L’ADA met à disposition plus de 1.250 ha de terres agricoles à louer en PPP, Tensions entre le PJD et l’USFP alors que le PAM appelle à relever le plafond des cas d’incompatibilités pour les prochaines élections, La foudre fait deux morts et 6 blessés, L’OCP renforce son partenariat avec le Nigéria…Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi :

Le Matin

Terres agricoles: plus de 1.250 ha à louer en partenariat public-privé

L’Agence pour le développement agricole (ADA) ouvre le bal pour les appels d’offres de partenariat public-privé (PPP) autour des terres agricoles du domaine privé de l’État pour l’exercice 2021. L’institution a lancé deux appels d’offres portant sur 6 projets sur une superficie de 1.255,13 ha dans deux régions du Royaume : Rabat-Salé-Kénitra (4 projets sur quelque 680 ha) et Fès-Meknès (2 projets sur plus de 574 ha). La date limite de dépôt des offres par les candidats est fixée au 20 avril prochain. Pour rappel, l’opération PPP autour des terrains agricoles consiste en la location de longue durée (17 à 40 ans selon le type de projet) de ces terrains au profit de promoteurs. Ces derniers s’engagent, dans un cadre contractuel avec l’État, à entreprendre des projets d’investissement agricole permettant une bonne valorisation de ces terrains tout en créant de l’emploi en milieu rural.

Maroc Le Jour

Le flux des investissements directs étrangers en recul à fin janvier

Le flux net des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a atteint 650 millions de dirhams (MDH) à fin janvier 2021, en recul de 53,9% par rapport à fin janvier 2020, selon l’Office des changes. Ce résultat s’explique par une baisse des recettes des IDE de 7,8% à 1,87 MMDH, conjuguée à une hausse des dépenses de 97,6%, précise l’Office dans son bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs de janvier 2021.

Al Alam

Épargne des ménages: Un pessimisme dominant

Les ménages marocains, souffrant toujours des séquelles de la crise liée au Covid-19, font preuve de pessimisme accru quant à leur capacité à constituer une épargne durant l’année 2021 qui est censée être celle de l’amorce d’une relance durable. Un pessimisme tout à fait compréhensible au regard de l’arrêt brutal de l’activité dans plusieurs secteurs ayant engendré des pertes colossales de revenus et même des emplois et par conséquent, une dégradation de la situation financière de la majorité des ménages. À en croire les chiffres du HCP, seuls 17,1% contre 82,9% des ménages ont indiqué, au quatrième trimestre de 2020, qu’ils s’attendent à épargner au cours des 12 prochains mois.

Libération

Procès à distance: Plus de 300.000 affaires mises au rôle en 10 mois

Un total de 15.754 audiences ont été tenues à distance dans les différents tribunaux du Royaume, du 27 avril 2020 au 26 février 2021, au cours desquelles 300.269 affaires ont été mises au rôle, a indiqué le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ). Le conseil a précisé, dans un communiqué, que des milliers de détenus ont bénéficié du dispositif de procès à distance durant la même période, sans avoir à se déplacer aux tribunaux, a affirmé le CSPJ dans un communiqué.

Aujourd’hui le Maroc

Tensions entre le PJD et l’USFP

Les deux formations, qui sont pourtant membres de la majorité gouvernementale, inaugurent les hostilités à quelques mois des prochaines élections. Le premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, aurait ainsi affirmé lors d’une manifestation régionale de son parti que les tensions au sein du parti de la lampe actuellement sont tout à fait normales dans le cycle de vie d’une formation politique, ajoutant que les courses aux mandats pourraient exacerber ces tensions. Dans un article publié dans leur site web officiel, les responsables du parti de la lampe n’hésitent pas à attaquer frontalement Driss Lachguar, l’accusant d’avoir voulu, coûte que coûte, “obtenir un poste ministériel” lors des négociations pour la formation de l’équipe gouvernementale actuelle.

Al Ahdath Al Maghribia

Élections: le PAM appelle à relever le plafond des cas d’incompatibilités

Le parti du tracteur a souligné la nécessité d’opter pour la modernisation du système électoral, en travaillant à augmenter le nombre de cas d’incompatibilité afin d’ouvrir la porte à de nouvelles élites pour gérer les affaires publiques. Les revendications de ce parti ne s’arrêtent pas là. Selon un communiqué du Bureau politique, le PAM cherche à renforcer le système électoral, en travaillant à renforcer la présence des femmes et des Marocains du monde au Parlement, à soutenir le choix de la régionalisation et à donner une plus grande crédibilité au discours et au travail de l’institution parlementaire en servant les grands intérêts du pays plutôt que les intérêts particuliers.

Al Massae

El Kelâa des Sraghna: La foudre fait deux morts et six blessés

Deux garçons ont été tués et six autres blessés lundi, victimes d’une foudre suite à des perturbations orageuses, alors qu’ils jouaient au football au douar Chaoui, relevant de la commune de Zemrane Charqia, apprend-on auprès des autorités de la province d’El Kelâa des Sraghna. Aussitôt avisés, les autorités locales et les services de la Gendarmerie royale et de la Protection civile sont intervenus et les blessés ont été évacués vers l’hôpital local de Tamellalt et l’hôpital régional d’El Kelâa des Sraghna pour recevoir les soins nécessaires, selon la même source.

L’Economiste

L’OCP Group renforce son partenariat avec le Nigéria

Le groupe OCP franchit un nouveau pas pour ses projets au Nigéria. Après avoir accompagné le pays dans la première phase du Presidential Fertilizer Initiative (PFI), le groupe phosphatier sera présent pour la 2e phase du PFI. L’objectif étant d’offrir aux agriculteurs nigérians des engrais de qualité, adaptés aux besoins des sols, produits localement et à des prix compétitifs. C’est ainsi que plusieurs accords visant à concrétiser les prochaines étapes de ce partenariat viennent d’être signés à Benguerir à l’occasion d’une visite d’affaire d’une délégation nigériane, conduite par le ministre d’État des Ressources Pétrolières, Timipre Marlin Sylva. Parmi ces accords, un mémorandum d’entente entre l’Association des producteurs et distributeurs d’engrais du Nigéria, la Nigeria Sovereign Investment Authority et OCP Africa pour le renforcement du partenariat dans le cadre de la deuxième phase du PFI2.