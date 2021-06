Casablanca: la trémie Bd de la Résistance et Bd Mohammed VI en projet, Les prix du fer à béton et du bois menacent le logement social, Laftit ordonne la suspension des appels d’offres et des marchés jusqu’après les élections, Les concessionnaires automobiles demandent une exonération de l’IS, L’économie nationale perd 63 MMDH à cause de l’épidémie et de la sécheresse…Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi :

Aujourd’hui le Maroc

Casablanca: la trémie Bd de la Résistance et Bd Mohammed VI en projet

La métropole casablancaise est un chantier à ciel ouvert. Durant ces dernières années plusieurs projets de mobilité urbaine ont été lancés et d’autres sont en cours d’étude. Après la mise en service de la trémie de Ghandi en 2020, celle de Sidi Abderahmane en 2018, celle de Ain Sebaa vers route de Rabat la même année et l’aménagement du Nœud A du carrefour Azbane, d’autres projets démarreront bientôt. Dans cette perspective, Casa Transports planche actuellement sur la réalisation des travaux d’aménagement d’une trémie dénivelant le carrefour sis intersection Boulevard de la Résistance et Boulevard Mohammed VI et de mise à niveau de la trémie Hadj Omar Riffi et leur raccordement avec la trémie Dakar. Dans ce sens, Casa Transports vient de lancer l’appel d’offres pour l’exécution de la maîtrise d’œuvre visant la réalisation de ces travaux.

Al Alam

Les prix du fer à béton et du bois menacent le logement social

Les projets de logements économiques menacés d’arrêt à cause de la montée en flèche du fer à béton et du bois. Le secteur du bâtiment fait encore face à de nombreuses difficultés, l’empêchant d’atteindre ses objectifs fixés par l’État, notamment en matière de logement économique et d’habitat à faible valeur immobilière en raison de la hausse dramatique des prix de certains matériaux de base utilisés dans la construction, tels que le fer à béton et le bois. À cet égard, Ahmed Bouhmid, président de l’Union nationale des petits et moyens promoteurs immobiliers, a indiqué que les professionnels ont été choqués par la hausse des prix du fer à béton et du bois, qui ont atteint 9,50 D/kg et du bois (42,45 DH le mètre linéaire).

Al Massae

Laftit ordonne la suspension des appels d’offres et des marchés jusqu’après les élections

Le ministère de l’Intérieur a adressé des instructions aux walis, aux gouverneurs et aux responsables de l’administration territoriale prévoyant le report de tous les appels d’offres après les élections. Ces instructions interdisent également l’annonce de marchés relatifs à la vente des biens immeubles et collectifs. Le ministère a souligné la nécessité d’intervenir pour empêcher toute opération suspecte dans ce sens afin que ces marchés et ces cessions ne soient pas exploités politiquement à l’approche de la date des élections. Il a d’autre part appelé les représentants de l’administration territoriale à commencer les préparatifs des prochaines élections, et à mobiliser tous les moyens humains et logistiques pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions et permettent aux électeurs d’y participer.

Les concessionnaires automobiles demandent une exonération de l’IS

Les agents de location de voitures ont réclamé des exonérations fiscales et un report du paiement des intérêts d’impôt jusqu’à l’amélioration de leur situation économique et sociale, impactée par la pandémie de coronavirus. L’Association des Agences de Voyage Draa-Tafilalet a indiqué qu’en raison de la situation économique étouffante que traverse le secteur de la location de voitures au Maroc, les agences ont fermé lundi, alors qu’un sit-in régional de protestation sera observé le 10 juin, de 10h à midi, devant la Délégation de l’équipement et du transport. Ces agents ont appelé les autorités compétentes à intervenir en urgence pour trouver une solution efficace au problème de l’assurance et concevoir un produit d’assurance compatible avec les exigences des professionnels.

