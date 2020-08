La revue de presse de ce mardi 18 août 2020

Accalmie à Tanger après des records de pics, Covid: l’Intérieur mobilise ses troupes, de nouvelles règles pour le crédit à l’habitat, la politique gouvernementale vue par Baraka… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi:

L’Économiste

A Tanger, c’est l’accalmie

• La situation sanitaire serait elle sous contrôle à Tanger? On ne peut en tout cas que l’espérer. La ville a réussi lors des derniers jours à abaisser le nombre de cas quotidiens déclarés sous la barre des 100 après avoir défrayé la chronique en enregistrant des records en juillet avec des pics à plus de 400. Le nombre de décès a lui aussi connu une baisse avec une moyenne de 4 décès par jour, qui reste parmi l’une des plus élevés du Royaume. Les cas sévères continuent par contre d’être très élevés avec 37 cas enregistrés lors du dernier décompte du dimanche 16 août. Ce bilan, selon plusieurs sources, est le résultat d’une politique de « confinement sélective mise en place au niveau de la ville ». Dès la mi-juillet, les autorités ont serré les vis au niveau de plusieurs quartiers à Bni Makada et aussi à Tanja Balia avec des limitations de déplacement des personnes et une fermeture à 20h00 des cafés et des commerces.

Crédit à l’habitat: De nouvelles règles du jeu

• L’encadrement des risques liés au secteur immobilier passera aussi par une révision des conditions d’octroi du crédit à l’habitat. Plusieurs échanges entre Bank Al-Maghrib et les banques ont porté sur les conditions d’octroi notamment le taux d’endettement, la durée, les taux d’intérêt… Ces discussions aboutiront notamment à la fixation des seuils pour les ratios LTV et DSTI d’ici 2021. L’année dernière, le taux d’apport personnel pour le financement d’un bien immobilier s’est établi en moyenne à 18% contre 30% une année auparavant. La fiabilisation des données servant au calcul de la LTV a permis d’avoir une image plus fidèle des pratiques des banques.

Le Matin

Détournement de l’aide humanitaire: l’UE appelle à une évaluation et un ciblage précis des bénéficiaires

• En l’absence de statistiques fiables et d’un recensement officiel de la population séquestrée à Tindouf, l’Union européenne (UE) a appelé à une évaluation et un ciblage précis des bénéficiaires de l’aide humanitaire européenne. Dans une réponse à une question parlementaire, le commissaire européen chargé de la Gestion des Crises, Janez Lenarčič, a reconnu que la Commission européenne est consciente du fait qu’en mars 2018, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) avait publié un rapport sur le nombre des personnes vivant dans les camps de Tindouf, notant que « ce rapport a par la suite été retiré de tout usage public ». En effet, suite à la publication de ce rapport qui contient des données erronées, le HCR avait publié le 28 septembre 2018, une mise au point dans laquelle il retire ce rapport et précise que la population des camps de Tindouf est estimée à 90.000.

Aujourd’hui le Maroc

89% des écoles au Maroc disposent des installations de base pour le lavage des mains

• Selon un rapport de l’OMS et l’Unicef, 43% des écoles dans le monde n’ont pas accès à des installations de base pour le lavage des mains, équipées de savon et d’eau. Ces données montrent que seulement 57% des écoles dans le monde disposent de ces installations. Il s’agit pourtant d’un élément essentiel au fonctionnement en toute sécurité des établissements scolaires en pleine pandémie de COVID-19. Au Maroc, cette proportion est de 89% tandis qu’elle l’est de 99% en Algérie, 38% en Tunisie, 13% en Lybie et 100% en Egypte. Par ailleurs, dans leur rapport, l’OMS et l’Unicef signale que 84% des établissements scolaires au Maroc disposent des services d’eau potable de base. En termes d’assainissement, 70% des écoles au Maroc disposent de sanitaires de base. Cela dit, des disparités persistent toujours entre le milieu urbain et rural. En Afrique du Nord, le rapport mentionne que la Tunisie a assuré ses infrastructures dans 63% de ces établissements, 61% en Lybie, 100% en Egypte et seulement 21% en Mauritanie.

Covid-19 : une opportunité pour une reprise alignée sur les ODD

• Les efforts du Maroc en faveur des Objectifs du développement durable (ODD), notamment du développement humain et de la lutte contre les changements climatiques, constituent une base solide pour une sortie de crise qui redéfinirait les systèmes en place et proposerait un nouveau modèle de développement durable, inclusif et équitable. Ce constat a été relevé conjointement par la Banque mondiale, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et le Système des Nations-Unies pour le développement (SNUD) dans une note tripartite évaluant l’impact social et économique de la crise sanitaire au Maroc. Les trois parties indiquent que « cette crise appelle à un relèvement plus équitable, inclusif et respectueux de l’environnement vers des économies durables et des sociétés plus résilientes notamment face aux pandémies et aux changements climatiques». L’élaboration de cette note stratégique vise à approfondir la compréhension de l’impact socio-économique de la pandémie au Maroc à travers une approche unique, inclusive et collaborative.Outre la présentation de la situation pandémique et les différentes actions engagées par le Maroc pour endiguer la pandémie, le document dresse une série de recommandations. Fruit des consultations entre le SNUD au Maroc, le HCP, la Banque mondiale et leurs partenaires, les propositions émises devraient servir d’outil de travail pour une réponse socio-économique intégrée et efficace.

