Décarbonation: Rabat met le turbo ; Transferts de fonds: le Maroc parmi les leaders ; Barrages: le taux de remplissage dépasse les 28,47% ; Le Maroc renforce son autonomie énergétique ; Facultés de médecine: les étudiants dénoncent «des promesses non tenues» ; Chaos dans le secteur des taxis: Laftit prend des mesures rigoureuses… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mardi:

L’Opinion

Décarbonation: après la phase de sensibilisation, Rabat met le turbo

Face à l’urgence climatique, le Maroc se distingue par une stratégie ambitieuse de décarbonation, qui vise une réduction de 45,5% de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Ce plan s’articule autour de projets phares, tels que la production de 3 millions de tonnes d’hydrogène vert, dans le cadre de l’initiative «L’Offre Maroc», ainsi que l’adoption massive des technologies vertes et le recours accru aux énergies renouvelables, contribuant à diversifier le mix énergétique. En vue d’accélérer cette transition, le Royaume a scellé un partenariat avec l’Union Européenne, affirmant son leadership africain dans la lutte contre le changement climatique, tout en renforçant sa compétitivité économique et sa souveraineté énergétique.

Transferts de fonds: le Maroc parmi les leaders africains et mondiaux

En 2024, les transferts d’argent internationaux vers les pays à revenu faible et intermédiaire devraient atteindre un total impressionnant de 685 milliards de dollars, selon les dernières données de la Banque Mondiale. L’Afrique en représente une part considérable. Le Maroc figure parmi les bénéficiaires majeurs de ces flux financiers. Les estimations montrent par ailleurs que la communauté marocaine vivant à l’étranger transférera un total de 12 milliards de dollars, plaçant ainsi le Maroc à la troisième place en Afrique et à la quatorzième place au niveau mondial. Ces transferts d’argent, selon le rapport de l’institution de Bretton Woods, ont un impact direct et positif sur l’économie nationale.

Stress hydrique: le taux de remplissage des barrages dépasse les 28,47%

Le Maroc continue de subir les effets d’une crise hydrique prolongée. Selon les données actualisées au 29 décembre 2024, le taux de remplissage des barrages s’élève à 28,47 %, représentant un volume global de 4.794 millions de mètres cubes. Ce chiffre, bien qu’en hausse par rapport à la même période en 2023 où il atteignait 23,29 %, reste insuffisant pour répondre aux besoins croissants du pays. Les faibles précipitations enregistrées ces derniers mois compromettent les perspectives de la campagne agricole, avec des prévisions pessimistes concernant la production céréalière. La difficulté à atteindre les objectifs initiaux de 2,5 millions d’hectares de cultures automnales reflète une dépendance critique aux précipitations, alors que le stress hydrique limite l’irrigation et affecte la viabilité du couvert végétal, essentiel pour le cheptel.

Les Inspirations éco

Transition énergétique: le Maroc renforce son autonomie énergétique

Face aux dérèglements climatiques, la transition énergétique est devenue un impératif. Dans ce contexte, le Maroc, souvent cité en exemple parmi les nations émergentes, affiche des ambitions significatives visant à faire des énergies renouvelables le socle de son développement énergétique. Une stratégie qui soulève des questions sur les avancées concrètes réalisées et les défis à venir. A en croire les derniers chiffres de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE), le Maroc a enregistré en 2023 une production nationale d’électricité de 42,38 térawattheures (TWh), marquant une augmentation de 2,3% par rapport à une année auparavant. Une avancée qui traduit l’efficacité des politiques publiques visant à répondre à une demande croissante.

Le Matin

Attadamoune décroche 20 millions de DH auprès de BOA et BNP Paribas-BMCI

Attadamoune microfinance décroche deux nouveaux partenariats stratégiques avec Bank of Africa et BNP Paribas-BMCI, pour un financement global de 20 millions de dirhams. Ces accords visent à soutenir les activités génératrices de revenus et à renforcer l’autonomisation économique des micro-entrepreneurs, tout en consolidant le rôle de l’institution dans le développement durable et inclusif de l’économie marocaine.

Protection de l’environnement: l’État envisage la détermination du profil chimique national

Il était temps. Le département du Développement durable entend procéder à une actualisation du profil chimique national. Une étude sera ainsi lancée afin de recueillir les données nationales en termes d’utilisation, de production et d’importation des substances chimiques. L’actualisation de ce profil va permettre de présenter la situation actuelle en termes de gestion des substances chimiques, identifier les contraintes et les lacunes existantes et proposer les mesures adéquates en vue de promouvoir une gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques au niveau national.

Facultés de médecine: les étudiants dénoncent «des promesses non tenues»

Après des mois de grève et d’âpres négociations, les étudiants en médecine et le gouvernement étaient parvenus à un accord au forceps. Le protocole signé avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale devait enfin mettre fin à une crise sans précédent et permettre ainsi aux étudiants de regagner leurs amphis dans de meilleures conditions. Mais, alors que la reprise des cours et des stages semblait marquer un retour à la normale, des hics sont venus perturber cette paix chèrement acquise. Retards dans les paiements, stages non validés, promesses non tenues: les étudiants, qui avaient cru que le plus dur étaient derrière eux, réalisent à leurs dépens que le diable est dans les détails.

Al Ahdath almaghribia

Des mesures rigoureuses pour réduire le “chaos” dans le secteur des taxis

Face au “chaos” dans le secteur des taxis, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a adressé une nouvelle circulaire à l’attention des walis et des gouverneurs sur l’amélioration des services de taxi, leur demandant de prendre des mesures organisationnelles et administratives et d’exhorter les titulaires d’agréments à renouveler la flotte des taxis, à mettre en place des numéros de téléphone et des adresses électroniques pour recevoir les plaintes et à prendre des mesures répressives contre les contrevenants. Laftit a appelé à veiller à l’application stricte des directives, à la suite de certains comportements dangereux adoptés par des conducteurs imprudents qui dépassent les limites pour menacer la sécurité des citoyens et des usagers de la route.

Al Akhbar

Des opérations “fictives” épuisent les caisses d’assurance maladie

Des médecins du secteur privé ont tiré la sonnette d’alarme et mis en garde contre l’existence de «manipulations frauduleuses» cherchant à obtenir des remboursements de l’assurance maladie accordés par la CNSS, à travers l’organisation de campagnes médicales et d’interventions chirurgicales “fictives” ciblant un large pan de la population. Les répercussions de cette affaire ont atteint le Parlement à travers une question écrite adressée par Rachid Hammouni, président du groupe PPS à la Chambre des représentants, au ministre de la Santé et de la Protection sociale, dans laquelle il appelait à une intervention pour mettre fin aux pratiques qui ont entaché certaines campagnes médicales. Selon Hammouni, le ministère de la Santé devrait vérifier leur existence, notamment en ce qui concerne les campagnes médicales visant à l’ablation de la cataracte.

Al Alam

Grande appréhension de vivre une autre année de sécheresse

Plusieurs agriculteurs seraient tourmentés par l’inquiétude de vivre une autre année de sécheresse dans notre pays, où les pluies d’automne tardent à tomber. La hausse des températures a envenimé la situation, ce qui a eu un impact négatif sur le couvert végétal et les diverses cultures. Selon certains chiffres, les ressources hydriques ont considérablement diminué dans notre pays depuis 2018, atteignant 10 milliards et 801 millions m³ en 2018 et a considérablement diminué en 2022 à seulement environ 2 milliards, tandis qu’en 2023, son volume était d’environ 3,9 milliards m³, puis 3,37 milliards m³ cette année.