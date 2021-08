Covid-19: appel à généraliser la capacité d’accueil à 50%, Autotest covid-19: la FNAC prend position pour les laboratoires, PLF 2022: l’administration appelée à adopter l’austérité, Les professionnels du sport appellent à la réouverture des salles de sport, Université: les conditions pour intégrer le bachelor…Voici les principaux titres développés par la presse nationale de mardi :

Al Massae

Covid-19: appel à généraliser la capacité d’accueil à 50%

Azeddine Ibrahimi, membre du Comité scientifique technique pour la gestion de la Covid-19, a indiqué que l’immunité collective sera acquise grâce à la vaccination, appelant à accélérer cette opération d’autant que le Maroc dispose d’un stock suffisant de vaccins. Tout en soulignant la nécessité d’alléger les restrictions imposées par l’épidémie, Ibrahimi a jugé pertinent de généraliser la capacité d’accueil à 50% à tous les secteurs, dont les cafés et restaurants, les hammams et les clubs sportifs, entre autres.

L’Economiste

Université: les conditions pour intégrer le bachelor

Pour cette rentrée, les universités publiques ont proposé 165 filières bachelor (quelque 125 sont toujours en cours d’étude ou de révision). D’ici la dernière semaine d’août, elles auront le bilan de l’ensemble des filières retenues. Toutes ont mobilisé des commissions pour préparer le lancement du diplôme qui permettra de gérer les flux pléthoriques reçus chaque année, à travers une orientation “active”. Pas de parcours “fondamental” ou “professionnel” dans le bachelor, mais il y aura des filières à accès ouvert et d’autres à accès sélectif. Les candidats seront orientés vers les spécialités correspondant à leur baccalauréat, leurs notes, leurs aspirations, et en fonction des places disponibles. Si certaines universités ont opté pour des effectifs « maîtrisés » pour cette année pilote, d’autres entendent intégrer un maximum d’étudiants dans le bachelor.

Autotest covid-19: la FNAC prend position pour les labos

Après les médecins biologistes et les pharmaciens dans l’affaire des autotests Covid-19, c’est au tour de la Fédération nationale des associations du consommateur (FNAC) de donner de la voix. Elle vient de diffuser un communiqué dans lequel elle prend position dans la question de l’interdiction jusqu’à aujourd’hui de la vente des autotests Covid-19 aux particuliers. Et parmi les moyens permettant de dépister rapidement la contamination au Covid, figurent les autotests d’orientation médicale. Sauf que ces dispositifs ont été rapidement retirés des pharmacies suite à une “réclamation des médecins biologistes” par la Direction du médicament et de la pharmacie.

Aujourd’hui le Maroc

Les professionnels du sport appellent à la réouverture des salles de sport

La fermeture intemporelle des salles de sport en réponse à la décision gouvernementale visant la limitation de la propagation de la pandémie de Covid-19 suscite l’incompréhension des professionnels. La Fédération marocaine des professionnels du sport (FMPS) attire dans ce sens l’attention des décideurs sur «l’inutilité d’une telle mesure». Elle appelle le gouvernement à rouvrir les salles de sport tout en proposant que l’accès soit réservé uniquement aux adhérents vaccinés, sur présentation obligatoire du pass sanitaire à l’instar de ce qui se passe dans bon nombre de pays. La FMPS réitère dans ce sens sa disposition pour trouver avec le gouvernement et les autorités sanitaires des solutions qui garantissent la sécurité des pratiquants et la sauvegarde de dizaines de milliers d’emplois.

L’Intérieur uniformise la gestion de l’eau et l’électricité

Du nouveau concernant la gestion de l’eau et de l’électricité au Maroc. Une nouvelle décision du ministère de l’intérieur vient d’entrer en vigueur. Une décision destinée à uniformiser la gestion de ces secteurs stratégiques à l’échelle nationale quel que soit le mode de gestion adopté, direct ou délégué. En gros, il est question de la mise en place de quatre cahiers des charges, le premier concerne la gestion de l’eau, le deuxième est relatif à la gestion de l’électricité, le troisième porte sur l’assainissement liquide et enfin le quatrième concerne l’aspect commercial et tarifaire. Le pays compte déployer à l’horizon 2027 des sociétés régionales de développement spécialisées dans la gestion de l’eau, l’électricité et l’assainissement.

Al Ahdath Al Maghribia

PLF 2022: l’administration appelée à adopter l’austérité

Dans un contexte caractérisé par l’incertitude et une marge d’action étroite, le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a appelé les membres de son cabinet à adopter une politique d’austérité et à éviter de drainer les ressources financières, les exhortant à réduire les factures au strict minimum. Dans la lettre de cadrage du PLF 2022 adressée aux membres du gouvernement, El Otmani a souligné la nécessité de rationaliser les dépenses afin d’assurer les crédits budgétaires nécessaires au financement des grands projets de réforme, notamment la mise en oeuvre du chantier de la protection sociale, le dynamisme économique et la réforme du secteur public.

Maroc le Jour

Sidérurgie: enquête pour proroger la mesure de sauvegarde

Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique a décidé d’ouvrir une enquête de réexamen pour prorogation de la mesure de sauvegarde appliquée sur les importations du fil machine et du fer à béton. Saisi d’une requête déposée par l’Association des Sidérurgistes du Maroc (ASM), le ministère a décidé, après avis de la commission de Surveillance des Importations, d’ouvrir cette enquête qui prendra effet à compter du 17 août 2021, indique un avis public de la Direction générale du commerce, relevant dudit ministère. Après examen des renseignements contenus dans la requête de l’ASM au nom de la branche nationale de fil machine et du fer à béton, le ministère a conclu que les éléments et données de la requête sont suffisants pour l’ouverture d’une enquête de réexamen pour proroger la mesure de sauvegarde.

L’Opinion

Le Maroc parmi une douzaine de pays à disposer d’une flotte de canadairs

Alors que plusieurs pays à travers le monde s’acharnent contre des incendies de forêts dont l’ampleur est sans précédent, les feux des projecteurs médiatiques se braquent pour leur part sur un champion de la lutte aérienne contre les flammes : le Canadair. Seule une douzaine de pays, dont le Maroc, ont le privilège de disposer de flottes de ces avions-amphibies dont l’utilisation est exclusivement dédiée à la lutte contre les incendies, et qui ont l’avantage inédit de pouvoir atterrir en puisant directement dans les plans d’eau. Les prouesses de l’avion n’ont d’égal que ceux de leurs pilotes qui font preuve au quotidien d’une précision chirurgicale et d’un haut niveau d’endurance et de savoir-faire technique.