Santé: Tehraoui annule certains marchés lancés par son prédécesseur ; Automobile: le marché vers de nouveaux sommets ; Droit de grève: les syndicats forcent l’Exécutif au dialogue ; Introduction de l’assurance habitation obligatoire ; Les inspecteurs du travail en colère… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi:

Le Matin

Irrigation: un nouveau périmètre agricole à l’étude dans le Souss-Massa

Le département de l’Agriculture poursuit le processus des aménagements hydroagricoles dans le Royaume. Le ministère planche ainsi sur l’aménagement du périmètre Tamri dans le Souss. Ce projet ambitieux est programmé en perspective de la construction du barrage de Tamri dans la région. Ce dernier représentera une avancée majeure dans la gestion des ressources en eau et le développement agricole de cette zone côtière stratégique.

L’Opinion

Industries culturelles et cinéma: le Maroc veut passer à la vitesse supérieure

En plein essor, les Industries Culturelles et Créatives (ICC) marocaines s’imposent comme un pilier stratégique du développement économique et de la diplomatie culturelle. Doté d’une vision ambitieuse, le Royaume dynamise son cinéma et valorise ses créations artistiques sur la scène internationale. Avec des subventions accrues aux collaborations innovantes, le Maroc s’affirme comme une destination de choix pour les tournages mondiaux et les productions créatives. Une nouvelle ère s’ouvre, plaçant le Royaume au carrefour des traditions et de l’innovation, en position idéale pour conquérir les marchés globaux et influencer le paysage culturel mondial.

Amine Tehraoui justifie l’annulation de certains marchés lancés par son prédécesseur

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, a justifié l’annulation des marchés publics liés au projet du « patient partagé », initié sous le mandat de Khalid Aït Taleb, par la nécessité d’éviter tout gaspillage de fonds publics. Lors d’une intervention à la Chambre des représentants, il a précisé qu’il serait irresponsable de valider, en une semaine, un marché d’une telle ampleur, estimé à 180 millions de dirhams, sans une connaissance approfondie de ses objectifs et de sa portée. Cette décision a suscité des réactions variées au sein de l’hémicycle.

Les Inspirations éco

Les producteurs nationaux face à un enjeu de compétitivité

En instaurant un droit antidumping définitif sur les fours électriques importés de Turquie, le Maroc affirme sa volonté de protéger son industrie locale face à une concurrence jugée déloyale. L’arrêté conjoint du ministre de l’Industrie et du Commerce et de la ministre de l’Économie et des Finances, publié le 3 janvier dernier, prévoit ainsi l’application d’un droit antidumping, pour une durée de cinq ans, sur les importations de fours électriques mobiles, non encastrables, d’une capacité n’excédant pas 70 litres et destinés à un usage domestique, originaires de Turquie. Ce droit additionnel ne concerne toutefois pas les modèles « Air Fryers » ni les produits ne répondant pas à la définition établie par les autorités. Cette décision marque une étape supplémentaire dans les efforts de régulation du marché local.

Automobile: le marché se dirige vers de nouveaux sommets

Après deux années de stagnation, le marché automobile reprend des couleurs en 2024 et frôle quasiment le record de 2018 (177.359 unités vendues), s’imposant comme un exemple de résilience et d’adaptation dans un contexte mondial incertain. Avec un total de 176.401 unités vendues (VP et VUL confondus), soit une progression de 9,22%, et 6,9% en 2019, le secteur s’est distingué par sa capacité d’adaptation et sa résilience face aux défis et confirme son dynamisme grâce à une combinaison de plusieurs facteurs favorables. « Le retour à la normale des chaînes d’approvisionnement, couplé à une offre plus diversifiée, a permis au marché de retrouver son élan », déclare Adil Bennani, président de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), lors de la présentation du bilan annuelles des réalisations des marques présentes sur le marché.

Al Bayane

Droit de grève: les syndicats forcent l’Exécutif à revenir au dialogue

Le projet très controversé portant sur l’exercice du droit de grève, adopté il y a quelques jours par la Chambre des représentants, est loin de faire l’unanimité et de répondre notamment aux revendications des Centrales syndicales qui sont montées au créneau contre le gouvernement et pour exiger son amendement. Lors de la réunion de la Commission de l’enseignement et des affaires culturelle et sociale relevant de la Chambre des conseillers, qui s’est tenue, lundi 6 janvier 2025, Younes Sekkouri, ministre l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences était dans l’impossibilité de présenter son exposé autour du sujet et a dû faire machine arrière. Selon nos sources, le projet sera soumis à la Commission jeudi prochain avant d’être débattu, le mercredi 15 janvier 2025, en séance plénière.

Al Ahdath almaghribia

Les inspecteurs du travail en colère

Les partenaires sociaux du secteur de l’emploi ont été surpris par le retard constaté dans les engagements pris par le ministre de l’Intégration économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, au sein de l’institution législative, appelant à l’amélioration de la situation financière du personnel de l’inspection du travail. La fédération nationale des fonctionnaires du secteur du travail a annoncé une grève nationale jeudi 16 janvier et a appelé à des manifestations devant le siège du ministère de tutelle et celui du ministère de l’Économie et des Finances, justifiant cette grève par la suspension et la stagnation du dialogue sectoriel et l’incapacité à répondre aux revendications légitimes, en particulier celles liées à l’avancement de la situation financière du personnel de l’inspection du travail.

Al Ittihad alichtiraki

Le Maroc s’apprête à introduire l’assurance habitation obligatoire

Le Maroc s’apprête à franchir une étape sans précédent dans le domaine de l’assurance en introduisant l’assurance habitation obligatoire. Cette initiative, la première du genre dans le Royaume, s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale visant à moderniser le cadre légal et réglementaire du secteur des assurances et à renforcer la protection des citoyens contre les risques liés à l’habitation. L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) a récemment lancé une étude auprès d’ARM Consultants, dont l’objectif est d’évaluer la faisabilité de l’introduction d’une assurance habitation obligatoire.