Dakhla invitée d’honneur à Tel-Aviv, la FAO et le Maroc signent un accord de coopération, les travaux de la zone industrielle de M’diq-Fnideq/ZI en bonne voie, les infirmiers et techniciens de la Santé en grève les 29 et 30 avril… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de mardi :

Le Matin

Publication au BO d’un décret se rapportant à la sécurité nucléaire et radiologique

• Le cadre réglementaire marocain relatif à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques vient d’être renforcé par la publication au Bulletin Officiel du décret N° 2-20-131 relatif aux autorisations et aux déclarations des activités, installations et sources de rayonnements ionisants y associées relevant de la catégorie II pris en application de la loi N° 142-12. Le texte, élaboré par l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) dans le cadre des travaux du Comité de mise à niveau du cadre réglementaire de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (CCR), fixe les modalités d’octroi, de modification et de renouvellement de l’autorisation des activités, installations et sources de rayonnements ionisants relevant des classes I, II, III et IV.

L’Economiste

M’diq-Fnideq/ZI : les travaux vont bon train

•. Les travaux pour la relance économique de la province de M’diq- Fnideq se poursuivent. La nouvelle Zone d’activité économique de Fnideq (ZAEF), le nerf central du futur dispositif économique, est en train de se mettre en place. Ses travaux se déroulent conformément au planning initial, selon une note de l’Agence de promotion des provinces du nord, (APDN). La première partie des travaux, qui concernent une superficie de 10 ha, porte sur le terrassement, la voirie, l’assainissement, l’éclairage public et l’électricité. La progression affiche actuellement un taux d’avancement de 50% et les premiers entrepôts seront prêts avant la fin de l’été 2021. Le projet est supervisé par l’APDN et l’Agence spéciale Tanger Méditerranée (TMSA), il mobilisera un budget de 200 millions de DH et comptera avec 33 entrepôts de 365 à 1.000 m2, modulables en fonction des besoins des investisseurs.

Abondance de l’approvisionnement en produits de large consommation avec des prix stables

•. Le constat est dressé par la Commission interministérielle en charge du suivi de la situation du marché. Celle-ci rassure «qu’aucune anomalie particulière n’a été relevée durant les 8 premiers jours du mois de Ramadan». Pour ce qui est des prix pratiqués, ils sont généralement stables, certains produits ont même enregistré des baisses par rapport à la même période du mois de Ramadan de l’année précédente. C’est le cas des légumineuses et des viandes rouges. Il a été remarqué également de légères hausses des prix de certains produits alimentaires comme la tomate et les viandes blanches, est-il précisé.

Aujourd’hui le Maroc

Dakhla invitée d’honneur à Tel-Aviv

• La ville de Dakhla, le joyau du Sahara marocain, sera l’invitée d’honneur de la première édition du Forum économique Maroc-Israël qui se tiendra à Tel-Aviv du 13 au 15 juillet prochain avec un espace d’exposition qui s’étend sur 2.100 m2. L’organisation du Forum économique Maroc-Israël a pour but de faire connaître les atouts économiques dont regorge le Royaume et sera une occasion de rencontres et d’échanges entre les opérateurs économiques issus des deux pays avec notamment un focus sur les secteurs du tourisme et de la restauration à travers la participation d’investisseurs des deux côtés dans l’optique de tisser des partenariats gagnants-gagnants. Et réunira l’ensemble des acteurs clés du développement du Maroc dans les domaines de l’agroalimentaire, du tourisme, de l’industrie, de l’artisanat, des produits du terroir, de l’immobilier et de l’habitat, de la finance et des services, afin de contribuer à l’essor de ces secteurs à très fort potentiel pour l’économie marocaine.

La FAO et le Maroc signent un accord de coopération

•. La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) relevant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agri-culture (FAO) a signé un accord de coopération avec l’Institut national de recherche halieutique (INRH) et l’Université Mohammed 1er afin d’encourager la formation et la recherche dans le domaine de la pêche et des sciences de la mer au sein de la région méditerranéenne. Selon un communiqué de la CGPM, cet accord signé à l’occasion de la journée internationale de la Terre, permettra à chaque entité de déployer une approche et des compétences qui lui sont propres: l’Université Mohammed 1er contribuera aux formations techniques, l’INRH renforcera les capacités de recherche et la CGPM apportera son expertise tout en participant à la diffusion des résultats au niveau régional.

Al Massae

Infirmiers et techniciens de la Santé en grève les 29 et 30 avril

• Le mouvement des infirmiers et des techniciens de la Santé devrait observer les 29 et 30 courant une grève nationale de 48 heures dans tous les services hospitaliers, à l’exception des services d’urgence et de réanimation. Il a déjà annoncé une autre grève nationale les 25 et 26 mai prochains, accompagnée de sit-in lors de la première journée de la grève. Dans un communiqué, le Conseil national de ce mouvement a fait part de son rejet total de la législation et de la réglementation adoptées au sujet des professions d’infirmier et de technicien de santé en l’absence d’une approche participative, réaffirmant son attachement constant aux revendications de ces catégories.

Assahra Al Maghribia

1.530.000 interpellations pendant le couvre-feu du 25 juillet 2020 au 22 avril 2021

•. Plus d’un million et 530 mille personnes ont été interpellées entre le 25 juillet 2020 et le 22 avril 2021 pour violations des mesures préventives prises pour lutter contre la propagation de la Covid-19, a indiqué le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb. Répondant à deux questions centrales à la Chambre des représentants, posées par les groupes de la majorité et de l’opposition sur « les répercussions du couvre-feu nocturne durant le mois du Ramadan » et sur « les mesures et dispositifs accompagnant l’interdiction des déplacements nocturnes tout au long du mois sacré », Boutayeb a indiqué « que les services de sûreté et les autorités locales ont interpellé, du 25 juillet 2020 au 22 courant, plus d’un million et 530 mille personnes, soit une moyenne de plus de 5.700 interpellations/jour ».

Les adouls reçoivent les premières attestations pour bénéficier des indemnités de l’AMO

•. Plusieurs adouls ont reçu lundi les premières attestations pour bénéficier des indemnités du régime de la protection sociale pour les catégories des professionnels et travailleurs indépendants et personnes non-salariées qui exercent une activité libérale. La remise de ces attestations, qui a eu lieu au cours d’une cérémonie présidée par le chef de gouvernement Saad Dine El Otmani, marque ainsi la mise en œuvre effective du chantier de la généralisation de la protection sociale. Cette cérémonie s’inscrit dans le contexte d’une transformation majeure entérinée par le discours royal du Trône en juillet 2020, puis du discours royal prononcé le 9 octobre 2020 à l’occasion de l’ouverture de la première session de la cinquième année législative de la dixième législature, a indiqué El Otmani, qui qualifie ces chantiers de projet sans précédent et de révolution sociale qui protégerait les catégories socialement vulnérables et améliorerait leurs conditions de manière à leur garantir une vie décente dans le cadre de la justice sociale et territoriale.