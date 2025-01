Marrakech-Safi: le concours architectural des futures gares de train lancé ; Retraite: le début de la réforme ; Deux tiers des chômeurs marocains sont sans diplômes ; Financement des partis politiques: vers plus de transparence ; Mission de prospection commerciale aux Pays-Bas ; Fraude des agréments de taxis: la DGSN veille au grain… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi:

Le Matin

Financement des partis politiques: comment le ministère de l’Intérieur entend renforcer la transparence des comptes

Pour renforcer la gestion comptable et financière des partis politiques, le ministère de l’Intérieur annonce un projet ambitieux visant à développer un système d’information commun pour exploiter le plan comptable des partis politiques. En s’appuyant sur les recommandations de la Cour des comptes, ce projet prévoit également l’élaboration d’un guide des procédures comptables pour accompagner les formations politiques dans une gestion plus transparente de leurs finances. Cette réforme, qui devrait être opérationnelle avant les prochaines échéances électorales, répond aux exigences croissantes de transparence et de crédibilité dans les comptes publics, un enjeu clé pour la bonne gouvernance démocratique.

LGV Kénitra-Marrakech: l’ONCF lance le concours architectural des futures gares de la région de Marrakech-Safi

L’Office national des chemins de fer a lancé le concours architectural pour la conception de la gare LGV de la nouvelle ville verte de Benguérir et des gares RER de la Ville verte, Sidi Bou Othmane, Sidi Ghanem et le Stade de Marrakech. Il s’agira de développer de nouvelles gares le long de la ligne Kénitra-Marrakech, équipées des dernières technologies pour améliorer la qualité du service et la fluidité des déplacements. Ces plateformes ferroviaires seront conçues pour répondre aux standards élevés de confort et d’efficacité, promet le spécialiste national du rail.

L’ADA mise sur les Pays-Bas pour booster les exportations des produits du terroir

L’Agence pour le développement agricole prépare une mission de prospection commerciale aux Pays-Bas, pour promouvoir les produits du terroir marocains. Cette initiative, comprenant des rencontres B2B, des outils promotionnels innovants et un suivi rigoureux des transactions, vise à ouvrir de nouveaux horizons à l’international aux coopératives locales. Avec des produits emblématiques comme l’huile d’argan et l’eau de rose, cette opération stratégique s’inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine agricole marocain sur un marché européen en pleine croissance.

L’Opinion

Création de branches associatives: l’appel du ministère de l’Intérieur à la stricte application de la loi

Le ministère de l’Intérieur s’efforce de lutter contre la prolifération des associations et de leurs branches affiliées, ainsi que contre les litiges juridiques qui en découlent. Dans une circulaire adressée aux walis des régions et aux gouverneurs des provinces, la tutelle a rappelé la procédure stricte à suivre par les responsables locaux dans le traitement des demandes relatives à la création ou au renouvellement de branches associatives dans leur ressort territorial. Ainsi, l’Intérieur a demandé aux responsables de s’assurer que toute déclaration de ce type soit dûment enregistrée par l’association mère auprès des autorités compétentes de sa zone géographique, avant même l’octroi d’un récépissé à ces nouvelles entités.

Al Ahdath almaghribia

Retraite: le début de la réforme

Après des années de retard dans les réformes, et après avoir adopté le projet de loi sur la grève, qui a déjà provoqué des remous, le gouvernement est passé à la vitesse supérieure pour réformer les régimes des retraites, annonçant une proposition de réformes au début de l’année. Intervenant à la Chambre des représentants, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a précisé que le gouvernement envisageait de faire une première présentation sur la réforme des régimes de retraite en janvier. Cette réforme est basée sur les principes convenus dans le cadre du dialogue social, notamment la création de deux pôles, public et privé, la définition des mécanismes de transition vers un nouveau système tout en préservant les droits et les acquis, ainsi que l’amélioration de la gouvernance, a-t-elle souligné.

