La revue de presse de ce mardi 20 octobre

Le PLF 2021 dans le circuit législatif, le joli coup électrique de PSA Maroc, les compagnies aériennes de retour à Agadir, bientôt la vaccination de 19 millions de Marocains… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi :

Le Matin

PLF-2021: Benchaâboun appelle à une mobilisation tous azimuts

• Le projet de loi de Finances 2021 fait son entrée dans le circuit législatif. Conformément aux dispositions de l’article 68 de la Constitution, et à celles de la loi organique des Finances, le Parlement, avec ses deux Chambres, a tenu, hier, une séance plénière consacrée à la présentation par le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, des grandes lignes de ce projet. Appelant à une mobilisation de tous les acteurs politiques autour des réformes stratégiques prévues dans le cadre de ce projet, le responsable est revenu sur les principales mesures programmées. Il a ainsi rappelé l’effort financier exceptionnel annoncé dans le Discours du Trône. L’argentier du Royaume a, dans ce sens, insisté sur la mise œuvre rapide des mécanismes relatifs au Fonds Mohammed VI pour l’investissement. Quelque 45 milliards de dirhams seront mobilisés pour assurer le bon fonctionnement de ce Fonds, a rappelé le ministre. Dans le détail, 15 milliards de dirhams seront mobilisés par le budget de l’État, les 30 milliards restants le seront par les opérateurs privés ainsi que les acteurs institutionnels marocains et internationaux.

Marrakech: action de solidarité avec les propriétaires de calèches

• Des opérateurs privés ont procédé, vendredi à la place Jamaâ Lafna à Marrakech, à la distribution de 84 tonnes d’aliments au profit des chevaux de Calèches. Organisée sous la supervision du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, cette initiative s’inscrit dans le cadre d’efforts visant à réduire les effets de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et à soutenir le secteur des Calèches. Cette opération, dont la gestion a été confiée à la Société Protectrice des Animaux et de la Nature (SPANA), représente le quatrième lot qui vient soutenir les propriétaires des Calèches en cette période difficile, afin d’alléger au mieux les frais d’entretien de leurs chevaux. Il est à rappeler que l’activité des Calèches a diminué jusqu’à son arrêt total suite à l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, ce qui a lourdement affecté les moyens de transport utilisant la traction animale.

L’Économiste

PSA Maroc: 225 Citroën AMI pour La Poste

• Joli coup électrique pour PSA Maroc. Le constructeur vient de signer un accord avec Barid Al-Maghrib (La Poste) pour développer et livrer 225 véhicules 100% électriques. Ce protocole a été signé hier lundi 19 octobre en présence du ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy. «Ce véhicule électrique est un premier pas de l’industrie de la mobilité électrique urbaine au Maroc. AMI s’inscrit dans le cadre de la vision du Royaume de développer une industrie à forte valeur ajoutée guidée par le principe de développement durable», a tenu à préciser le ministre Elalamy. Selon lui, «cet accord traduit la politique gouvernementale, faisant de la commande publique un levier de développement des écosystèmes industriels créant de l’emploi et développant l’export». Le véhicule AMI est produit à l’usine PSA de Kénitra. Il partage plusieurs composants, synergies et parties du châssis avec la Peugeot 208.

Casa-Tram: Alstom fournira les rames des lignes 3 et 4

• Une semaine bien mouvementée chez Alstom. Après l’inauguration de son nouveau site à Fès (Cabliance), le groupe français vient d’obtenir le marché de fourniture du matériel roulant des futures lignes 3 et 4 du tram casablancais. La SDL Casa-Transports vient de trancher en faveur d’Alstom (en lice avec l’Espagnol CAF), qui a déjà équipé les lignes 1 et 2. Ce marché, qui porte sur 88 rames pour les 2 lignes en construction, est estimé autour de 2 milliards de DH TTC. Les deux nouvelles lignes entreront en service fin 2023. Quant à la livraison des rames, elle est prévue entre 2022 et 2023. L’usine Cabliance de Fès, qui vient d’étendre sa capacité, fournira les armoires électriques et les câblages des futures rames. L’équipe d’Alstom Maroc assurera le service après-vente (SAV). Le matériel roulant qui sera livré appartient à la gamme Citadis qui a l’avantage de s’adapter à chaque ville.

