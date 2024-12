LF 2025: des mesures fiscales pour alléger la pression sur les contribuables ; Le PPS fustige l’inefficacité des politiques publiques du gouvernement ; Le Maroc, élu président du Comité Africain de Normalisation ; Économie circulaire ; Un laboratoire se prépare à éradiquer l’épilepsie ; Généralisation de la retraite en 2025 ; Une nouvelle grève perturbe les hôpitaux pendant trois jours… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mardi :

Le Matin

LF 2025: des mesures fiscales pour alléger la pression sur les contribuables

L’Exécutif poursuit la mise en œuvre de la réforme fiscale instaurée par la loi- cadre 69-19 qui a tracé la feuille de route de la politique fiscale de l’État. Après la réforme de l’impôt sur les sociétés en 2023 et de la taxe sur la valeur ajoutée en 2024, le Budget de 2025 introduit la réforme de l’impôt sur le revenu. Son objectif, opérer un allègement de la pression fiscale sur les contribuables concernés et améliorer les revenus des salariés et des retraités. En plus de la réforme de l’IR, qui constitue donc l’aménagement fiscal phare, la Loi de finances pour 2025 prévoit également d’autres mesures fiscales touchant divers secteurs.

Observatoire marocain de la TPME : les principales conclusions du dernier Rapport annuel

Le dernier Rapport annuel de l’Observatoire marocain de la TPME au titre des années 2022 et 2023 dresse un tableau contrasté du tissu entrepreneurial marocain. Si les créations d’entreprises et l’accès au financement montrent des signes de reprise, les dissolutions atteignent des niveaux élevés et les disparités régionales et sectorielles persistent. L’entrepreneuriat féminin, bien que légèrement en hausse, reste sous-représenté, tandis que Casablanca-Settat confirme sa position dominante dans l’économie nationale. Entre avancées et défis, les données révèlent une reprise économique encore inégale.

Visite de travail à Paris d’une délégation judiciaire marocaine de haut niveau

Une délégation marocaine de la présidence du ministère public a effectué une visite de travail à Paris, dans le cadre du renforcement de la coopération et du partenariat dans le domaine de la justice entre le Maroc et la France. Cette visite avait pour objectif d’échanger les expertises et les expériences entre les deux pays dans les domaines liés à la lutte antiterroriste, la gestion des risques du terrorisme et la prise en charge des personnes extrémistes en vue de leur réinsertion pendant et après la période d’incarcération. La délégation judiciaire marocaine était composée de responsables de la présidence du ministère public, de procureurs généraux près les Cours d’appel de Rabat et Fès, ainsi que des juges de liaison auprès des ambassades des deux pays à Rabat et Paris.

Le PPS fustige l’inefficacité des politiques publiques du gouvernement

Face à un contexte économique et social de plus en plus tendu, le PPS, l’un des quatre partis de l’opposition, est monté au créneau dimanche dernier pour dénoncer ce qu’il perçoit comme une incapacité du gouvernement à répondre aux attentes des citoyens. Entre hausse vertigineuse des prix, chômage galopant et gestion contestée des aides sociales, le secrétaire général, Nabil Benabdallah, a livré, lors de la présentation du rapport du bureau politique, à l’occasion de la cinquième session du comité central du parti, un diagnostic sévère de l’action gouvernementale, pointant notamment des choix politiques jugés inefficaces.

L’Opinion

Régionalisation: Cap sur une gestion concertée de l’eau

La deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée, qui s’est déroulée à Tanger du 20 au 21 décembre, a porté une attention particulière aux mécanismes de gestion des ressources hydriques. Des réflexions ont été menées, des objectifs ont été fixés et des conventions ont été signées en vue de gérer de manière optimale la crise hydrique que vit le Royaume. Désormais, le cap est de renforcer le cadre participatif entre le gouvernement et les régions dans la mise en œuvre des politiques de l’Etat et des programmes nationaux en la matière. Une initiative qui vient consolider les acquis de la politique nationale, dont les résultats se ressentent d’ores et déjà sur les réserves hydriques du Royaume.

Compétitivité durable: le Maroc, leader maghrébin… mais des défis persistent

En tête du Maghreb en compétitivité durable selon le rapport 2024 de SolAbility, le Maroc fait toujours face à quelques défis structurels qui freinent son élan. Classé à la 104ème place mondiale, le Royaume souffre des pressions sur ses ressources naturelles et de la persistance des inégalités sociales, qui affectent grandement ses indicateurs. Et si le Royaume vise une transition énergétique exemplaire, avec des initiatives ambitieuses, à l’instar de «L’Offre Maroc» pour l’hydrogène vert ou encore sa politique innovante des ressources hydriques, l’investissement dans le capital humain reste de mise pour se hisser au rang des leaders mondiaux en compétitivité durable.

