L’Economiste

Rebond des recettes de TVA

Première source de recettes du budget général, la TVA à l’intérieur et à l’importation est sur un taux de croissance à deux chiffres. La première renvoie à une reprise de la demande intérieure. La seconde tient surtout aux produits énergétiques dont le cours a augmenté à l’international. Mais si la TVA et l’IR s’en sortent, l’IS n’arrive pas encore à renouer avec des évolutions positives. Les recettes nettes de cet impôt, qui repasse en mode « proportionnel » dès l’année prochaine, ont reculé de 7,6% à fin novembre.

Voitures neuves: les stocks au point mort dans les concessions

La majorité des concessions et showrooms de vente de voitures neuves sont quasi vides. Les stocks ont fondu. C’est surtout le cas pour les modèles Premium et haut de gamme de l’import monté (CBU) devenus une denrée rare! Du coup, les délais de livraison se rallongent. Selon Adil Bennani, président de l’Association des importateurs de voitures neuves au Maroc (AIVAM), « la situation est insoutenable. Il y a zéro stock dans les entrepôts et les concessions. C’est une catastrophe! Pour les professionnels qui sont sur le marché depuis 35 voire 40 ans, ils n’ont jamais vécu cela ». Les ruptures de stocks devront se rallonger tout au long du premier semestre 2022, a-t-il ajouté.

Aujourd’hui Le Maroc

Le programme des vols spéciaux jusqu’au 31 décembre

Les frontières aériennes et maritimes resteront fermées jusqu’au 31 décembre à 23h59. Cela dit, plusieurs vols spéciaux ont été programmés pour le retour des Marocains bloqués à l’étranger. Royal Air Maroc a annoncé sur son compte Twitter que des vols spéciaux sont prévus du 14 au 31 décembre au départ du Maroc et à destination de la Belgique, Canada, Côte d’Ivoire, Espagne, France, Gabon, Italie et Sénégal. Royal Air Maroc a annoncé mardi la programmation d’un nouveau vol spécial (soumis à autorisation spéciale) au départ de la Turquie vers le Maroc pour le 16 décembre 2021. Pour sa part, Air Arabia avait annoncé sur Twitter qu’elle prolongeait également ses vols de rapatriement depuis le Maroc jusqu’au 31 décembre 2021.

ADM recommande à ses usagers de préparer à l’avance leurs déplacements

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l’autoroute Rabat-Fès que des travaux de grosses réparations sont en cours de réalisation sur la section courante et leur recommande de préparer à l’avance leurs déplacements et de respecter les consignes de sécurité. La circulation connaîtra ainsi des ralentissements localisés ou des basculements de la circulation vers l’autre sens de circulation sur le tronçon entre Tiflet et Sidi Allal El Bahraoui, où des travaux de renforcement de la chaussée autoroutière sont en cours dans le sens Fès vers Rabat avec basculement au point kilométrique PK23, a indiqué ADM dans un communiqué.

L’Opinion

CESE: « Au Maroc, plus de 60% de la population active exercent dans l’informel »

Arme à double tranchant est l’économie informelle. Si, d’un côté, elle crée un tas d’opportunités d’emploi permettant à des millions de Marocains d’échapper au chômage et de jouir d’une vie décente, de l’autre côté, ces pratiques non réglementées aggravent la précarité sur le marché du travail, engendrent une concurrence déloyale pour les entreprises organisées et portent préjudice à l’économie nationale. Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) œuvre à trouver l’équilibre entre le bâton et la carotte, et ce, en mettant en place des mécanismes efficaces et pratiques qui permettent un passage fluide de l’informel vers le formel, notamment en priorisant les mesures dédiées aux auto-entrepreneurs.

Santé publique: La couverture médicale au Maroc atteint 70%

Le taux de couverture médicale de base est passé de 16% en 2005 à 70,2% l’an dernier, soit 25,2 millions de bénéficiaires, dont 11,17 millions personnes assurées par l’AMO et 11 millions de bénéficiaires du Régime d’assistance médicale (RAMED), fait savoir l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM). La vision marocaine a pour objectif d’atteindre 100% de la population, en intégrant 11 millions d’indépendants et 11 millions de bénéficiaires actuels du RAMED qui basculeront vers l’AMO avant fin 2022. Publiées par l’Agence à l’occasion de la Journée mondiale de la couverture sanitaire universelle, ces statistiques ont mis en lumière l’évolution significative des outils d’encadrement et de maîtrise médicalisée des dépenses.

Libération

Alger « entièrement responsable » de la création et du maintien du conflit autour du Sahara marocain

L’Algérie est « entièrement responsable » de la création et du maintien du conflit régional artificiel créé autour du Sahara marocain, écrit le journal panaméen, « La Verdad Panamá ». Dans un article, la publication souligne que de nombreux experts internationaux ont insisté, le temps d’une rencontre virtuelle organisée récemment par la Coalition pour l’autonomie du Sahara (AUSACO), sur la responsabilité « entière et confirmée » de l’Algérie dans ce différend. Ils ont, par la même occasion, mis en avant la pertinence et la prééminence de la proposition marocaine d’autonomie comme « seule et unique » solution à ce conflit régional sous la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume.

Al Bayane

Service militaire: Lancement de l’opération de recensement au titre de l’année 2022

L’opération de recensement du service militaire au titre de l’année 2022 a été lancée lundi, au profit des jeunes âgés entre 19 et 25 ans à la date du 16 mai 2022 et qui remplissent les conditions légales requises pour l’exercice du service. Cette opération, qui se poursuivra jusqu’au 10 février 2022, intervient conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-major Général des Forces Armées Royales (FAR), concernant l’adoption des mesures nécessaires pour l’intégration de la prochaine promotion au service militaire, et dans le cadre de la préparation de l’opération de recensement en perspective de la sélection et l’intégration de la prochaine promotion.

La FNM et la CGEM veulent renforcer leur collaboration dans la culture.

Le Président de la Fondation Nationale des Musées (FNM), Mehdi Qotbi et le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, ont examiné, lundi à Rabat, les moyens à même de renforcer leur collaboration en vue de contribuer à la promotion du secteur des arts et de la culture. La culture est un levier majeur du développement, a indiqué Alj dans une déclaration à la chaîne M24, appelant à promouvoir son rayonnement, notamment dans la contexte de la pandémie de Covid-19 qui a eu des répercussions sur le secteur. Rappelant que la création de la FNM s’inscrit dans le cadre d’un chantier Royal structurant, Alj a souligné que la CGEM contribue activement à la promotion du secteur des arts et de la culture dans le Royaume à travers la fédération des industries culturelles et créatives.