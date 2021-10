Voici les principaux titres développés par la presse nationale parue mardi :150 millions de dollars de la Banque mondiale pour doper l’économie bleue marocaine, Accès à l’eau potable : La BAD poursuit son appui financier au Maroc, PLF 2022: plus chères, les cigarettes! , Le cannabis entreprend sa mue, les principaux axes du Projet de Loi de Finances 2022:, Femmes sur le marché du travail : Les chiffres du HCP

Le Matin

Financement: 150 millions de dollars de la Banque mondiale pour doper l’économie bleue marocaine.

Le nouveau gouvernement hérite de plusieurs dossiers dont ceux relatifs au financement international des stratégies sectorielles auprès des principaux bailleurs de fonds du pays. Avec la Banque mondiale, plusieurs prêts sont en stand-by, dont celui destiné à financer un nouveau programme stratégique de développement de l’économie bleue. Les négociations devront se poursuivre entre les deux parties pour un prêt de 150 millions de dollars visant à libérer le plein potentiel de l’économie bleue du pays où les zones côtières contribuent à 59% du PIB et fournissent 52% des emplois.

Aujourd’hui le Maroc

Accès à l’eau potable : La BAD poursuit son appui financier au Maroc

Plusieurs projets sont en cours d’exécution dont celui sur la pérennisation et la sécurisation de l’accès à l’eau. Ainsi, un prêt de la Banque africaine de développement (BAD) atteignant 18 millions d’euros a été proposé au profit de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) pour le financement additionnel du projet de pérennisation et de sécurisation de l’accès à l’eau (PPSAE) au Maroc. Ce chantier fait partie du programme d’investissement de l’ONEE-Branche Eau, approuvé par son conseil d’administration pour la période 2016-2020 et ensuite pour la période 2019- 2023. Il permettra de favoriser la gestion de la demande dans les zones fragiles, particulièrement en milieu rural, tout en luttant contre la pollution dans la zone de développement industriel.

Femmes sur le marché du travail : Les chiffres du HCP

La participation des femmes au marché du travail demeure toujours faible au Maroc. Le taux d’activité des femmes n’est que de 19,9% en 2020 contre 70,4% pour les hommes. C’est ce qui ressort du rapport du HCP intitulé «La femme marocaine en chiffres : 20 ans de progrès». Selon le document, le taux d’activité des femmes sans diplôme est de 17,7% contre 78,4% pour les hommes. Il est de 43,2% pour celles ayant un diplôme de niveau supérieur contre 65,8% pour le sexe masculin. Le taux d’activité est plus élevé chez les femmes divorcées (43,7%) que les femmes mariées (17%) ou célibataires ( 26,2%).

L’Economiste

PLF 2022: plus chères, les cigarettes!

A partir du 1er janvier 2022, les cigarettes seront plus chères. Le projet de loi de finances, dont les grandes orientations ont été validées lors du conseil des ministres, prévoit un échéancier de refonte de la taxe intérieure à la consommation sur le tabac (TIC) jusqu’en 2026. La révision du régime fiscal concerne également la cigarette électronique. Le réaménagement de la TIC a pour objectif de préserver les intérêts du Trésor en augmentant les recettes fiscales sur le tabac. Selon un opérateur, le gouvernement table sur des recettes additionnelles d’environ 3,5 milliards de DH d’ici 2026. Le nouveau barème de la TIC vise également à pousser les distributeurs dans leurs derniers retranchements en augmentant au maximum les prix de vente comme dans les pays avancés.

Le cannabis entreprend sa mue

En l’espace de quelques années, cette plante aux multiples utilisations aura pris sa place au sein de l’économie marocaine. Pour s’y préparer, l’Association marocaine consultative d’utilisation du cannabis (AMCUC) prépare le terrain. Elle compte organiser du 22 au 24 octobre prochains, la 1re conférence internationale sur les potentialités thérapeutiques et industrielles du chanvre dans la ville de Tanger. Redouane Rabii, président de l’Association marocaine consultative d’utilisation du cannabis, a expliqué qu’après la promulgation de la loi 13-21 réglementant l’usage du cannabis, « de nouvelles perspectives s’ouvrent pour le pays », notamment dans les domaines médical et industriel, l’agroalimentaire, les cosmétiques, et bien d’autres. “Tous ces secteurs et bien d’autres pourront profiter de cette légalisation qui permettra de doper le PIB. Cela a été relevé dans les pays qui sont en avance sur le Maroc en matière de légalisation du cannabis comme le Canada et les USA”, relève-t-il dans un entretien au journal.

L’Opinion

Lutte contre le terrorisme: la stratégie du Maroc “dissuasive”, mais aussi “humaniste”

Habboub Cherkaoui, directeur du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), a affirmé que les peines privatives de libertés n’étant pas suffisantes pour contrer le terrorisme, le Maroc “a mis en place une stratégie globale avec une attention particulière pour le côté humaniste, en plus de l’aspect dissuasif”. “Cette combinaison précieuse nous a permis d’être parmi les pays les plus efficaces, qui jouissent du respect à l’international”, a-t- il expliqué dans un entretien au journal. “C’est toute une approche d’accompagnement des personnes et leur insertion dans la société”, ajoute-t-il, estimant qu’il s’agit de l’unique façon d’avoir raison des sources de diffusion de l’intégrisme et des idéologies jihadistes subversives.

ICESCO: Lancement à Rabat du laboratoire international de pensée et de littérature

. L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) vient de lancer à Rabat le « laboratoire international ICESCO de pensée, de littérature et des arts », en collaboration avec une centaine d’intellectuels et d’universitaires. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des Journées portes ouvertes internationales de l’ICESCO, qui se dérouleront tout au long de l’année dans plusieurs universités, centres de recherche et institutions culturelles à travers le monde. Ce laboratoire, dont les contributeurs publieront leurs articles sur la plateforme numérique « ICESCO Agora » en cinq langues (arabe, anglais, français, espagnol et l’allemand), vise à renforcer l’action d’un certain nombre de plateformes numériques relevant du programme « Routes de l’ICESCO vers l’avenir » et à créer une synergie entre les intellectuels de différents continents.

Maroc le Jour

Le ministère public présente le guide de la « Kafala » des enfants abandonnés.

La présidence du ministère public a présenté, lundi à Rabat, son guide relatif à la « Kafala » des enfants abandonnés, élaboré dans le cadre de la mise en œuvre de la loi (15.01) et des actions du parquet portées sur l’amélioration du système de prise en charge de ces enfants. Fruit d’une collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et la Délégation de l’Union européenne au Maroc, le guide de 240 pages a été élaboré par un comité scientifique regroupant un parterre de magistrats du ministère public.

Al Massae

Projet de Loi de Finances 2022: les principaux axes

La ministre de l’Économie et des Finances, Fettah Alaoui, a présenté un exposé devant Sa Majesté le Roi sur les orientations générales du projet de loi de finances pour l’année 2022. La ministre a affirmé que ce projet a été élaboré dans un contexte marqué par l’émergence de signes d’une reprise de l’économie nationale, les enseignements tirés de la gestion de la crise pandémique et le début de la mise en œuvre du Modèle de développement en tant que responsabilité nationale nécessitant la participation de toutes les énergies et forces vives du pays. Elle a par ailleurs souligné que les orientations générales du projet financier reposent sur le renforcement des fondements de la relance de l’économie nationale dans le but de redynamiser les différents secteurs productifs et d’accroître leur capacité à maintenir les emplois et d’en créer de nouvelles opportunités.