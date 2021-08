Le comité scientifique marocain pense à la vaccination des enfants entre 12 et 17 ans, Opération Marhaba 202: Amara reçoit et traite les demandes de remboursement des MRE, Assurance: l’épargne et l’automobile dopent la croissance du marché à fin juin, La croissance de l’économie marocaine sera la plus rapide en Afrique en 2021…Voici les principaux titres développés par la presse nationale de mercredi :

Assahra Al Maghribia

Saïd Afif: le comité scientifique pense à la vaccination des enfants entre 12 et 17 ans

Le membre du Comité scientifique de la vaccination anti-Covid, Saïd Afif a déclaré au journal qu’à la demande du ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, le comité tiendra une réunion, avant la fin de cette semaine, pour étudier la possibilité de vacciner les jeunes âgés entre 12 et 17 ans contre la Covid-19. La vaccination de cette tranche d’âge a été soulevée alors qu’un enfant de 12 ans, infecté par le coronavirus, a été admis dans un état critique au service de réanimation du CHU IBN Tofaïl à Marrakech, a-t-il expliqué.

Le Matin

Assurance: l’épargne et l’automobile dopent la croissance du marché à fin juin

Le secteur de l’assurance poursuit sa croissance en 2021. À fin juin dernier, les primes globales enregistrées par les compagnies d’assurances et de réassurance sont montées de 12,4% à 28,5 milliards de DH. Cette performance est à attribuer essentiellement à l’assurance vie dont les primes se sont renforcées de 19,2% à 12,8 milliards de dirhams contre 7,4% à 15,7 milliards de dirhams pour l’activité Non-Vie. Pour la branche Vie, l’épargne affiche une croissance à deux chiffres (17,2%) à un peu plus de 10 milliards de dirhams.

Aujourd’hui Le Maroc

Opération Marhaba 2021: Amara reçoit et traite les demandes de remboursement des MRE

Le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau a indiqué, lundi, qu’il reçoit et traite les demandes de remboursement déposées par les Marocains résidant à l’étranger (MRE), sur la plateforme mise en place à cet effet, pendant l’opération Marhaba 2021.Cette initiative intervient en application aux Hautes Instructions Royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à faciliter le retour des Marocains résidant à l’étranger pendant l’opération Marhaba (du 15 juin au 30 septembre 2021), et dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de remboursement partiel des billets des traversées par voie maritime, indique le ministère dans un communiqué.

Une mission économique polonaise en septembre prochain au Maroc

Une mission économique polonaise se rendra en septembre prochain au Maroc «porte d’entrée de l’Afrique » et l’un de ses marchés les plus importants, écrit le journal polonais «innpoland». Dans un article consacré aux opportunités d’investissement au Maroc, le journal polonais relève que la mission économique qui sera organisée du 12 au 19 septembre dans le Royaume est le couronnement d’efforts de rapprochement et de prospection de la part des entrepreneurs polonais intéressés par une expansion sur le marché africain.

Al Ahdath Al Maghribia

2,87 MMDH, le coût total du programme d’aide aux veuves en situation de précarité

Le Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l’Égalité et de la Famille a indiqué que le coût total du programme d’aide directe aux veuves en situation de précarité prenant à charge leurs enfants orphelins, était estimé, au 02 juillet dernier, à 2 milliards 876 millions de dirhams, notant qu’entre 2017 et 2021, 114 851 veuves en ont bénéficié, soit l’équivalent de 195.000 orphelins. Selon les données présentées récemment par le ministère de la solidarité, 1204 établissements reçoivent un soutien financier annuel de 155 millions de dirhams.

Al Alam

Agadir: 1,5 MMDH pour l’aménagement de la future station d’Aghroud

L’aménagement de la future station d’Aghroud, située au nord de la ville d’Agadir, mobilisera un investissement global de 1,5 MMDH. Signée entre les différents partenaires, la convention relative à ce projet insiste sur la nécessité d’accélérer la mise en place des infrastructures de base à Aghroud pour offrir des terrains équipés au profit des investisseurs avec des conditions avantageuses. En vertu de cette convention, la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) consacre à ce projet 600 MDH entre 2021 et 2026, dont un montant de 150 MDH sera versé cette année.

La croissance de l’économie marocaine sera la plus rapide en Afrique en 2021

Le Maroc, « qui progresse à des pas de géant », figure en tête des cinq économies qui connaitront les taux de croissance les plus rapides en Afrique en 2021, a souligné lundi Global Data, une société internationale de conseil et d’analyse de données dans son dernier rapport. Global Data table sur une croissance de 5,19% pour le Royaume, soit le taux le plus élevé à l’échelle continentale en 2021.