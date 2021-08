Masques de protection: la norme perdue de vue, Impôts: les restaurateurs réclament un moratoire,Ibrahimi: « Nous sommes au pic de la vague de l’épidémie », Élections du 8 septembre: la campagne électorale débute jeudi, État civil: l’Intérieur prépare la mise en œuvre de la nouvelle loi…Voici les principaux titres développés par la presse nationale de mardi:

L’Economiste

Masques de protection: la norme perdue de vue

Certains fabricants vendent les masques de protection contre le Covid-19 sans aucun étiquetage. Or, la norme conçue par IMANOR prévoit l’obligation d’apposer une étiquette sur la plus petite unité de vente, indiquant l’identité du producteur, son adresse, la taille du masque ( pour enfant ou adulte), le nombre de lavages possible…Un laisser-aller qui s’explique par le relâchement du contrôle.

Impôts: les restaurateurs réclament un moratoire

La Fédération nationale des restaurateurs (FNR), membre de la CGEM, a adressé, hier, un courrier au ministre des Finances pour demander un moratoire sur les taxes professionnelles et locales au titre des exercices 2020 et 2021, avec « étalement sur 24 mois sans frais ni pénalités ». La reconduction de l’indemnité de 2.000 DH jusqu’à la levée de l’état d’urgence dans le but d’éviter les licenciements fait partie des doléances du secteur de la restauration. Pour atténuer l’impact de la crise sur les entreprises de restauration classées, la Fédération propose ,entre autres, de proroger le report des crédits et leasing pour tous les salariés déclarés à la CNSS et jusqu’à la levée de l’état d’urgence.

Al Massae

Ibrahimi: « Nous sommes au pic de la vague de l’épidémie »

Azeddine Ibrahimi, membre du Comité scientifique et technique de la vaccination, pense qu’il est désormais possible de parler d’un aplatissement de la courbe des contaminations, mais cela reste toutefois lié à l’évolution régionale de la situation sanitaire, puisque les régions n’ont pas été simultanément touchées, estimant quand même que le variant Delta a touché la majorité des Marocains. Selon lui, malgré l’amélioration de la situation épidémiologique dans les régions du Souss et de Marrakech, les régions de Rabat et de Tanger-Tétouan connaîtront une augmentation de cas. Il constate que le taux de positivité s’est stabilisé, bien que la différence entre les régions reste importante. Selon lui, le taux de létalité a baissé, passant ainsi de 1,7 à 1,4 cette semaine.

Rissalat Al Oumma

Élections du 8 septembre: la campagne électorale débute jeudi

La campagne électorale débutera ce jeudi et durera 12 jours, jusqu’au 7 septembre à minuit. Les élections communales, régionales et législatives auront lieu le 8 septembre. Durant cette période, les candidats et leurs partis font leur promotion dans le but de recueillir le plus grand nombre de voix possible. Selon une circulaire (N°15/2021) émise par le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, des « facilités » ont été accordées aux cadres, aux fonctionnaires et aux agents à l’occasion de ces échéances électorales. Il s’agit de réunir les conditions adéquates et équitables permettant aux personnes souhaitant se présenter aux élections de préparer les dossiers et de les déposer auprès des autorités compétentes. Il est aussi question d’accorder des autorisations exceptionnelles de s’absenter durant la campagne électorale pour les candidats, à condition que cela ne perturbe pas le fonctionnement normal des services publics.

Aujourd’hui Le Maroc

État civil: l’Intérieur prépare la mise en œuvre de la nouvelle loi

Adoptée par le Parlement il y a quelques semaines la nouvelle loi introduit de nouveaux mécanismes de gestion de l’état civil. Parmi les nouveautés citées par le document, l’échange électronique des données de l’état civil avec les partenaires du ministère. Ce dernier rappelle également que chaque nouveau-né marocain ou étranger sera doté d’un identifiant national à la déclaration de la naissance. Tous ces changements interviennent dans le cadre de la numérisation de l’administration, la suppression de certains supports papiers pour les documents administratifs mais également et surtout le lancement pilote d’un système de ciblage en attendant sa généralisation progressive.

Le Maroc confirme son positionnement sur l’hydrogène

Le Maroc avance à grands pas en matière de développement durable. Le choix de l’hydrogène vert illustre pleinement l’engagement du Royaume de réussir sa transition énergétique et d’asseoir son positionnement sur l’échiquier international comme étant un pionnier en matière d’énergies renouvelables. D’ailleurs, les premières initiatives de développement de l’hydrogène vert ont d’ores et déjà été lancées sur l’ensemble du territoire, couronnant ainsi la mise en place d’une stratégie de développement conformément aux recommandations de l’étude ayant confirmé la disposition du Maroc d’un potentiel important pour le développement de cette filière. Le Maroc peut, en effet, capter jusqu’à 4% de la demande mondiale en molécules vertes.

Libération

Le Maroc, deuxième marché arabe de microcrédit

Le Maroc se classe en deuxième position dans le monde arabe en termes de portefeuille de crédits accordés par les associations de microcrédit à fin 2020, selon le Fonds monétaire arabe (FMA). L’encours de ces crédits s’est élevé à 760 millions de dollars américains au terme de l’année écoulée, fait savoir le FMA dans son rapport annuel sur la stabilité financière dans les pays arabes au titre de 2021, notant que l’Égypte se classe en première position avec un encours de 1,231 milliard de dollars. D’après la même source, le Royaume est également deuxième dans le monde arabe en termes de clients actifs d’associations de microcrédit avec 910.000 clients, contre 3,2 millions de clients actifs en Égypte.

Al Ahdath Al Maghribia

Le Maroc qualifié pour développer des éoliennes offshore

Selon une récente étude marocaine, le Royaume possède des atouts lui permettant de développer des parcs éoliens offshore couvrant les besoins en électricité au niveau national. Cette étude constate que la situation géographique stratégique du Maroc met en évidence les avantages de la transition vers une énergie verte produite localement, notamment par l’exploitation des technologies de production d’énergie durable telles que l’éolien, le solaire et l’hydraulique. L’étude, menée par les chercheurs Mariem Taoufiq et Ahmed Fikri à la Faculté des sciences Ben M’sik de l’Université Hassan II de Casablanca, évoque une vaste zone marine de l’océan Atlantique considérée comme la plus adaptée au développement des fermes éoliennes, à savoir Essaouira, Boujdour et Dakhla, qui sont capables de générer au total environ 13,3 gigawatts d’énergie électrique.

Maroc le Jour

Marrakech: mise en service du nouveau District de police de l’Ancienne Médina

Les services de police de Marrakech viennent d’être renforcés par la mise en service du nouveau District de police couvrant l’ensemble du territoire de l' »Ancienne Médina de Marrakech » et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sécuritaire prônée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) pour le développement, la modernisation et le renforcement des infrastructures sécuritaires de proximité. Situé à proximité du cimetière juif au quartier « Miâra », ce nouveau District de police, le cinquième du genre au niveau de la ville de Marrakech, a été mis en service, samedi, en présence notamment, du Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, du Préfet de police de Marrakech, M. Saïd El Aloua, des représentants des services de sécurité et des autorités locales, ainsi que d’autres personnalités.