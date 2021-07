Le variant Delta en passe de devenir dominant au Maroc, port de Casablanca: la prise de rendez-vous en ligne désormais obligatoire,organisation judiciaire: la nouvelle loi relancée, L’UGTM rafle la mise dans le privé, pas d’appel d’offres pour les autobus de Marrakech… Voici les principaux titres développés par la presse nationale parue mardi:

Aujourd’hui le Maroc

Le variant Delta en passe de devenir dominant au Maroc

Le variant Delta en passe de devenir dominant au Maroc, selon le Pr Azeddine Ibrahimi. Le variant Delta deviendra dominant dans quelques semaines au Maroc. C’est ce qu’a indiqué le Pr Azeddine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et membre du Comité scientifique sur sa page Facebook. Cette situation était prévisible dans la mesure où le variant indien est 60% plus contagieux que le variant britannique qui est présent au Maroc depuis janvier 2020 et qui est actuellement le variant dominant. Cet expert a insisté sur l’accélération de la cadence de vaccination et le strict respect des gestes barrières par les citoyens pourront contrer la propagation de ce variant.

Le CRI-TTA : nouveau dispositif de gestion des requêtes et des réclamations en ligne

Le Centre régional d’investissement de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA) a mis en place, en partenariat avec l’Agence de développement du digital (ADD), un nouveau dispositif de gestion des requêtes et des réclamations en ligne. Cette plateforme, qui s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par le CRI pour l’amélioration des services fournis à ses usagers, est accessible depuis le 1er juillet, à travers le lien //requete.investangier.com//, indique un communiqué conjoint du CRI et de l’ADD.

L’Economiste

Port de Casablanca: rendez-vous en ligne obligatoire

La prise de rendez-vous pour l’enlèvement des conteneurs à l’import est devenue obligatoire depuis le 1er juillet. L’accès au port de Casablanca est désormais sur rendez-vous. Trois jours après l’implémentation de la plateforme PortNet, la programmation a déjà atteint 600 conteneurs par jour sur une moyenne de 1.000 à 1.500 quotidiennement auparavant. Outre la réduction des délais de livraison, la fluidification de la circulation dans le port, le nouveau dispositif permet aux opérateurs d’optimiser leur flotte et de réduire les risques de sinistralité.

Organisation judiciaire: la nouvelle loi relancée

Après plusieurs années en stand-by, le projet de loi portant réforme de l’organisation judiciaire sera finalement relancé. Ce texte sera examiné, puis voté, lors de la réunion de la Commission de la justice et de la législation, programmée aujourd’hui mardi. Les députés devront valider ce projet de loi, «après l’introduction des conséquences juridiques de la décision de la Cour constitutionnelle relative à ce texte, datant du 8 février 2019». Le chef du gouvernement avait saisi la Cour, en janvier de la même année, concernant l’inconstitutionnalité de certaines dispositions introduites par les députés lors de l’adoption de ce projet de loi, en juin 2016.

Maroc Le Jour

Éducation nationale: campagne autour de l’école marocaine

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a lancé, dimanche, une campagne de communication et de sensibilisation en faveur d’une mobilisation sociétale autour de l’école marocaine. Cette campagne, placée sous le signe « notre école, notre responsabilité à tous », intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de communication et de mobilisation autour de l’école marocaine, adoptée en juin 2021 avec comme objectif la réalisation du projet 17 visant à renforcer la mobilisation des divers acteurs et partenaires sur l’école marocaine, indique le ministère dans un communiqué.

Pas d’appel d’offres pour les autobus de Marrakech

L’ATU s’interroge sur les raisons pour lesquelles l’appel d’offres pour la gestion déléguée du transport urbain par autobus de Marrakech n’a pas été lancé. L’Association des Transporteurs urbains (ATU), qui regroupe la majorité des acteurs nationaux du transport urbains par autobus, s’interroge sur les raisons pour lesquelles l’appel d’offres pour la gestion déléguée du transport urbain par autobus de la ville de Marrakech n’a pas été lancé alors que le contrat est arrivé à échéance mercredi dernier (30 juin dernier). « L’ATU s’interroge sur la raison pour laquelle l’Autorité Délégante en charge du transport pour la ville de Marrakech n’a toujours pas lancé l’appel d’offres pour le renouvellement de l’opérateur en charge du transport par autobus, alors que le contrat du délégataire actuel est arrivé à échéance mercredi dernier (30 juin 2021) », a indiqué un communiqué de ladite Association.

L’Opinion

Elections professionnelles: L’UGTM rafle la mise dans le privé

L’UGTM devient ainsi le premier syndicat du secteur privé, avec une augmentation de plus de 158% de sièges engrangés par rapport à 2015. Une performance qui représente une victoire écrasante et historique pour l’UGTM aux élections des délégués des salariés et qui s’étend également au niveau de celles des représentants des fonctionnaires, qui se sont déroulées du 10 au 20 juin 2021. Ces résultats viennent ainsi récompenser les efforts du syndicat en termes de maillage territorial, comme le démontre la forte progression dans les Provinces du Sud ou encore la forte pénétration dans des départements ministériels où la centrale était presque absente, à l’image du ministère de la Jeunesse et des Sports dans lequel le syndicat est passé de 6 à 40 sièges.