L’Economiste

Oriental: l’abricotier, une filière prometteuse

La filière de l’abricotier enregistre de meilleures performances au niveau de l’Oriental que sur le reste du territoire. La production ne cesse de s’améliorer et les superficies de s’élargir grâce à la dynamique impulsée par le plan agricole régional et l’introduction de nouvelles variétés. Trois objectifs ont été assignés à cette nouvelle dynamique: amélioration des rendements, renforcement de l’organisation et diversification de la production. Des actions appelées à fructifier davantage dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030. Aussi, la superficie plantée en abricots dans la région s’élève à 1.293 hectares avec une production qui gravite autour de 11.130 tonnes (pour la saison agricole 2019-2020), soit un rendement de 8,7 t/ha. En parallèle, la Direction régionale de l’Agriculture, compte généraliser la plantation des abricotiers sur l’ensemble des provinces de la région. Ce qui est indispensable pour une réelle valorisation de ce fruit.

Al Ittihad Al Ichtiraki

L’économie nationale perd 63 MMDH à cause de l’épidémie et de la sécheresse

La pandémie de coronavirus, qui a frappé l’économie nationale, conjuguée aux répercussions de la sécheresse, a fait baisser le Produit intérieur brut du pays de plus de 63 milliards de dirhams, passant de 1152 milliards de dirhams à 1089 milliards de dirhams, soit un taux de -6,3%. Les activités non agricoles ont affiché un recul de 5,8% et celles du secteur agricole une baisse de 8,6%.

Maroc le Jour

Limiter la fraude aux examens scolaires, très possible !

L’adoption d’une approche participative ayant une dimension éducative et proactive pourrait limiter la fraude aux examens scolaires, a estimé le directeur provincial du ministère de l’Education nationale dans la préfecture d’arrondissement Moulay Rachid (Casablanca), Tarik Arsalani. Chaque année, le ministère de l’Education nationale, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat et les directions provinciales mettent en œuvre une panoplie de mesures avec pour objectifs d’empêcher les élèves d’utiliser des pratiques interdites et d’éviter l’application des sanctions disciplinaires prévues par la loi à leur encontre, a indiqué Arsalani dans un entretien à la MAP.

Le Matin

ONU: l’ambassadeur Hilale élu à la présidence de la 1re Commission de l’Assemblée générale

L’ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès des Nations-Unies à New York, Omar Hilale, a été élu par acclamation, en tant que président de la Première Commission de la 76e session de l’Assemblée générale de l’ONU. C’est la première fois que le Maroc accède à la présidence de cette importante Commission en charge du désarmement et de la sécurité internationale. Le choix du Royaume, au nom du continent africain, illustre la reconnaissance onusienne unanime du rôle du Maroc en tant qu’acteur mobilisé, responsable et crédible dans les efforts de lutte contre la course aux armements tant nucléaire que classique, ainsi que pour son action en faveur de la paix, la sécurité et la stabilité, régionales et mondiales. Cette élection constitue, en outre, un témoignage éclatant de la pertinence des choix diplomatiques volontaristes, modérés et consensuels en matière de paix, de sécurité et de stabilité, opérés par le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Elle conforte, également, le positionnement du Maroc sur la scène internationale grâce à sa diplomatie multicausale.

L’Opinion

Oriental: la première association régionale des producteurs du Bio voit le jour

La première association régionale des producteurs du Bio de l’Oriental a vu le jour récemment, lors d’une réunion constitutive tenue au siège de la Chambre d’agriculture de Berkane. Cette réunion s’est déroulée en présence des représentants de la Direction régionale de l’Agriculture (DRA) de l’Oriental, de l’Office régional de mise en valeur agricole de la Moulouya (c) et de la Direction régionale du Conseil agricole, indique un communiqué de la DRA. Cette association a été créée dans le cadre de la restructuration et de l’organisation de la chaîne des produits agricoles biologiques dans la région de l’Oriental, à l’instar des initiatives similaires dans les autres régions.

Assahra Al Maghribia

La FNM reçoit une donation d’œuvres d’art à l’occasion de ses dix ans

La Fondation nationale des musées (FNM) a annoncé avoir reçu, à l’occasion des 10 ans de sa création, une « généreuse » donation composée d’une importante collection des grands noms de la peinture marocaine, offerte par le mécène El Khalil Belguench. Cette généreuse donation est « un gage de confiance » envers le travail accompli par la FNM qui ne cesse de multiplier les actions en faveur du rayonnement de la culture marocaine au niveau national et international, de même qu’elle illustre le rôle important des mécènes dans l’enrichissement des musées nationaux, indique un communiqué de la Fondation.