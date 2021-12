Akhannouch et Benmoussa s’engagent à améliorer la qualité de l’éducation, Tourisme/indemnité Covid: les critères d’éligibilité revus, les élèves ne comprennent pas ce qu’on leur enseigne, Les guides touristiques de Tanger se mettent à l’hébreu, Renault inaugure une nouvelle succursale à l’Eco-cité Zenata, L’hypothèse de l’arrivée du variant « Omicron » au Maroc est possible… Voici les principaux titres développés par la presse nationale parue mercredi:

L’Economiste

Tourisme/indemnité Covid: des critères d’éligibilité dépassés

Après plus de 21 mois de quasi-inactivité des entreprises touristiques, les critères d’éligibilité à l’indemnité Covid-19 sont dépassés. Les opérateurs du tourisme s’attendent à ce que le gouvernement revoie du tout au tout les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire. Parmi les critères qui sont devenus obsolètes, figurent le maintien de 80% des employés, la baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50%, la période de référence, l’exclusion des nouvelles recrues.

Ecole: les élèves ne comprennent pas ce qu’on leur enseigne!

La majorité écrasante des élèves marocains ne comprend pas vraiment ce qu’ on lui enseigne. Que ce soit à la sortie du primaire ou du collège, très peu arrivent à maîtriser la totalité des Cours dispensés. Selon le Programme national des acquis des élèves (PNEA) 2019, que l’Instance nationale d’évaluation (INE) du Conseil supérieur de l’éducation a présenté mardi, quatre élèves sur dix de la 6e année du primaire ne disposent pas des acquis leur permettant de suivre les cours de français de leur niveau. A peine 12% ont réussi à assimiler la totalité du programme.

Aujourd’hui Le Maroc

«Dayem Morocco», la nouvelle vision du textile

Agilité, innovation, qualité et éco- responsabilité… Ce sont les quatre leviers de développement sur lesquels s’articule la nouvelle vision des textiliens. Une feuille de route qui sera déclinée à l’horizon 2035 enclenchant dans le secteur une transformation profonde de son amont. Les grandes lignes de ce dispositif, baptisé «Dayem», ont été dévoilées, mardi, par l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH) marquant ainsi une nouvelle étape dans le développement de la branche «textile et habillement». « Dayem est désormais notre fer de lance et notre vision à l’horizon 2035 », a affirmé la vice-président de l’Amith, Jalil Skalli, ajoutant qu’aujourd’hui l’AMITH va non seulement garantir le maintien de l’importance du « secteur dans l’économie marocaine mais également le révolutionner pour qu’il continue de répondre de manière rapide et compétitive aux donneurs d’ordre et marchés cibles ».

Les guides touristiques de Tanger se mettent à l’hébreu

Un programme de formation en langue hébraïque vient d’être lancé en faveur des guides de la ville de Tanger dans les locaux de l’Institut supérieur international de tourisme de Tanger (ISITT). Ce nouveau programme – qui est le fruit d’une convention liant le département du tourisme à travers la Direction des ressources et de la formation à l’ISITT, l’association Mimouna et la Direction de la réglementation et de développement de la qualité – a bénéficié dans son étape de démarrage à plus de 25 professionnels locaux.

Le Matin

Renault inaugure une nouvelle succursale à l’Eco-cité Zenata

Renault Commerce Maroc étoffe son réseau. Le Groupe a inauguré récemment un nouveau site dans l’Eco-cité Zenata dans la commune d’Aïn Harrouda. Avec un investissement de 30 millions de DH, la nouvelle infrastructure s’étale sur une superficie de 2.400 m² dont 500 m² sont dédiés au showroom des véhicules neufs. Les locaux destinés au service après-vente occupent près de 80% de la superficie totale du site. La nouvelle succursale couvre l’ensemble des activités commerciales et de services de Renault Commerce Maroc à savoir la vente de véhicules neufs des marques Dacia et Renault mais également les véhicules utilitaires. Les véhicules d’occasion y seront commercialisés à partir du 1er trimestre 2022.

L’Opinion

Oléiculture: vers une production record cette année

Les acteurs du secteur oléicole espéraient une production record pour l’année 2021. Les aléas climatiques ont toutefois imposé de revoir ces ambitions à la baisse. Malgré tout, la campagne actuelle affiche des résultats honorables avec près de 1.9 million de tonnes de production prévue, soit une augmentation de 20% par rapport à l’année dernière. La filière oléicole, qui joue un rôle socio-économique important au niveau national, capitalise actuellement sur les acquis qu’elle a pu constituer durant ces dernières années tout en continuant son élan vers une meilleure structuration et, surtout, vers une augmentation des rendements, des niveaux de qualité et des volumes destinés à l’export.

Rabat: les magistrats sensibilisés à la lutte contre le blanchiment de fonds

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire organise du 29 novembre au 1er décembre une session de formation consacrée au renforcement des capacités des magistrats en matière de lutte contre le blanchiment de fonds. Initiée en partenariat avec la présidence du Ministère public et en collaboration avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, cette formation est l’occasion d’actualiser et de consolider les connaissances des magistrats chargés des affaires de blanchiment d’argent , notamment dans les juridictions où cette spécialité a été introduite. Intervenant à l’ouverture de cette formation le premier président de la Cour de cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, a souligné que la culture de la lutte contre le blanchiment de fonds est instaurée au Maroc selon une approche participative et cumulative répondant aux exigences internationales, tout en prenant en compte les spécificités socio-économiques et juridiques du pays.

