A Casablanca, les travaux sur les busway avancent, les compagnies aériennes sont toujours intéressées par le Maroc et particulièrement Marrakech, nouveau débrayage du 12 au 16 octobre des enseignants contractuels et la signature d’une convention pour contribuer à l’amélioration de l’offre de santé … Voici les principaux titres développés par la presse nationale de mardi.

L’Economiste

Casablanca : les travaux sur le busway avancent

Les deux lignes en mode bus à haut niveau de service (BHNS ou busway) seront lancées dans quelques mois. Si tout va comme prévu, leur livraison est programmée dès la mi-2022. A ce jour, l’état d’avancement des travaux sur le terrain est de l’ordre de 83%. Les 2 lignes de busway seront donc mises en service avant les lignes 3 et 4 en mode tramway (2023). Le but étant au final d’avoir un réseau intégré composé du tramway/busway/bus. Un même ticket permettra à terme d’emprunter tous le mode de transport public de son choix. En effet, les stratégies de développement mises en place sont multimodales, favorisant à terme l’usage de plusieurs modes de transports à Casablanca. Elles sont également intermodales, pour encourager le passage d’un mode de transport à un autre, lors d’un même déplacement.

Aérien : la destination Maroc garde son attrait

De bonnes nouvelles au moment où les professionnels espèrent la levée des restrictions. Les compagnies aériennes sont toujours intéressées par le Maroc et particulièrement Marrakech. En plus des transporteurs habituels, des compagnies spécialisées dans le long courrier songent à remplacer ces vols par des dessertes au Maroc. La tendance post covid est aux voyages de proximité. L’ONMT et l’ONDA en sont conscients et préparent de leur côté une promotion offensive pour attirer le plus de compagnies et rattraper les pertes au niveau de l’aérien. Première à ouvrir le bal, la Turkish airlines. La compagnie continue son développement au Maroc en augmentant ses fréquences pour la route Marrakech- Istanbul. La compagnie irlandaise Ryanair aussi. Elle compte par ailleurs lancer trois nouvelles liaisons entre l’Espagne et le Maroc à partir de novembre prochain reliant l’aéroport de Barcelone-El Prat avec ceux de Rabat, Agadir et Oujda. Depuis le 15 juin dernier, en plus des compagnies marocaines Royal Air Maroc et Air Arabia Maroc, 43 compagnies aériennes internationales desservent le Maroc.

Aujourd’hui Le Maroc

Exit les régies autonomes, place aux sociétés régionales

Le compte à rebours commence pour les futures sociétés régionales d’eau et d’électricité. Les responsables multiplient les réunions, notamment avec les partenaires sociaux, pour préparer le terrain à la création de ces nouvelles entités. Les premières devraient voir le jour très bientôt dans trois mois. Pour aller plus vite, les autorités compétentes vont agir par étape. Autrement, quatre sociétés régionales devraient voir le jour dans des régions pilotes dans une première phase, notamment la région de Casablanca. Le hic, c’est que le cadre légal de ces entreprises n’a pas encore reçu le visa du Parlement qui ne démarre ses travaux que dans quelques jours. Ainsi, les textes en question risquent d’être parmi les textes prioritaires des prochaines semaines et surtout les toutes premières lois adoptées par les nouveaux parlementaires qui prennent leurs quartiers vendredi prochain.

Le Matin

L’Intérieur appelle les collectivités territoriales à activer les mécanismes de la démocratie participative

Le ministre de l’Intérieur vient d’adresser une circulaire aux walis, aux gouverneurs et aux présidents des collectivités territoriales au sujet de la consolidation des valeurs de la démocratie participative et de la participation citoyenne dans les collectivités territoriales. La circulaire définit le concept de la démocratie participative comme étant le mécanisme par lequel les citoyens et les associations participent à la prise de décision publique. C’est également un moyen pour renforcer la démocratie locale en complémentarité avec la démocratie représentative, afin d’assurer la participation des citoyens à la quête de solutions appropriées à leurs besoins fondamentaux et l’amélioration de la qualité et l’efficacité des services publics.

L’Opinion

Enseignants contractuels : nouveau débrayage en perspective

Dans un communiqué, la Coordination nationale des enseignants (CNPCC) annonce un nouveau débrayage du 12 au 16 octobre. Ainsi, les enseignants sous contrat des Académies régionales de l’éducation et de la formation Contractuels (AREF) comptent organiser une grève nationale en octobre avec un « retour sur la scène de la protestation les 10, 11 et 12 novembre, lit-on dans le communiqué. La Coordination nationale des des enseignants contractuels, dont la principale revendication est une intégration dans le statut de la Fonction publique, sollicite, par ailleurs, que le département de tutelle puisse engager un “dialogue sérieux”.

La Capitainerie du port de Casablanca certifié ISO 14001

Le port de commerce de Casablanca a obtenu la certification à la norme de management environnemental ISO 14001 (version 2015) pour les activités relatives au développement des infrastructures portuaires, accueil des navires et gestion de la sûreté, sécurité et environnement et au développement et régulation. Constituant un cadre définissant les règles d’intégration des préoccupations environnementales dans les activités portuaires, la norme ISO 14001 permet de maîtriser les impacts sur l’environnement maritime et portuaire et ainsi concilier les impératifs de fonctionnement du port et de respect de l’environnement, indique un communiqué de l’Agence nationale des ports (ANP).

Al Ahdath Al Maghribia

Accord pour développer les services médicaux

L’UMT et l’Association Nationale des Cliniques Privées ont signé une convention de partenariat qui contribuera à l’amélioration de l’offre de santé et permettra aux salariés en particulier, et aux citoyens en général, d’avoir un accès fluide aux services de santé. En vertu de cette convention, les cliniques privées s’engagent à fournir des soins de qualité aux salariés et aux employés dans le respect de la tarification nationale de référence. Les autres services non couverts par la tarification nationale feront l’objet d’annexes au présent accord. Dans le même cadre, les mutuelles gérées par les représentants de l’UMT sont tenues de respecter le droit des assurés de choisir le médecin traitant. L’accord prévoit également le remboursement par les mutuelles des frais médicaux dans des délais raisonnables, ainsi que la constitution d’une commission de suivi pour étudier les dossiers déposés.