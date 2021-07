Deux millions de nouvelles doses anti-covid-19 attendues aujourd’hui, Les écoles privées bientôt éligibles à la Fondation Mohammed VI de l’éducation, Casablanca s’offre 9.000 m2 d’espaces verts, Prisons: suspension provisoire des visites familiales à partir du 19 juillet…Voici les principaux titres développés par la presse nationale parue mardi:

Al Ahdath Al Maghribia

Deux millions de nouvelles doses anti-covid-19 attendues aujourd’hui

Le Maroc va recevoir mardi deux millions de doses du vaccin chinois « Sinopharm ». Dimanche soir, deux avions de Royal Air Maroc avaient décollé de l’aéroport Mohammed V en direction de Pékin pour apporter le nouveau lot. Les nouvelles doses sont une bonne nouvelle pour la campagne de vaccination, qui vient de s’ouvrir aux citoyens âgés de 35 à 39 ans. Elles permettront également aux autorités sanitaires d’élargir la sphère des bénéficiaires de la vaccination contre la Covid-19.

Aujourd’hui le Maroc

Les écoles privées bientôt éligibles à la Fondation Mohammed VI de l’éducation-formation

Bonne nouvelle pour les professeurs des écoles privées. Un projet de loi discuté actuellement au Parlement donne la possibilité à ces derniers de bénéficier des services de la Fondation. Il s’agit en effet du projet de loi N° 79.19 modifiant et complétant la loi N° 73.00, portant création et organisation de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation. Concrètement, le texte va élargir l’intervention de la Fondation dans le domaine de l’enseignement préscolaire, en consacrant des bourses au profit des enfants des adhérents en âge de scolarité, ainsi que la base des adhérents pour inclure le personnel exerçant de manière permanente et régulière dans les établissements de l’éducation, de l’enseignement et de la formation du secteur privé.

L’Economiste

Casablanca s’offre 9.000 m2 d’espaces verts

Les Casablancais pourront désormais profiter d’un nouveau lieu de détente au cœur du quartier Racine. Le parc urbain du vélodrome a ouvert ses portes au grand public jeudi dernier. La rénovation du site a nécessité une enveloppe de 30 millions de DH, répartis entre la DGCT ( 20 millions de DH), le ministère de la Culture ( 5 millions de DH) et la région Casa-Settat ( 5 millions de DH). Etalé sur une superficie totale de 2,2 hectares, avec 8.854 m2 d’espaces verts et plus de 300 m2 d’aire de jeux pour enfants en plus d’un terrain de pétanque et des agrès sportifs, ce fleuron architectural des années 20 se veut être un haut-lieu de pratiques sportives et de loisirs pour les Casablancais. Le parc dispose également d’un restaurant, d’une boutique et d’un snack.

Al Massae

Les techniciens en grève durant trois jours

Le Corps national des techniciens au Maroc a annoncé une série de grèves nationales au cours du mois de juillet, les 7, 14 et 28, en signe de protestation contre le refus du dialogue avec le Corps et la négligence des revendications des techniciens. Dans un communiqué de son conseil national, le Corps a appelé les techniciens exerçant dans les départements ministériels, les collectivités territoriales, les établissements publics et les chambres professionnelles, ainsi que les titulaires de diplômes à observer les grèves annoncées. Le Corps a par ailleurs accusé le gouvernement de continuer à dénier tous les immenses sacrifices et contributions consentis par la catégorie des techniciens dans la construction d’une économie développée et le développement global de tous les aspects de la vie au Maroc.

Baccalauréat : un taux record de réussite !

269.031 candidats issus du public et privé ont obtenu leur baccalauréat cette année. Soit un taux de réussite record de 81,83% englobant la session normale et celle de rattrapage, contre 79,62% en 2020. Par filière : 79,45% des candidats de la branche scientifique et technique ont été reçus 87,81% parmi ceux de la filière littéraire et originelle, 89,52% pour le baccalauréat international et à 74,97% pour le bac professionnel. Pour les candidats libres, 56,51% ont décroché leur diplôme, tandis que 81,49% de ceux en situation de handicap ont réussi.

Assahra Al Maghribia

Prisons: suspension provisoire des visites familiales à partir du 19 juillet

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé lundi la suspension, à partir du 19 juillet et jusqu’à nouvel ordre, des visites familiales au profit des pensionnaires des établissements pénitentiaires, et ce, pour préserver la santé des détenus, des fonctionnaires et des visiteurs. « Face à l’augmentation des cas de contamination au nouveau coronavirus et la prolifération de nouvelles souches de ce virus plus dangereuses et plus rapides, il a été décidé de suspendre les visites familiales au profit des pensionnaires des établissements pénitentiaires, jusqu’à nouvel ordre, afin de préserver la santé des détenus, des fonctionnaires, des visiteurs et des usagers », a indiqué la Délégation dans un communiqué.

Maroc le Jour

Le Maroc veut réduire les émissions de GES de 45,5% d’ici 2030

Le Maroc a soumis, le 22 juin dernier, sa nouvelle Contribution Déterminée au niveau National (CDN) au secrétariat exécutif de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC), avec un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui est de 45,5 % d’ici 2030, dont 18,3 % est inconditionnel et réalisé sans appui de la coopération internationale, a indiqué lundi le ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement- département de l’Environnement-. Conformément au message Royal adressé aux participants des travaux du Sommet sur l’Action pour le Climat qui s’est tenu au siège des Nations Unies en 2019 à New York, qui a affirmé l’engagement du Royaume du Maroc à rehausser l’ambition de sa CDN, tenant compte des dispositions de l’accord de Paris sur le climat, la CDN du Maroc a été actualisée dans le cadre d’une approche participative et inclusive et a été présentée à la Commission nationale sur les changements climatiques et la diversité biologique, avant sa soumission officielle au Secrétariat de la CCNUCC.

L’Opinion

Les trisomiques peinent à retrouver les bancs de l’école

Au-delà de l’insuffisance des moyens financiers, l’intégration des enfants trisomiques en milieu scolaire souffre toujours du manque de formation des enseignants et aussi du refus de ces derniers de prendre en charge des enfants à besoins spécifiques dans leur classe. Pour cette raison, les familles aisées font appel à une assistante de vie scolaire (AVS) qui accompagne l’enfant en classe pendant ses cours. Mais, parfois, grâce à une prise en charge régulière, certains trisomiques peuvent aller jusqu’en terminale et décrocher le baccalauréat.