Aujourd’hui Le Maroc

Les compagnies aériennes internationales de retour à Agadir

• La destination Agadir commence à renaître de ses cendres après des mois catastrophiques et une cessation complète de l’activité touristique en raison de la propagation de la Covid-19. Elle a accueilli, le samedi et dimanche, ses premiers touristes depuis le début du confinement, et ce dans le cadre de la relance progressive de la machine touristique dans la région d’Agadir-Souss-Massa. Dans les détails, neuf vols internationaux des compagnies Royal Air Maroc, Transavia et Ryanair ont atterri samedi et dimanche à l’aéroport Agadir Al Massira en provenance des aéroports de Paris Orly, Lyon, Manchester, Nantes, Charleroi, et Paris CDG. A cette occasion, l’Office national marocain du tourisme, le Conseil régional du tourisme Agadir-Souss-Massa, l’Office national des aéroports et les représentants de la compagnie aérienne Ryanair ont organisé une cérémonie d’accueil aux passagers du vol Ryanair en provenance de Manchester pour souhaiter la bienvenue aux premiers touristes et célébrer le début de la reprise de l’activité afin d’envoyer un message positif et plein d’espoir à tous les opérateurs du tourisme dans la région.

L’Opinion

Les enseignants contractuels se préparent à battre le pavé…

• La Coordination nationale des enseignants contractuels annonce l’organisation d’une série de manifestations. Lors d’une réunion tenue, dimanche 18 octobre, la Coordination a déclaré que ces marches seront tenues à partir du 25 octobre. Les enseignants ont fustigé la non-application, par le ministère de l’Éducation, de son accord sur leur dossier, notamment après les promesses répétées de régler ce dossier, avant d’annoncer le nouveau concours d’emploi. Dans ce sens, le comité de la Coordination a renouvelé sa demande au ministère pour résoudre le problème des enseignants. Annonçant ainsi que des protestations seront lancées à Rabat, tout au long des vacances scolaires, et risquent d’être prolongées.

Al Massae

Fin de récré pour l’industrie des fausses factures

•. Le gouvernement El Otmani s’apprête à resserrer l’étau sur les sociétés qui se sont spécialisées dans l’établissement des fausses factures, et qui étaient, jusque là, hors des radars. Des sources autorisées expliquent que cette pratique frauduleuse s’est transformée en une véritable industrie, relevant que le gouvernement a décidé d’introduire des amendements au PLF-2021 visant à rendre les contrôles des factures plus minutieux et, ainsi, rejeter tout document qui s’avère falsifié. Cette démarche du gouvernement s’explique par le nombre important des entreprises qui bénéficient des exonérations fiscales en boostant les dépenses tout en minimisant les bénéfices, et ce grâce aux fausses factures.

Al Alam

Coronavirus: Bientôt la vaccination de 19 millions de Marocains

• Si le vaccin chinois anti-Covid-19 s’avère efficace, les autorités sanitaires du Royaume lanceront une large opération de vaccination, qui concernera 80% des Marocains âgés de plus de 18 ans, et ce durant 4 mois consécutifs. Au total, ce sont près de 19 millions de personnes qui seront vaccinés contre le Covid-19. Une source médicale a fait savoir le suivi à distance de l’état de santé des volontaires ayant reçus des doses du vaccin fabriqué par la société chinoise Sinopharm n’a signalé aucun effet secondaire indésirable, à l’exception de légers effets fréquents lors de toutes les vaccinations ordinaires. La même source a ajouté que les résultats des essais du vaccin sont prometteurs, précisant que seront vaccinés en priorité le personnel médical, les services de sécurités, les patients souffrant de maladies chroniques et les personnes âgées de plus de 65 ans. Al Ahdath Al Maghribia : • Maroc Telecom compte plus de 70 millions de clients . Malgré les effets de la pandémie et l’accentuation de la concurrence, le groupe Maroc Telecom a su tirer son épingle du jeu. En effet, les parcs du Groupe ont atteint 70,5 millions de clients à fin septembre 2020, en augmentation de 4,3% par rapport à la même période un an auparavant. Aussi, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 27,49 milliards de dirhams (MMDH) durant les neuf premiers mois de l’année 2020, en hausse de 0,7% (-1,2% à base comparable).

