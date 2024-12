Déclaration du patrimoine au Maroc : les constats de la Cour des comptes ; Santé mentale au Maroc : un système à bout de souffle, la Cour des comptes s’alarme ; Viandes rouges: des importations espagnoles pour stabiliser les prix entre 70 et 80 dirhams ; 13 partis et 2 syndicats sommés de rembourser 22 MDH à l’Etat… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mardi :

Le Matin

Déclaration du patrimoine au Maroc : les constats de la Cour des comptes

Entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2024, les juridictions financières marocaines ont enregistré 15.876 déclarations de patrimoine, réparties entre 1.239 déclarations à la Cour des comptes et 14.637 aux Cours régionales des comptes. Les fonctionnaires et agents publics représentent 89% des déclarations déposées au niveau central, tandis que les élus des collectivités territoriales constituent 65% des déclarations au niveau régional. Cette hausse s’explique par la campagne de renouvellement obligatoire des déclarations des élus locaux en février 2024, comme l’exige la loi tous les deux ans.

Un plan à 850 millions de dollars pour transformer l’agriculture marocaine face aux crises climatiques

Avec un appui imminent de 200 millions de dollars de la Banque mondiale, un nouveau Programme de transformation des systèmes agroalimentaires sera lancé par le gouvernement pour un budget total de 850 millions de dollars. Il vise à renforcer la résilience des zones agricoles pluviales, moderniser l’assurance agricole et garantir la sécurité alimentaire face au changement climatique.

Santé mentale au Maroc : un système à bout de souffle, la Cour des comptes s’alarme

La Cour des comptes a tiré la sonnette d’alarme sur la santé mentale au Maroc, soulignant des lacunes profondes au niveau de la prise en charge des malades. Entre l’insuffisance des infrastructures, le manque de ressources humaines et l’absence de prévention efficace, les troubles mentaux restent un enjeu de santé publique sous-estimé.

L’Opinion

Entreprendre au Maroc: un parcours semé d’embûches pour les MRE

Malgré leur volonté de contribuer au développement économique du Maroc, les Marocains Résidant à l’Étranger (MRE), investisseurs et entrepreneurs, se heurtent à des obstacles majeurs, notamment administratifs, financiers et culturels. La méconnaissance du marché local, les difficultés d’accès aux financements d’accélération et les limites sur les transactions en devises freinent leurs ambitions. Si des mesures existent pour faciliter la création d’entreprises, leur efficacité reste à renforcer pour répondre aux défis concrets du terrain. Le Maroc, qui ambitionne de devenir un hub de start-ups innovantes, doit mettre en place un parcours adapté pour mobiliser ce vivier de compétences et de capitaux.

Dépenses de l’Etat: les griefs accablants de la Cour des Comptes

Souvent, les critiques les plus sévères adressées à l’Etat émanent de ses propres auditeurs. Le rapport de la Cour des Comptes est accablant en ce qui concerne l’exécution et la gestion des dépenses de l’Etat, qui restent loin d’obéir aux règles de bonne gouvernance telles que définies par la loi organique de la Loi des Finances, récemment réformée. Les auditeurs de la Cour pointent du doigt une série de dysfonctionnements dans le processus budgétaire caractérisé par l’ambivalence des intervenants et plusieurs carences en matière de ciblage, de pilotage et d’évaluation de la performance des dépenses et des projets d’investissement. Autant de défaillances qui nécessitent une meilleure programmation budgétaire que recommande vivement la Cour qui se montre très critique vis-à-vis des collectivités territoriales.

Viandes rouges: des importations espagnoles pour stabiliser les prix entre 70 et 80 dirhams

Malgré les mesures mises en œuvre ces derniers mois, les prix de la viande restent au-delà du pouvoir d’achat de nombreux citoyens. Pour remédier à cette situation, une délégation composée de responsables de la CGEM et de professionnels du secteur a effectué une visite de travail de quatre jours en Catalogne. L’objectif est de nouer des partenariats commerciaux. Cette démarche a débouché sur des accords avec sept entreprises espagnoles. Dès lundi prochain, deux premières cargaisons de viande rouge, chacune de 20 tonnes, sont attendues au Maroc. Selon des estimations, ces importations devraient permettre de proposer des prix de gros oscillant entre 70 et 80 dirhams le kilogramme.

