Élections professionnelles: le raz-de-marée Rniste, Un plaidoyer pour ouvrir les salles de sport, Une reprise économique fragile se profile selon Jouahri, Le Maroc deuxième marché de microcrédit dans le monde arabe, Ryanair lance 10 nouvelles liaisons hivernales 2021/2022 au départ du Maroc…Voici les principaux titres développés par la presse nationale de mercredi:

L’Economiste

Élections professionnelles: le raz-de-marée Rniste

La bataille de la présidence des chambres de commerce, d’industrie et de services (CCIS) s’est jouée principalement entre le RNI et l’Istiqlal. Le parti de la colombe a ainsi dominé à Fès, Marrakech, Agadir, Draa-Tafilalet, l’Oriental et Béni Mellal. L’Istiqlal, pour sa part, a remporté la présidence des CCIS à Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Laâyoune-Sakia El Hamra. Les Chambres professionnelles prennent de plus en plus d’importance dans le paysage institutionnel des territoires au Maroc. Elles constituent en effet un interlocuteur institutionnel pour les pouvoirs publics en tout ce qui concerne les secteurs économiques qu’elles représentent.

Un plaidoyer pour ouvrir les salles de sport

La Fédération marocaine des professionnelles du sport vient de soumettre aux autorités un plaidoyer pour exhorter le gouvernement à revoir sa récente décision de fermer les salles de sport. Une requête pour laquelle elle bénéficie du soutien des professionnels du fitness et qui vise à rendre compte avant tout du caractère inutile d’une telle mesure. La demande, émise le 16 août, appelle les décideurs à rouvrir les salles de sport aussi rapidement que possible. Le président de cette Fédération estime que la décision de fermer les salles de sport « n’est en aucun cas justifiée », d’autant plus qu’“aucun cluster n’y a été enregistré ».

L’Opinion

Une reprise économique fragile se profile selon Jouahri

Contrairement à la situation épidémiologique qui enregistre une forte détérioration, la situation économique connaît une situation mitigée où certains secteurs connaissent une reprise, alors que d’autres continuent de subir les contrecoups de la pandémie. Selon les experts de Bank Al Maghrib, les données des comptes nationaux relatives au premier trimestre 2021 indiquent un accroissement en glissement annuel du PIB de 1% contre une baisse de 5,1% au quatrième trimestre.

Aujourd’hui le Maroc

Le Maroc deuxième marché de microcrédit dans le monde arabe

Les associations de microcrédit marocaines figurent parmi les plus dynamiques du monde arabe. Le Maroc se positionne en effet juste après l’Egypte en termes de portefeuille de crédits. A fin 2020, l’encours accordé au niveau national s’élève à 760 millions de dollars contre 1,23 milliard de dollars alloué en Egypte. C’est ce que l’on peut relever du rapport sur la stabilité financière du Fonds monétaire arabe. Cette publication trace une évolution positive du micro-crédit dans le monde arabe à fin 2020. Une performance qui traduit le rôle que revêt ce secteur dans le renforcement de l’inclusion financière.

Ryanair lance 10 nouvelles liaisons hivernales 2021/2022 au départ du Maroc

Les voyageurs peuvent désormais acheter leur billet sans frais de changement. «Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de 10 nouvelles liaisons pour ceux qui souhaitent profiter d’une escapade hivernale ensoleillée ou admirer la vue lors d’une escapade citadine en Espagne, en Italie ou en France», indique dans ce sens Jason McGuiness, directeur commercial de Ryanair. Pour célébrer ce lancement, la compagnie lance une vente de sièges à 219 dirhams pour des voyages jusqu’à fin mars 2022. Les nouvelles routes relient Agadir à Perpignan, Agadir à Pisa, Marrakech à Alicante, Oujda à Barcelone, Rabat à Barcelone, Fès à Bologne, Fès à Porto, Tétouan à Charleroi, Oujda à Séville et Séville à Tétouan.

Maroc Le Jour

Accidents de la circulation: 7 morts et 1.918 blessés en périmètre urbain la semaine dernière

Sept personnes ont été tuées et 1.918 autres blessées, dont 74 grièvement, dans 1.353 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 9 au 15 août 2021. Ces accidents sont principalement dus à l’inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l’excès de vitesse, à l’inadvertance des piétons, au changement de direction sans usage de signal, au non-respect de la distance de sécurité, au défaut de maîtrise des véhicules, au changement de direction non-autorisé, au non-respect du stop, au non-respect des feux de signalisation, à la circulation sur la voie gauche, aux dépassements défectueux, à la conduite sous l’emprise de l’alcool et à la circulation en sens interdit, a indiqué mardi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Al Alam

Les Etats-Unis d’Amérique « très reconnaissants » au rôle « utile » du Maroc en Libye

L’ambassadeur et émissaire spécial américain pour la Libye, Richard Norland, a affirmé, lundi à Rabat, que son pays est « très reconnaissant » au rôle « utile » que joue le Maroc pour soutenir le processus politique en Libye. « Le rôle que le Maroc joue dans la région pour soutenir le processus politique en Libye est très utile » et les Etats-Unis d’Amérique en sont « très reconnaissants », a-t-il déclaré à la presse à l’issue d’entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.