicaments coûteux contre des maladies graves

Un arrêté du ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb, vient d’être publié à la dernière édition du Bulletin officiel portant révision des prix de vente au public d’un certain nombre de médicaments princeps, génériques et biosimilaires commercialisés au Maroc. Le ministère a décidé de baisser les prix de 22 médicaments, dont des médicaments coûteux prescrits contre des maladies graves, dont le cancer du poumon et du rein, et a fixé les prix de vente de 3 médicaments princeps, ainsi que les prix de vente de 25 médicaments génériques.