Élections professionnelles: les résultats définitifs et les enseignements à en tirer !, Le marché de l’immobilier retrouve son dynamisme, Tanger Med: le port continue sur son trend haussier, Le Maroc, 1er exportateur de textile vers l’Europe…Voici les principaux titres développés par la presse nationale parue mercredi:

Al Bayane

Élections professionnelles: les résultats définitifs et les enseignements à en tirer !

Les résultats définitifs des élections professionnelles, rendus publics vendredi, revêtent un double intérêt : d’une part, ils permettent de dégager les syndicats les plus représentatifs, ceux qui dépassent la barre des 6% des délégués, d’autre part, les délégués élus qui forment le collège électoral seront appelés à élire les 20 représentants des salariés au sein de la Chambre des Conseillers. S’ils ne chamboulent pas le paysage syndical, ces résultats provoquent néanmoins un nouvel « ordre syndical» pour les autres protagonistes dont notamment le reclassement de l’UGTM à la deuxième place, reléguant ainsi la CDT, qui montre des signes de fatigue, à la troisième place. Quant à l’UNTM, syndicat proche du parti majoritaire au gouvernement, elle a reçu tout simplement un carton rouge la mettant désormais en dehors du jeu syndical.

L’Economiste

Le marché de l’immobilier retrouve son dynamisme

Depuis Le creux du printemps 2020 en raison du confinement, les transactions immobilières ont amorcé une reprise à partir de septembre. Celle-ci s’est confirmée sur la première moitié de 2021, constatent des spécialistes du marché. «La dynamique du marché est bonne et j’espère que cela va se poursuivre malgré la réduction des incitations fiscales», espère Kevin Gormand, cofondateur de Mubawab. Après une quasi-stagnation au ler trimestre, la valeur ajoutée des activités de la construction s’est redressée de 9,6% au 2e trimestre, dans un contexte d’amélioration des transactions immobilières, relève le HCP dans sa note de conjoncture.

Tanger Med: le port continue sur son trend haussier

Tanger Med continue sur son rythme haussier avec un second trimestre 2021 sur la même lancée que le premier. Au cours des six premiers mois de l’année, le complexe portuaire a frôlé le milliard et demi de DH en matière de chiffre d’affaires, soit une hausse de 25% par rapport à la même période de 2020, selon une note d’information de l’Autorité portuaire de Tanger Med, TMPA. Pour le seul deuxième trimestre, la hausse s’est établie à 34% pour un chiffre d’affaires de 720 millions de DH. En matière de trafic, cela s’est traduit par un total de 52 millions de tonnes traitées dont un peu plus de la moitié lors du deuxième trimestre.

Aujourd’hui Le Maroc

Élections: une aide publique de 360 millions de dirhams aux partis

L’Etat fixe les montants des aides publiques en faveur des partis en perspective des élections. Dans ses décisions publiées au Bulletin officiel, le gouvernement a prévu d’allouer un total de 360 millions de dirhams en soutien des partis politiques pour le financement des campagnes électorales. Les syndicats ne sont pas en reste. Les décisions gouvernementales fixent également les montants à distribuer pour les centrales syndicales en fonction de leurs résultats au cours du dernier scrutin.

L’Opinion

Le Maroc, 1er exportateur de textile vers l’Europe

Le Maroc est le premier pays exportateur de textile vers l’Europe avec une progression de 23%, a affirmé mercredi Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique. « Depuis le début de l’année 2021, le Maroc est en tête de liste, en termes de performance des pays exportateurs vers l’Europe, il est N°1 avec une progression de +23% », a-t-il déclaré lors des rendez-vous de l’industrie consacrés au secteur du textile. Le secteur de l’habillement et du textile est « historique » au Maroc, a-t-il dit, le qualifiant « d’une des colonnes vertébrales de l’industrie nationale ».

Libération

Crédit bancaire: encours de 949,5 MMDH à fin mai

L’encours du crédit bancaire s’est établi à 949,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des cinq premiers mois de 2021, en en hausse de 2,5% par rapport à fin mai 2020, ressort-il du tableau de bord « Crédits et dépôts bancaires » de Bank Al-Maghrib (BAM). Par agent économique, le crédit aux entreprises non financières (ENF) privées s’est élevé à 443 MMDH, en accroissement de 1,8%, résultant principalement de la hausse de 5,5% des facilités de trésorerie qui leur ont été accordées, précise BAM.