Maroc le Jour

Agadir: Saisie d’une tonne et 376 kg de chira

• Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir ont interpellé, lundi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux individus pour leur lien présumé avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de dogues et de psychotropes. Les mis en cause, âgés de 37 et 39 ans, ont été interpellés en coordination avec les services de la Gendarmerie Royale au niveau du point de contrôle routier sur autoroute à l’entrée de la ville d’Agadir, dès leur arrivée à bord d’un camion et d’une voiture légère, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que les opérations de fouilles ont permis de saisir 34 paquets de chira, d’un poids total d’une tonne et 376 kilogrammes.

L’Opinion

Nizar Baraka: “La gestion de la Covid-19 par le gouvernement est improvisée”

• Dans un webinaire organisé par le Parti de l’Istiqlal, en coordination avec l’Organisation du 16 Août, sous le thème « Mémoire d’une patrie », en commémoration du soulèvement du 16 Août 1953 à Oujda, le Secrétaire Général du parti, M. Nizar Baraka, a dressé un bilan négatif de la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 par le gouvernement en la qualifiant d’improvisée et marquée par l’attentisme et l’hésitation. Ainsi, M. Baraka a fait état d’un manque de coordination entre les membres de l’Exécutif et d’une multitude de parties intervenantes, ce qui a brouillé l’action gouvernementale et causé « la perte du temps et des ressources ». Du coup le gouvernement n’a pas pu suivre les orientations royales contenues dans le dos cours du Trône, a-t-il précisé. En outre, M. Baraka a souligné que la gestion du gouvernement a suscité la confusion et la perte de confiance chez les citoyens, alors qu’elle avait prévalu au début de la pandémie, après les mesures prises sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI.

L’IMP6 de Benguerir se dote d’un laboratoire de physique des sols

• Un laboratoire moderne de physique des sols sera mis en place à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir et ce, dans le cadre du projet « Innovations techniques et pratiques pour réduire les pertes des sols et des eaux en améliorant les propriétés physiques du sol », développé par le Centre d’Innovation Agricole et de Transfert de Technologie (AITTC). Fruit d’un partenariat avec le centre « Rothamsted Research » et l’université de Cranfield (Grande Bretagne), ce projet vise à fournir une formation sur la caractérisation physique des sols et sur la manière dont celle-ci affecte les processus d’érosion des sols dans le cadre d’essais sur le terrain au Maroc, et à mettre en place un laboratoire moderne de physique des sols à l’UM6P, pour soutenir le projet et créer un effet d’héritage en renforçant l’expertise et les capacités à l’UM6P et à l’AITTC, en particulier, précise l’établissement universitaire dans un communiqué publié sur son site internet.

Al Bayane

Le virus circule, le contrôle s’étend

•Les autorités marocaines ont annoncé dimanche avoir fermé plusieurs quartiers de Marrakech, en raison d’une recrudescence d’infections au nouveau coronavirus. Les “opérations de contrôle” dans cette destination touristique phare ont été renforcées et certains quartiers ont été « fermés totalement ou partiellement » pour enrayer la propagation du virus, ont ajouté les autorités dans un communiqué. Des campagnes ont été lancées dans les rues de Marrakech pour « sensibiliser au danger du relâchement dans le respect des mesures préventives », comme le port du masque et la distanciation physique, selon la même source, qui a annoncé un renforcement des contrôles à l’entrée de la ville et entre les quartiers. Des mesures similaires ont été prises récemment à Casablanca, Tanger et Fès qui figurent parmi les villes les plus touchées du royaume.

Al Massae

L’Intérieur mobilise les premières lignes

• Le ministère de l’Intérieur s’active pour mettre en oeuvre l’état d’urgence au sein des fonctionnaires de certains services après l’enregistrement de chiffres records de décès et de cas de contamination au coronavirus. Une source bien informée a indiqué au journal que le ministère de l’Intérieur a établi un scénario d’état d’urgence extrême et un retour aux mesures restrictives après la fermeture de plusieurs quartiers dans de grandes villes marocaines, à l’image de Casablanca, Marrakech et Fès. Par ailleurs, des directives du ministre Abdelouafi Laftit ont mobilisé des chefs de services et des cadres au ministère de l’Intérieur. Laftit a, notamment, demandé aux fonctionnaires des bureaux d’hygiène et de la police administrative de fournir davantage d’efforts, en particulier après le relâchement des citoyens suite à l’allègement des mesures du confinement.

Al Ahdath Al Maghribia

Le déficit budgétaire grimpe à 41,9 MMDH à fin juillet

• Dans un contexte marqué par les effets économiques de la crise sanitaire de Covid-19, le déficit budgétaire a atteint à fin juillet 2020 quelque 41,9 milliards de dirhams (MMDH), contre 24,2 MMDH à la même date de l’année dernière, selon la situation des charges et ressources du Trésor (SCRT), publiée mercredi par le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration Cet impact, qui est perceptible au niveau aussi bien des recettes que des dépenses, a pu être atténué grâce aux ressources mobilisées dans le cadre du Fonds spécial de gestion de la pandémie Covid-19, lesquelles ont atteint près de 33,7 MMDH contre des dépenses de 24,7 MMDH.