Al Yaoum Al Maghribi

Covid-19: le Maroc négocie avec trois nouvelles sociétés pour acquérir un vaccin

• Des négociations sont en cours avec trois nouvelles sociétés pour l’acquisition d’un vaccin anti-Covid 19 dès qu’il sera mis sur le marché international, a annoncé lundi le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani. Au cours de la séance mensuelle des questions de politique générale, El Otmani a souligné que les négociations en question interviennent dans la foulée des deux conventions signées avec deux producteurs de vaccins, en concrétisation des mesures préventives adoptées par le Royaume conformément aux directives royales pour enrayer l’épidémie. Le gouvernement est déterminé à mettre à disposition un vaccin sûr et efficace pour faire en sorte que le Maroc soit l’un des premiers pays au monde à s’en doter, a-t-il ajouté.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Casa-Settat: Pas plus de 125 lits de réanimation dans le public

•. Cas positifs, cas critiques et décès liés au Covid-19, le bilan de la pandémie a considérablement augmenté durant la dernière semaine, atteignant des chiffres records. La région de Casablanca-Settat a enregistré le plus grand nombre des décès liés à la pandémie. La région fait face à la crise sanitaire avec un nombre imité des lits de réanimation, dans les établissements de santé public, qui ne dépassent pas les 125 lits au niveau de toute la région. En effet, le CHU Ibn Rochd dispose de 46 lits, l’Hôpital Mohammed V de 16 lits, l’Hôpital Bouafi de 15 unités, l’hôpital Sidi Othmane de 12 lits, l’Hôpital Sidi Moumen de 8 lits et l’Hôpital régional Moulay Youssef de 6 lits. Dans la ville d’El Jadida, l’Hôpital provincial dispose de 14 lits de réanimation, contre 4 lits au niveau de l’Hôpital provincial Moulay Abdellah à Mohammedia et le même nombre de lits à l’Hôpital provincial de Settat. Le secteur privé affiche, quant à lui, une capacité de 59 lits de réanimation répartis sur 5 cliniques privées.

Bayane Al Yaoum

L’hôpital Ibn Sina n’a jamais suspendu l’hospitalisation des cas graves ou urgents

• L’hôpital Ibn Sina n’a jamais suspendu l’hospitalisation des cas graves ou urgents, ni les interventions chirurgicales, a déclaré son directeur, Dr Hrora Abdelmalek. Dans une déclaration à la MAP, le responsable revient sur les raisons de la publication d’une note de service, le 12 octobre, portant sur la suspension provisoire des hospitalisations en dehors des cas urgents, avant la reprise de toutes les hospitalisations programmées. Il a à cet égard précisé qu’en raison de la pression et la forte charge de travail dues à la propagation de la Covid-19, « il a été décidé de suspendre les hospitalisations non graves pour une durée de 72 heures ». Or, l’hôpital n’a jamais cessé d’accueillir les cas graves ou urgents, notamment les patients atteints de cancer ou de maladies infectieuses, a-t-il insisté. En outre, le directeur a souligné que la décision de suspension a été prise afin d’éviter une éventuelle saturation des services de l’hôpital, notant que durant cette période, les consultations et interventions chirurgicales ont continué d’avoir lieu ».

Rissalat Al Oumma

La DGSN adopte des horaires exceptionnels aux CEDI

• La Direction générale de la sûreté nationale a décidé d’adopter une nouvelle programmation exceptionnelle des horaires de travail aux centres d’enregistrement des données identitaires (CEDI) pour répondre aux demandes croissantes des citoyens désireux d’obtenir ou de renouveler la Carte d’identification nationale électronique (CINE), et pour délivrer ce document d’identification dans les meilleures conditions. Il s’agit de la prolongation des horaires de travail de 08h00 à 19h00 de lundi à vendredi durant les jours ouvrés, et de 08h30 à 15h00 les samedis, précise vendredi un communiqué de la DGSN. Les services de la DGSN, afin d’accompagner cette programmation élargie, ont renforcé les ressources humaines travaillant dans ces centres et augmenté le nombre des bureaux et espaces dédiés à cette opération, en plus d’accroître le nombre des rendez-vous pour demander ou renouveler la CNIE à travers le site web www.cnie.ma, ajoute la même source.