Al Alam

Fraude des agréments: les propriétaires doivent fournir un certificat de vie, les contrevenants menacés de retrait

L’entrée dans la nouvelle année 2025 signifie pour plusieurs secteurs professionnels la mise en œuvre d’un ensemble de mesures légales réglementaires. Dans ce contexte, la DGSN a publié un communiqué indiquant l’obligation pour les exploitants d’agréments de taxis de première et deuxième catégories de fournir un certificat de vie récent du propriétaire de l’agrément, ou un document certifiant qu’il est toujours en vie. La DGSN a fixé au 31 janvier 2025 la date limite pour la mise en œuvre de cette mesure, en avertissant que tout retard au-delà de cette date entraînera le retrait de l’agrément à son titulaire. Cette décision vise à lutter contre la fraude, à empêcher l’exploitation des « agréments » par des parties illégales, à s’assurer que les agréments appartiennent toujours à leurs propriétaires légitimes et à réguler le secteur des transports et améliorer ses services.

Assahra almaghribia

Ministre de l’Economie et des Finances: 105 MMDH pour soutenir les matières essentielles

La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, a présenté à la Chambre des représentants le plan du gouvernement pour relever les défis de la pauvreté et de la vulnérabilité, ainsi que la plupart des mesures engagées par l’Etat pour alléger les souffrances des groupes affectés et renforcer la justice sociale. Pour endiguer les indicateurs croissants de pauvreté et de vulnérabilité, la ministre a passé en revue les mesures et les actions lancées par le gouvernement pour améliorer le pouvoir d’achat des citoyens et limiter les effets de l’inflation des prix, notant que « plus de 105 MMDH ont été alloués au soutien des produits de première nécessité, en plus de la subvention de la consommation d’électricité en faveur des ménages et de l’octroi d’une aide sociale directe aux groupes les plus démunis.

Annahar almaghribia

Les cotisations des Marocains aux régimes des retraites s’élèvent à 61,9 MMDHS

Les caisses de sécurité sociale souffrent d’une crise grave qui peut menacer leur viabilité financière, car elles sont confrontées au risque de faillite en raison de la persistance des années de déficits financiers. Dans son dernier rapport sur la stabilité financière, Bank Al Maghrib a mis en garde contre l’épuisement des réserves de ces caisses, ce qui menace les droits des assurés. En ce qui concerne la situation financière des régimes de retraite, le rapport de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance sociale (ACAPS) a révélé une disparité des indicateurs financiers entre les différentes caisses. Le total des cotisations collectées auprès des différents régimes des retraites s’est élevé à 61,9 MMDHS, alors que les dépenses et les pensions se sont élevées à 68,9 MMDHS, d’où un déficit technique de 7 MMDHS.

Les deux tiers des chômeurs marocains sont sans diplômes

Les deux tiers des chômeurs au Maroc sont des personnes qui n’ont pas de diplômes, soit environ 900.000 individus, selon un rapport officiel. La loi de finances pour 2025 a alloué 14 milliards de dirhams pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) afin d’augmenter l’emploi, en particulier dans les zones rurales. Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri a déclaré que le gouvernement cherche des solutions, notant l’importance de la contribution des communes et des régions. Les chiffres du chômage proviennent principalement du monde rural, d’où la nécessité d’adoption de mesures ciblant principalement les chômeurs dans ces zones, a-t-il souligné.

Al Haraka

Rabat: appel à davantage d’efforts pour protéger les enfants en situation de handicap

La présidente de la cellule régionale de prise en charge des femmes victimes de violence auprès de la Cour d’appel de Rabat, Lamia Ben Salama, a appelé à des efforts concertés et à davantage de coordination entre les acteurs concernés en vue de mettre en place des plans d’action communs visant la protection des enfants autistes et ceux en situation de handicap mental. Lors d’une réunion consacrée à l’examen du bilan des plaintes concernant les femmes et enfants victimes de violence, traitées par la cellule au titre de 2024, Mme Ben Salama a mis l’accent sur l’augmentation des plaintes et procès-verbaux relatifs aux violences sexuelles et physiques à l’encontre de cette catégorie.