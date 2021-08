Les pharmaciens veulent être associés à la vaccination, Le stock d’or inchangé à 22 tonnes à lq Banque centrale, El Otmani : “le gouvernement a engagé des réformes majeures”, 250 entrepreneurs kitesurfeurs se donnent rendez-vous à Dakhla, la menace d’un reconfinement avec la nouvelle vague du Covid-19… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de mercredi : .

L’Economiste

Covid : les pharmaciens veulent être associés à la vaccination

•. Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens lance un nouvel appel pour intégrer les pharmacies d’officine dans la campagne de vaccination, afin d’accélérer le procesus. “Il faudrait agir rapidement pour impliquer notre réseau formé de 12.000 pharmacies. Nous sommes disposés à assurer la formation de notre personnel, c’est une question d’une demi-journée”, confie son président, Hamza Guedira.

BAM : Le stock d’or inchangé à 22 tonnes

•. La quantité d’or dans les coffres de la Banque centrale n’a quasiment pas bougé depuis plusieurs années. Elle reste bloquée à 22 tonnes. En revanche, sa valeur a bondi de 60% au cours des cinq dernières années. En 2020, l’appréciation de 15% du cours de l’once a hissé la valeur marché du stock à 12 milliards de DH.

Maroc le Jour

El Otmani : “le gouvernement a engagé des réformes majeures”

•. Le gouvernement a engagé des réformes majeures et posé les fondements qui encadreront le travail des futurs gouvernements pour continuer à construire le Maroc de demain, a affirmé, mardi à Rabat, le secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement (PJD), M. Saâd Dine El Otmani. Le Maroc dispose aujourd’hui d’un socle solide reposant sur des programmes précis et une vision claire pour construire le présent et le futur, a indiqué M. El Otmani qui était l’invité du Forum de la MAP tenu sous le thème « Les élections de 2021: l’heure du bilan a-t-elle sonné pour le PJD? ». « Il a été procédé pour la première fois à l’adoption de quatre lois cadres relatives à l’éducation, à la couverture sanitaire, à la réforme fiscale et à la réforme des institutions et entreprises publiques », a-t-il ajouté, soulignant dans ce contexte la nécessité de poursuivre cette « construction d’avenir », passant en revue un ensemble de réformes lancées par le gouvernement, telles que la réforme des centres régionaux d’investissement, la mise en place des chantiers de décentralisation administrative et la simplification des procédures et formalités administratives.

Aujourd’hui le Maroc

Aéronautique : décollage poussif

•. Alors que les exportations marocaines sont en train de reprendre du poil de la bête, le secteur de l’aéronautique a du mal à prendre son envol. Après une année 2020 en baisse par rapport à 2019, l’exercice en cours montre également un certain essoufflement. Les chiffres sont édifiants. Selon les derniers chiffres officiels communiqués par le ministère de l’Economie, des Finances et de la réforme de l’Administration lors du dernier point face aux commissions des finances parlementaires, il y a quelques jours, l’aéronautique a enregistré une variation négative, entre 2020 et les cinq premiers mois de 2021, de pas moins de -6,6%. A cet effet, le Maroc ne va plus se limiter à la construction dans l’aéronautique, mais projette d’étendre son activité pour toucher désormais le recyclage des avions en fin de vie. Dans ce sens, le pays pourrait devenir un précurseur à l’échelle de l’Afrique.

250 entrepreneurs kitesurfeurs se donnent rendez-vous à Dakhla

•. La ville de Dakhla, joyeux du Sud marocain, accueillera du 24 au 28 septembre prochain la 4ème Sommet Européen des entrepreneurs kitesurfeurs en présence de 250 participants. D’après ses initiateurs, le B2B Kite Summit est un accélérateur de rencontres et d’innovations. 4 jours pendant lesquels 250 entrepreneurs et startupers venus de toute l’Europe se côtoient pour parler business et stratégie, découvrir les nouvelles tendances, travailler sur leur développement personnel. Cet événement permet aux entrepreneurs et aux start-ups présents de faire du réseautage, de construire des partenariats, d’identifier de nouveaux marchés, de se connecter à un écosystème d’investisseurs potentiels et de lever des fonds auprès des invités présents.

L’Opinion

Nouvelle vague du Covid-19 : la menace d’un reconfinement

•. Après des semaines marquées par l’explosion des contaminations, le gouvernement a opté pour l’option du durcissement des mesures restrictives, en instaurant un nouveau couvre-feu nocturne et en mettant sous cloche les 3 villes les plus touchées par la pandémie (Casablanca, Marrakech, Agadir). Bien que les officiels écartent la possibilité d’un éventuel reconfinement général, un «Lockdown» ciblé durant ce mois d’août n’est pas à exclure, surtout avec le relâchement de la population et l’échec des restrictions de la mobilité régionale. Une mesure d’autant plus nécessaire dans le contexte actuel où bon nombre de services de réanimation s’annoncent d’ores et déjà saturés.