Le Maroc, élu président du Comité Africain de Normalisation

Leader incontesté en matière de réglementation, le Royaume a été élu à l’unanimité pour présider le nouveau Comité Africain de Normalisation sur le cannabis et ses produits dérivés. Le Maroc a marqué une étape importante dans la gouvernance continentale en devenant le premier président du Comité Africain de Normalisation sur le cannabis et les produits connexes. Cette présidence, confiée à l’Agence Nationale de Réglementation des Activités relatives au Cannabis (ANRAC), et son secrétariat, pris en charge par l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR), illustrent le rôle central du Royaume dans la régulation et la valorisation du cannabis en Afrique. Cette nomination reflète aussi la reconnaissance par les membres de l’Organisation africaine de normalisation des efforts du Maroc pour structurer ce secteur stratégique.

Al Bayane

2è Salon International du Livre Enfant et Jeunesse: 340 exposants et plus de 101.000 visiteurs

La 2ème édition du Salon International du Livre Enfant et Jeunesse (SILEJ), qui s’est clôturée dimanche, a connu la participation de 340 exposants directs et indirects issus de 29 pays, et l’affluence de plus de 101.000 visiteurs. Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce Salon a été l’occasion de présenter un fonds documentaire de plus de 40.000 titres pour un total dépassant les 150.000 exemplaires, indique un communiqué du ministère, précisant que la Wallonie-Bruxelles a été l’invitée d’honneur de cette édition.

Libération

Économie circulaire: les Marocains soutiennent la lutte contre les déchets plastiques

Les Marocains soutiennent la lutte contre les déchets plastiques, selon les résultats d’un sondage réalisé pour évaluer les attitudes et les comportements de la population envers les déchets et l’économie circulaire et identifier des leviers potentiels pour changer les comportements. Cette enquête, réalisée dans le cadre du projet « SWITCH to Circular Economy Value Chains », cofinancé par l’Union européenne (UE) et le gouvernement finlandais, a été menée auprès de 1.013 citoyennes et citoyens du Maroc, tous âges, genres et niveaux d’éducation confondus, dans six régions (Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat et Tanger), en zones urbaines et rurales. Elle offre un aperçu du degré de sensibilisation environnementale des citoyennes et citoyens marocains interrogés.

Al Akhbar

La Chambre des représentants se réunit pour voter le projet de loi organique fixant les modalités de l’exercice du droit de grève

Aujourd’hui, mardi, la Chambre des représentants tiendra une séance législative qui sera consacrée à voter le projet de loi organique fixant les modalités de l’exercice du droit de grève, après que le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a réussi à le faire passer au sein de la Commission des secteurs sociaux dans une atmosphère de compromis entre le gouvernement, la majorité et l’opposition. Le ministre a indiqué que le projet de loi approuvé par la Commission, a subi une restructuration complète et des amendements fondamentaux, dont beaucoup ont été approuvés à l’unanimité, ajoutant qu’un grand nombre d’articles importants ont été amendés, à savoir le retrait de l’interdiction de la grève pour des raisons politiques, les grèves de solidarité et les grèves en alternance.

Al Alam

Un laboratoire se prépare à éradiquer l’épilepsie avec un médicament qui coûte la moitié de son prix en Europe

Un laboratoire pharmaceutique s’apprête à lancer le premier médicament pour traiter l’épilepsie. Il s’agit d’un médicament générique extrait du cannabis thérapeutique et premier médicament à s’appuyer sur cette plante, considérée pendant de nombreuses années comme une question gênante pour ses agriculteurs. Des sources fiables ont indiqué que ce nouveau produit vise à traiter l’épilepsie réfractaire et sera commercialisé en pharmacie au cours du premier semestre 2025. À l’heure actuelle, ni le nom ni le prix de vente n’ont été déterminés par la Direction du Médicament et de la Pharmacie, expliquant que le prix de vente sera précisé par les responsables du fabricant et sera 50 % moins cher que son prix en Europe, où le produit est vendu à 1 500 euros par paquet.

Al Ahdath almaghribia

Le gouvernement s’engage à généraliser la retraite en 2025

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, s’est engagée à généraliser la retraite aux groupes non bénéficiaires en 2025 et à achever les chantiers de réforme avant la fin du mandat actuel, accusant les gouvernements précédents de « ne pas avoir mis en œuvre une refonte du système de retraite ». Dans une réponse écrite à la question du député du groupe MP, Driss Sentissi, Fettah a estimé que « les chantiers destinés à la réforme des retraites ne sont pas techniques», mais essentiels et importants pour les citoyens.

Al Massae

Une nouvelle grève perturbe les hôpitaux du Royaume pendant trois jours

Les hôpitaux du Royaume connaissent une nouvelle escalade cette semaine, après que le Syndicat indépendant des médecins du secteur public a annoncé une grève nationale de mardi à jeudi. La grève touchera tous les établissements de santé, à l’exception des services d’urgences et de réanimation. Le Syndicat a souligné que les causes de la crispation « existent toujours », notant à cet égard qu’aucun contact avec eux n’a été établi par le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Du 30 décembre au 5 janvier, les médecins du secteur public entendent s’engager également dans « une semaine de colère », qui comprendra notamment des manifestations provinciales et régionales.