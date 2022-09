Légalisation des documents: une formalité coûteuse et inutile, Les fermetures d’entreprises en hausse, 20.000 vaches laitières importées, Tourisme médical: secteur à fort potentiel , les frais de scolarité entre 1000 et 7700 DH… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi:

L’Economiste

Légalisation des documents: une formalité coûteuse et inutile

L’obligation de légalisation des documents est considérée par les opérateurs économiques comme un boulet qui retarde l’investissement et génère un surcoût. Le président du Cercle des fiscalistes du Maroc, Mohamadi El Yacoubi recommande que « les documents émanant de conseils affiliés à des ordres professionnels tels que les experts-comptables et les comptables agréés, les avocats, les adouls, les ingénieurs géomètres, topographes, soit dispensés de cette formalité. En cas de falsification, le faussaire n’a qu’ à assumer ses responsabilités devant la justice ». Pour cela, il est suggéré d’instituer un système de dépôt de signature des praticiens considérés comme tiers de confiance auprès du tribunal compétent. Un dispositif qui permettra par la suite d’authentifier les documents qui émanent de leurs cabinets.

Les fermetures d’entreprises en hausse

Au premier semestre, 5.646 entreprises ont baissé le rideau. Un chiffre en progression de 10,3% par rapport au 1er semestre 2021. Le rythme s’est surtout accéléré au deuxième trimestre de l’année sous l’effet des répercussions de la guerre Ukraine-Russie. Dans cette conjoncture marquée par le manque de visibilité, la bonne nouvelle vient du rythme de progression des créations d’entreprises. Elle est plus forte que celle des défaillances. L’indicateur de renouvellement de l’écosystème, qui mesure les créations par rapport aux défaillances, est à 5,9. Autrement dit, contre une entreprise défaillante 6 se créent, selon l’étude Inforisk sur les défaillances au 1er semestre.

Une subvention pour l’importation de 20.000 vaches laitières

Les importations de vaches laitières sont éligibles à une subvention de l’Etat. Le barème vient d’être rendu public via un arrêté conjoint entre les ministres de l’Agriculture, de l’Intérieur et celui en charge du Budget. Une mesure qui rentre dans le cadre de la stratégie gouvernementale visant à intensifier l’élevage et la production agricole. Le montant de l’aide publique démarre à partir de 3.000 DH pour les trois premières bêtes importées et 2.500 DH par tête au-delà de dix. La subvention cible notamment les races frisonne holstein, holstein à robe pie-noire et à robe pie-rouge, normande, tarentaise… Le dispositif sera déployé au cours des deux prochaines années et ciblera l’importation de 20.000 vaches laitières.

L’Opinion

Tourisme médical: secteur à fort potentiel économique ou tout reste à faire

Le Maroc, à l’instar de pays précurseurs en matière de tourisme médical, entend développer ce créneau porteur et faire fructifier ses atouts climatiques et géographiques. Si le Royaume détient les infrastructures médicales nécessaires, elles ne sont pas encore homologuées afin d’attirer les touristes. Les experts prévoient une réussite inédite du secteur, qui pourrait augmenter sa part de contribution au PIB du tourisme national beaucoup plus que les 7% actuels. D’autant plus que cette catégorie de tourisme draine des voyageurs au long cours dont la durée de séjour peut atteindre plus de trois mois, surtout ceux provenant des pays nordiques, qui préfèrent une convalescence au soleil à la rigueur du froid hivernal.

Al Bayane

Les frais de scolarité entre 1000 et 7700 DH

La rentrée scolaire s’annonce d’une année à l’autre de plus en plus coûteuse pour la majorité des ménages marocains. L’enquête du HCP relative aux dépenses totales des ménages pour la scolarisation de leurs enfants indique que le niveau des dépenses passe de 1087 dirhams à 7726 dirhams entre le système d’enseignement public et celui du privé. Les dépenses liées à la scolarité varient selon la classe sociale. Ainsi, le coût est 14 fois plus élevé chez les familles les plus aisées pour passer de 506 à 7500 la personne. La répartition de ces dépenses selon le niveau de scolarité passe de 1823 dirhams pour le primaire, à 1994 dirhams pour le collège et 3412 dirhams pour le secondaire. Le supérieur coûte près de 4311 dirhams contre 2125 dirhams pour le préscolaire.

Maroc Le Jour

Le chiffre d’affaires de l’OCP en hausse de 72%

Le Groupe OCP a enregistré un chiffre d’affaires de près de 56,02 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin dernier, en hausse de 72% par rapport à la même période de 2021. Au second trimestre 2022, le chiffre d’affaires a atteint 30,69 MMDH, contre 18,19 MMDH au T2-2021, soit une hausse de 69%, annonce le leader mondial sur le marché des fertilisants dans un communiqué, expliquant cette performance par des conditions de marché solides, soutenant une nouvelle hausse des prix de vente.

Al Massae

Suicide d’un médecin au CHU Ibn Rochd: une enquête ouverte

Le ministère de la Santé a ouvert une enquête sur le dossier du suicide d’un médecin exerçant au CHU Ibn Roch. Cette affaire a alerté le ministre de la santé, après les appels lancés pour connaître les circonstances de ce drame. Dans une question écrite au ministre de la Santé, la Fédération de la gauche démocratique indiqué que le médecin résident, Yassine Rachid, est décédé dans des circonstances tragiques, qui suscitent beaucoup de doutes sur l’immense pression psychologique exercée sur lui en tant que médecin.

Football à Fès: plus de 30 supporters arrêtés pour violences

Grâce aux opérations menées par les services de sécurité de Fès , 32 personnes ont été interpellées, dont 11 mineurs, pour leur implication présumée dans des actes de violence survenus à l’occasion du match de football qui a opposé samedi soir le MAS de Fès au Moghreb de Tétouan. Les individus en question sont également soupçonnés de détention d’armes blanches, d’ébriété publique et manifeste ainsi que de jets de pierres ayant provoqué des dégâts matériels aux biens publics.