Les Inspirations éco

Investissement public: une efficacité remise en question

La loi de finances 2025 consacre une enveloppe record de 340 milliards de dirhams pour soutenir l’investissement public. Un effort budgétaire consenti par l’État pour relancer une économie encore fragilisée par les séquelles de la crise sanitaire, stimuler l’investissement privé, reconstruire les infrastructures touchées par le séisme d’Al-Haouz et poursuivre le développement des secteurs stratégiques comme l’eau et l’énergie. Dans une récente analyse émise par Bank Al-Maghrib, la question de l’efficience de l’investissement public est abordée sous l’angle de son impact réel sur le développement économique et social. S’appuyant sur une étude comparative, les auteurs de l’analyse évaluent l’efficience technique des investissements directs réalisés par l’État et les collectivités locales. Les résultats montrent que près de 34% en moyenne des ressources publiques investies par le Maroc sont perdues chaque année.

Garantie du trésor: la réforme qui met fin au buffet à volonté

L’époque où il suffisait d’élaborer un plan d’investissement pour décrocher la garantie du Trésor afin de lever des emprunts est bel et bien révolue. Les entreprises publiques doivent désormais s’engager sur des objectifs précis, voire sur une évolution de leur modèle économique. L’ex-Caisse centrale de garantie, transformée en Société de garantie et de financement de l’entreprise, mène cette révolution pour le compte du Trésor. À fin 2023, l’encours des garanties du Trésor s’élevait à 155,6 milliards de dirhams.

Restructuration des groupes de société: une fiscalité encore plus souple en 2025

En 2025, «les entreprises auront la possibilité d’évaluer les actifs transférés soit à leur valeur réelle, soit à leur valeur nette comptable. Cette option permet une meilleure adaptation aux réalités spécifiques des entreprises, apportant ainsi plus de souplesse et d’optimisation dans la gestion des actifs», explique Lhaj Boulanouar, expert-comptable et commissaire aux comptes. Il faut dire que la possibilité désormais offerte d’évaluer les actifs transférés soit à leur valeur réelle, soit à leur valeur nette comptable, constitue un changement majeur et un réel atout pour les groupes. Cette flexibilité permettra une meilleure adaptation aux spécificités de chaque situation et une optimisation accrue de la gestion fiscale des actifs. L’option d’évaluer à la valeur réelle consiste à réévaluer les immobilisations au prix du marché actuel.

Al Akhbar

13 partis et 2 syndicats sommés de rembourser 22 MDH à l’Etat

Dans son dernier rapport, la Cour des comptes a recommandé au ministère de l’Intérieur de sommer 13 partis politiques et deux organisations syndicales à restituer aux caisses de l’Etat un total de 22 millions de dirhams, un montant qui représente l’équivalent de dépenses non utilisées ou non justifiées. Le document relève qu’à la date du 5 décembre 2024, 24 partis politiques et une organisation syndicale ont remboursé un total de 38,4 MDH, qu’ils avaient perçu dans le cadre de la subvention annuelle couvrant les dépenses de gestion et la subvention supplémentaire couvrant les dépenses des recherches, des études et des missions et contribuant à couvrir les dépenses des campagnes électorales des organisations politiques et syndicales.

Al Ahdath almaghribia

Les importateurs de viande fraîche privés des services d’abattoirs publics non agréés par l’ONSSA

Selon des sources bien informées, des abattoirs publics ont été fermés face aux importateurs de viande fraîche au motif qu’ils ne sont pas agréés par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), ce qui a obligé certains importateurs à chercher des prestations auprès d’abattoirs privés pour conserver la viande. Selon les mêmes sources, ces abattoirs, bien que publics, font face à plusieurs problèmes qui entravent l’intégration réelle dans la chaîne d’approvisionnement de la viande rouge.