Libération

El Mustafa El Fahim: L’hypothèse de l’arrivée du variant « Omicron » au Maroc est possible

Le professeur El Mustafa El Fahim, responsable à la plateforme génomique fonctionnelle du Centre National de Recherche Scientifique à Rabat (CNRST), a déclaré que le variant « Omicron » présente des particularités rares, dont un grand nombre de mutations, un fait « vraiment inquiétant ». El Fahim, qui était l’invité de l’émission matinale de la Radio d’information marocaine « RIM Radio », a expliqué que « ce variant est préoccupant en raison de ses rares spécificités, notamment son nombre élevé de mutations, qui sont passées de 30 à 52 », notant que « ce nouveau variant est caractérisé par des mutations qui augmentent la vitesse de propagation du virus ce qui le rend résistant au système immunitaire acquis par les vaccins ».

Al Bayane

La FNM remet aux Archives du Maroc des documents à la FNM de Rabat

La Fondation Nationale des Musées (FNM) a remis, mardi, aux Archives du Maroc des documents d’archives du Musée de l’Histoire et des Civilisations de Rabat, lors d’une cérémonie organisée au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain. Il s’agit de plus de 50 ans de documents d’archives du Musée de l’Histoire et des Civilisations de Rabat, anciennement Service d’antiquité et d’archéologie créé sous le Maréchal Lyautey. S’exprimant lors de cette cérémonie, qui coïncide avec la célébration de la journée nationale des Archives (30 novembre), le président de la FNM, Mehdi Qotbi, a souligné la nécessité de préserver ces documents qui constitueront une référence pour les générations futures.

Retour sur la situation financière et les grands projets d’ADM

La société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a publié son rapport annuel au titre de 2020 où elle revient sur sa situation financière notamment le niveau d’endettement. Le rapport présente les grands projets de développement de la société. Courant l’année 2020, ADM a exécuté deux opérations de reprofilage de 7,3 Milliards de DH de dette concessionnelle et de 2 Milliards de DH de dette obligataire. Les efforts de restructuration de la dette ont concerné également le rééchelonnement de 263 millions de DH de la dette auprès du FADES. Cette ingénierie financière et les efforts de rationalisation des dépenses ont permis à ADM de faire face aux conséquences de la pandémie, sans avoir recours à des aides ou à des injections de capital de la part de l’Etat.

Al Massae

Akhannouch et Benmoussa s’engagent à améliorer la qualité de l’éducation

Le chef de gouvernement Aziz Akhannouch a défendu avec force les conditions imposées par Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des Sports, pour passer le concours d’accès au métier du professeur, saluant le travail qu’il accomplit et la démarche qu’il adopte pour mettre en œuvre une véritable réforme du système de l’éducation et de la formation. Il a par ailleurs affirmé que son gouvernement ne se contentera pas de gérer le fait accompli, mais s’efforcera plutôt de chercher des solutions.

Jouahri appelle à un encadrement juridique du système financier virtuel

Le wali de Bank Al Maghrib, Abdellatif Jouahri, a appelé à mettre en place un cadre juridique unifié pour le système financier virtuel, à inciter à l’utilisation des technologies modernes dans les enquêtes en raison des preuves tangibles qu’elles fournissent, en particulier l’empreinte numérique permanente, ainsi qu’à développer les capacités techniques des ressources humaines chargées d’enquêter sur les infractions. Intervenant lors d’une session de formation en faveur des magistrats sur la lutte contre le blanchiment d’argent, organisée par le ministère public en partenariat avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Jouahri a mis en garde contre les risques de l’utilisation des technologies modernes dans les délits de blanchiment d’argent, avertissant que l’intégration financière qui passe par le développement technologique a des effets contre-productifs en raison des organisations criminelles exploitant les canaux numériques.

Al Ittihad Al Ichtiraki

La dette intérieure du Trésor est d’environ 640 milliards DH

Selon un rapport mensuel établi par la Direction de la trésorerie générale du Royaume, l’encours de la dette intérieure actuelle du Maroc s’élève à 637,7 milliards de dirhams à fin octobre dernier, soit une augmentation de 5,5% par rapport à son niveau de fin décembre de l’année dernière. Le ministère de l’Économie et des Finances a attribué la hausse du niveau de la dette intérieure aux emprunts du Trésor sur le marché local pour des montants estimés à 32,4 milliards de dirhams résultant des levées brutes du Trésor qui se sont établies à 118,4 milliards de dirhams, et des remboursements qui se sont accrus à 86 milliards de dirhams. Les dépenses afférentes au service des dettes ont augmenté de 0,4% en octobre dernier, pour atteindre 26,8 milliards de dirhams en tant qu’intérêts au lieu des 26,6 milliards enregistrés à la même date l’année dernière.