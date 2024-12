Transformation digitale des TPME ; Taux directeur ; Attention aux campagnes chirurgicales de la cataracte ; Fruits et légumes: le Maroc reste le principal fournisseur de l’UE ; Maroc-Palestine ; Mondial 2030… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi:

Le Matin

Transformation digitale des TPME : un programme d’appui pilote arrive

Les TPME désireuses de renforcer leur transformation digitale auront l’opportunité de bénéficier d’un appui sur mesure. En effet, le département de la Transition numérique, l’Agence de développement du digital (ADD) et le programme de Coopération allemande au Maroc lancent un appel d’offres pour sélectionner et déployer au profit de ces structures des solutions numériques. Il s’agit de soutenir 60 TPME dans leur parcours d’adoption et de mise en œuvre de solutions digitales.

Attijari : vers une nouvelle baisse du taux directeur de Bank Al-Maghrib en 2025

La Banque centrale semble prête à soutenir la dynamique d’investissement dans un contexte marqué par un reflux des tensions inflationnistes. Selon les prévisions d’Attijari Global Research, un nouvel assouplissement du taux directeur est attendu en 2025, avec un taux d’équilibre estimé à 2,25%. Ce scénario repose sur plusieurs facteurs clés, dont l’amélioration des perspectives inflationnistes et la gestion optimale de l’ancrage du dirham.

Indices de l’Institut Amadeus: le Maroc conforte son double leadership continental en 2024

Le Maroc conforte son double leadership continental en 2024, selon la 12e édition des Indices d’attractivité et de stabilité en Afrique de l’Institut Amadeus, réalisée en partenariat avec Casablanca Finance City Authority (CFCA). «En 2024, le Maroc se distingue à nouveau en occupant la première position du classement de l’Indice d’attractivité et la seconde (gain d’une place par rapport à 2023) de l’Indice de Stabilité», précise l’Institut dans un communiqué, notant que ce double leadership continental témoigne de la résilience du Royaume et de la pertinence des stratégies de développement économique, incarnées par la Vision clairvoyante de S.M. le Roi Mohammed VI en la matière.

L’Opinion

Chirurgie de la cataracte: les ophtalmos alertent contre un danger de santé publique

Les ophtalmologues du secteur privé se sont élevés contre la prolifération des campagnes chirurgicales de la cataracte, qu’ils qualifient de prétendument humanitaires, organisées par des associations en complicité avec des médecins et des cliniques privées. Et pour cause, ces opérations sont menées sans respect des normes en vigueur, notamment l’absence de bilans pré- opératoires et postopératoires, entraînant des conséquences graves, telles que la cécité, ainsi que le recrutement massif de malades par des rabatteurs. «Ces pratiques, contraires aux normes éthiques et médicales, compromettent la santé visuelle des patients marocains et menacent gravement la pérennité des fonds de l’AMO», alerte le Syndicat National des Ophtalmologistes Libéraux du Maroc dans un communiqué.

Les Inspirations éco

Fruits et légumes: le Maroc reste le principal fournisseur de l’UE

Un rapport sur les perspectives agricoles confirme que le Maroc restera le principal fournisseur de tomates fraîches de l’Union européenne. Le rapport, qui présente les perspectives à moyen terme des marchés et des revenus agricoles pour la période allant de 2024 à 2035, affirme que les importations de fruits et légumes frais de l’UE devraient augmenter tandis que les exportations diminueront. Cette tendance ne s’appliquera pas aux tomates fraîches, aux pêches et aux nectarines, dont les exportations par l’UE devraient diminuer. En ce qui concerne les tomates, les importations de l’UE devraient continuer à augmenter de 0,6% par an.

Contrôles fiscaux: les notifications électroniques, un cadeau “empoisonné” pour les contribuables

La Loi de finances 2025 apporte une clarification importante concernant la notification électronique des contrôles fiscaux. Comme l’explique clairement un expert-comptable, «la notification par la voie électronique a désormais officiellement valeur légale en matière de notification des contrôles fiscaux». L’objectif principal de cette clarification de l’article 219-II du Code général des impôts (CGI) est d’éviter les divergences d’interprétation quant aux modalités de notification électronique. Désormais, outre les formes de notification habituelles, la notification peut être effectuée par procédé électronique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. L’autre élément à noter est que cette clarification apporte une modernisation nécessaire, mais soulève également des enjeux importants en termes de conformité légale, de sécurité des données et d’adaptation pour les contribuables.

Libération

Un ministre palestinien salue les efforts du Maroc pour l’admission de la Palestine en tant que membre de plein droit à l’ONU

Le ministre palestinien du Développement social, Ahmad Majdalani, a salué les efforts déployés par le Maroc pour l’admission de la Palestine en tant que membre de plein droit aux Nations Unies. « La quête d’une adhésion pleine et entière aux Nations Unies est une question prioritaire pour la Palestine, et nous apprécions les efforts du Maroc dans ce sens », a indiqué Majdalani dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Al Akhbar

Le gouvernement renforce son arsenal juridique pour le recouvrement des fonds et des biens saisis

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a révélé que son département, en coopération avec le ministère de l’Économie et des Finances, sont en train d’élaborer un projet de loi relatif à la mise en place d’une Agence nationale de gestion et de recouvrement des amendes, des fonds et des biens saisis et confisqués, qui sera soumis au Parlement début 2025. Lors de sa présentation du budget sectoriel du ministère de la Justice pour l’année 2025 devant le Parlement, Ouahbi a indiqué que l’objectif de cette agence est de fournir la structure institutionnelle nécessaire pour atteindre l’efficience et l’efficacité dans la gestion et la collecte des biens saisis et confisqués, combler les lacunes du passé et pallier les insuffisances des pratiques actuelles en matière de suivi, de dépistage, de saisie et de confiscation des produits du crime, des fonds et des biens utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre d’infractions pénales.

Assahra almaghribia

Quels avantages pour les villes marocaines hôtes de la Coupe du monde 2030

Le plan du Maroc pour accueillir l’événement sportif mondial sera présenté du 3 au 5 février prochain lors d’une réunion à Barcelone, qui rassemblera des responsables et des partenaires internationaux pour discuter des détails de la stratégie pour les villes des pays hôtes de la Coupe du monde. L’accent sera mis sur l’examen des projets futurs liés au développement des infrastructures sportives et à l’amélioration des services publics dans les villes hôtes, ainsi que sur les impacts potentiels sur le tourisme et l’investissement. Compte tenu de l’histoire du Maroc en matière d’accueil d’événements sportifs majeurs, l’organisation de cette Coupe sera une opportunité exceptionnelle de montrer les capacités du pays au monde entier.