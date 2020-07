La revue de presse de ce mardi 28 juillet

Aujourd’hui le Maroc

L’Intérieur veut accélérer la généralisation de «Rokhas.ma»

• Le ministère de l’intérieur incite les walis de régions et gouverneurs de préfectures d’arrondissements à accélérer la généralisation de la plateforme «Rokhas.ma» au niveau de leurs territoires. Dans une récente circulaire signée par Khalid Safir, wali directeur général des collectivités locales, ces derniers sont invités à prendre «toutes les mesures nécessaires à son adoption en tant que canal obligatoire et unique de réception, instruction et délivrance des autorisations de nature urbanistique et/ou économique». Elle explique les modalités de pilotage de la généralisation de la plateforme et le processus de suivi du respect des délais.

L’Opinion

Les chances de gagner le procès contre Amnesty International sont très prometteuses

• Le rapport publié par Amnesty International comporte plusieurs propos diffamatoires qui peuvent donner lieu à une action en réparation civile devant les juridictions du Royaume-Uni, affirme l’avocat Mourad El Ajouti, expliquant que le Parlement Britannique a adopté une nouvelle loi sur la diffamation en 2013. Selon la loi entrée en vigueur le le janvier 2014, l’infraction est caractérisée lorsqu’il est établi que les propos en question constituent une fausse déclaration, qu’ils identifient ou font référence au demandeur et qu’ils ont été publiés, précise-t-il dans un entretien, notant que si le rapport affirme que « Pegasus » est commercialisé par le Groupe Israélien NSO Group, il n’apporte aucune preuve formelle de l’utilisation de ce logiciel par les autorités marocaines pour espionner le téléphone du journaliste.

Al Bayane

Un Marocain sur quatre a vécu des conflits avec les personnes confinées avec lui

• Un marocain sur quatre (25,4%) a vécu des situations de conflit avec les personnes avec qui il s’est confiné (28% parmi les femmes et 22% parmi les hommes), selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Une proportion de 34% d’entre eux ont eu des conflits avec le conjoint (33% parmi les femmes et 35% chez les hommes), 60% avec un membre du ménage autre que le conjoint (56% parmi les femmes et 54% chez les hommes) et 6% avec le conjoint et un autre membre du ménage (11% parmi les femmes et 0,2% chez les hommes), précise le HCP dans une note sur les rapports sociaux dans le contexte de la pandémie du covid-19 – 2ème panel de l’impact du coronavirus sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages.

Maroc-Afrique du Sud: “Il faut travailler ensemble pour relever les défis africains”

•. Le Maroc et l’Afrique du Sud sont appelés à travailler ensemble et agir de concert pour relever les défis de l’Afrique, a indiqué l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani. Le diplomate, qui était l’invité dimanche de l’émission « politiki » de la chaîne de télévision sud-africaine « Galaxy TV », a exprimé la détermination du Maroc de construire des relations de coopération et de solidarité avec l’Afrique du Sud, soulignant que les deux pays sont appelés à travailler ensemble construire une Afrique prospère, stable et audacieuse. Rappelant, dans ce contexte, le séjour au Maroc de l’ancien président sud-africain, Nelson Mandela au Maroc, au début des années 1960, l’ambassadeur a souligné que les deux pays ont partagé les mêmes ambitions légitimes de liberté et de justice pour s’émanciper du colonialisme et de l’apartheid.

Libération

La crainte d’une deuxième vague psychiatrique

•. Pour les professionnels de la santé mentale, la vague psychiatrique liée au Covid 19 n’est pas aussi incertaine que celle épidémiologique. En effet, le secteur psychiatrique prévoit une augmentation des troubles mentaux « et notamment les états de stress post traumatique (ESPT) », corrobore le docteur Imane Rouhli, psychiatre et psychothérapeute. Mais si l’augmentation des ESPT est une certitude, elle n’est pas forcément pour tout de suite. Il est entendu qu’en psychiatrie les effets ne dessinent pas une courbe en cloche comme dans les pandémies. Les conséquences se manifestent à moyen terme. Dans le cas des états de stress post traumatique (ESPT), la fin de la saison estivale a de fortes chances de coïncider avec leur recrudescence.

La RAM renforce de nouveau son programme de vols domestiques

• La compagnie nationale aérienne Royal Air Maroc (RAM) a annoncé le renforcement, à partir de dimanche, de son programme de vols domestiques avec notamment le rétablissement de la ligne Casablanca-Nador à raison de deux fréquences par semaine et de dix par semaine sur la ligne Casablanca-Dakhla, avec un réseau domestique totalisant désormais 13 liaisons et 56 fréquences par semaine. La RAM, qui continue à renforcer progressivement son programme de vols domestiques repris depuis le 25 juin dernier, rétablira dès dimanche la ligne Casablanca-Nador à raison de deux fréquences par semaine (jeudi et dimanche) et augmentera le nombre de fréquences sur quatre lignes, a indiqué une source de la compagnie.

Al Yaoum Al Maghribi

Quand Laâyoune se découvre une vocation diplomatique !

• Laâyoune est l’une des villes les plus dynamiques du Maroc avec un taux de croissance moyen de 12,5% sur la dernière décennie et un réseau d’infrastructures modernes à faire pâlir d’envie bien des cités aux gros budgets. Mais Laâyoune ce n’est pas seulement ce centre urbain prospère au milieu du désert. C’est la ville qui a été projetée sous les feux de l’actualité ces derniers mois après la décision de plusieurs pays d’y ouvrir des représentations diplomatiques. C’est la Côte d’Ivoire qui avait ouvert le bal en juin 2019 en faisant le choix judicieux et souverain d’inaugurer un consulat honoraire à Laâyoune, avant de le hisser quelques mois plus tard au statut de consulat général pour être tout près de l’important contingent de ses ressortissants vivant actuellement dans les villes du Sahara marocain.

Al Alam

Approvisionnement économique de l’Europe: le Maroc meilleure alternative

•. Grâce à ses atouts, à sa position géographique et à ses structures industrielle performantes, le Maroc offre à l’Union européenne la meilleure alternative en termes d’approvisionnement de ses marchés et de maintien des flux commerciaux, même en période de grande crise mondiale, selon une analyse publiée sur un site d’information international appartenant au groupe de presse Il Giornal. Sous le titre « L’Europe se tourne vers le Maroc », « Inside Over » met en avant les attraits et les avantages pour l’Europe d’une coopération économique plus étroite avec le Royaume, qui a le potentiel de permettre au Vieux Continent de réduire sa dépendance vis-à-vis d’autres marchés internationaux.